Rationalisez l'éducation des patients et la formation du personnel avec des avatars AI pour une communication claire et engageante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de formation engageante de 90 secondes ciblant le nouveau personnel de santé, détaillant le flux de travail efficace pour la saisie des dossiers de santé électroniques (DSE). Cette vidéo doit adopter une esthétique propre et professionnelle avec des enregistrements d'écran illustratifs et une bande sonore entraînante et informative, utilisant efficacement les avatars AI de HeyGen pour guider les spectateurs à travers le système et améliorer leur expérience de formation initiale au sein des vidéos de flux de travail.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative concise de 45 secondes pour le personnel de la clinique existant, illustrant un processus d'accueil des patients révisé pour améliorer l'efficacité. L'approche visuelle doit être moderne et dynamique, avec des coupes rapides, des graphiques animés et des superpositions de texte claires, le tout construit sans effort en utilisant les divers modèles et scènes vidéo de HeyGen pour rationaliser la création de vidéos de flux de travail cruciales pour la clinique.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle de 30 secondes destinée aux nouveaux patients potentiels de la communauté, mettant en avant les avantages d'un nouveau service de santé spécialisé. La vidéo doit avoir un ton visuel optimiste et professionnel, avec des témoignages positifs et un porte-parole AI amical et articulé, créé sans effort à partir d'un script concis en utilisant la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo, incarnant la puissance d'un générateur de vidéos AI pour atteindre un large public avec des vidéos de santé convaincantes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Flux de Travail en Santé

Transformez des flux de travail de santé complexes et l'éducation des patients en vidéos claires et engageantes avec notre plateforme AI intuitive. Rationalisez la communication et améliorez la compréhension.

1
Step 1
Créez Votre Script de Vidéo de Flux de Travail en Santé
Commencez par saisir votre texte ou script. Notre générateur de vidéos AI transforme votre contenu en une vidéo dynamique de flux de travail en santé, donnant vie à vos instructions sans effort.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Porte-parole AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI professionnels pour narrer votre vidéo. Cela garantit une présentation cohérente et engageante pour toutes vos vidéos de santé.
3
Step 3
Ajoutez des Fonctionnalités d'Accessibilité Essentielles
Améliorez la clarté et la portée en générant automatiquement des sous-titres et légendes AI. Cette fonctionnalité cruciale améliore la compréhension des patients pour vos vidéos éducatives.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Éducative Polie
Finalisez votre vidéo avec une personnalisation de la marque et exportez-la dans divers formats d'aspect. Partagez facilement vos vidéos éducatives de haute qualité pour les patients sur toutes les plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez l'Apprentissage des Patients et du Personnel

Développez efficacement de nombreux cours vidéo pour atteindre un public plus large de patients et de professionnels de la santé, élargissant les opportunités d'apprentissage.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos éducatives engageantes pour les patients ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen permet aux professionnels de la santé de produire des vidéos éducatives claires et engageantes pour les patients de manière efficace. Utilisez des avatars et des voix off générés par AI pour créer un contenu captivant qui améliore la compréhension des patients.

Quels types de vidéos de flux de travail en santé puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez facilement créer divers types de vidéos de flux de travail en santé, y compris la formation du personnel, les explications de procédures cliniques et les modules de formation à la conformité. Profitez de modèles vidéo personnalisables et de porte-parole AI pour simplifier la création de votre contenu.

Comment HeyGen rend-il la création de vidéos accessible aux professionnels de la santé ?

HeyGen simplifie la production de vidéos pour les professionnels de la santé en transformant des scripts en vidéos professionnelles grâce à la fonctionnalité de transformation de texte en vidéo. Notre plateforme offre une bibliothèque multimédia, des scènes personnalisables et des contrôles de marque pour créer efficacement des vidéos de santé captivantes sans compétences complexes en montage.

HeyGen peut-il soutenir la création de vidéos de santé pour des publics diversifiés ?

Oui, HeyGen permet la création de vidéos de santé pour des publics diversifiés grâce à des fonctionnalités comme les sous-titres AI et la traduction AI. Cela garantit que vos vidéos éducatives et votre communication avec les patients sont accessibles et facilement comprises par une base de patients plus large et multilingue.

