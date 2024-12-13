Générateur de Vidéos de Santé AI pour un Contenu Engagé

Produisez rapidement des vidéos médicales et de santé engageantes avec des capacités avancées de texte-à-vidéo à partir de script.

Développez une vidéo convaincante de 30 secondes pour les promotions de clinique, ciblant les membres de la communauté locale, qui présente un nouveau programme de bien-être avec un style visuel optimiste et amical, complété par une narration audio claire et accueillante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les principaux avantages, rendant l'information facilement compréhensible pour les nouveaux patients potentiels cherchant des soins de santé proactifs.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo éducative de 45 secondes pour les patients expliquant les avantages d'un bilan de santé de routine, visant à rassurer les patients en général et leurs familles avec une esthétique visuelle propre et calme et une voix off de soutien. La vidéo doit tirer parti de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour articuler clairement des informations médicales complexes de manière accessible, améliorant la compréhension et la confiance.
Exemple de Prompt 2
Produisez une publicité produit engageante de 60 secondes pour un dispositif médical innovant, spécifiquement conçue pour les professionnels de la santé et les consommateurs férus de technologie, mettant en valeur ses caractéristiques avec un design visuel élégant et moderne et un ton audio autoritaire et confiant. Intégrez les modèles et scènes de HeyGen pour établir rapidement un look professionnel et soigné, soulignant comment cet appareil redéfinit le marketing de la santé.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 90 secondes pour l'intégration de nouveaux membres du personnel médical, en se concentrant sur les procédures de conformité essentielles, présentée avec un style visuel engageant et instructif et une livraison audio professionnelle mais encourageante. Employez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour garantir que la vidéo est optimisée pour diverses plateformes de formation interne, utilisant efficacement un générateur de vidéos de santé pour la communication interne.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Générateurs de Vidéos de Santé

Transformez sans effort vos messages de santé en vidéos professionnelles et engageantes avec des outils alimentés par l'AI, parfaits pour l'éducation, le marketing et les communications internes.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre message de santé ou votre contenu éducatif sous forme de texte. Notre plateforme utilise une AI avancée pour convertir instantanément vos mots en un script vidéo, exploitant la puissance des capacités de texte-à-vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Améliorez votre vidéo en choisissant parmi une gamme d'avatars AI professionnels et de personnages spécifiques à la santé. Personnalisez votre présentateur pour représenter efficacement votre message ou votre marque.
3
Step 3
Personnalisez Votre Production
Adaptez votre vidéo avec une sélection de modèles et de scènes conçus pour le contenu de santé. Ajoutez vos éléments de marque, de la musique de fond, et générez des voix off naturelles pour correspondre à votre script.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de santé de haute qualité, ajoutez des sous-titres automatiques pour l'accessibilité, puis exportez-la facilement dans divers formats. Votre vidéo soignée est prête pour l'éducation des patients, le marketing ou la formation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez la Portée Mondiale des Patients

Développez rapidement des cours d'éducation des patients et des messages de santé publique, atteignant un public mondial plus large avec un contenu vidéo AI localisé.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la production de vidéos de santé ?

HeyGen permet aux organisations de santé de créer des vidéos de haute qualité de manière efficace grâce à son générateur de vidéos AI. Profitez de modèles professionnels de santé et d'options de personnalisation étendues pour produire un contenu convaincant pour le marketing, l'éducation des patients et la formation.

Quels types d'avatars AI sont disponibles pour les vidéos médicales avec HeyGen ?

HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes et de personnages de santé conçus pour la production de vidéos médicales. Vous pouvez même créer des avatars photo parlants à partir de vos propres images, garantissant un contenu personnalisé et pertinent pour l'éducation des patients et les promotions de clinique.

HeyGen prend-il en charge le texte-à-vidéo pour la formation et le marketing médical ?

Oui, HeyGen offre des capacités robustes de texte-à-vidéo, vous permettant de transformer des scripts en vidéos de formation médicale engageantes ou en contenu marketing de santé. Utilisez des voix off AI et intégrez vos éléments de marque pour un résultat soigné et professionnel.

HeyGen peut-il personnaliser des vidéos pour des éléments de marque de santé spécifiques ?

Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue pour s'aligner sur vos éléments de marque de santé spécifiques. Vous pouvez incorporer des logos, des couleurs de marque et utiliser des styles soignés et des préréglages de mouvement pour garantir que vos vidéos reflètent constamment votre image professionnelle pour le marketing et les promotions de clinique.

