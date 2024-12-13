Vidéos de formation en santé : Améliorez les compétences et la conformité du personnel

Assurez la conformité du personnel de santé et améliorez les compétences avec des formations dynamiques. Produisez rapidement des vidéos éducatives engageantes en utilisant les avatars AI de HeyGen.

536/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de formation à la conformité de 2 minutes pour les infirmières, les techniciens médicaux et le personnel clinique, démontrant les procédures correctes des "Agents pathogènes transmissibles par le sang dans les établissements de santé" et le strict respect des précautions standard. La vidéo doit adopter un style visuel engageant, avec une démonstration étape par étape et du texte à l'écran renforçant les actions clés, ainsi qu'un ton audio calme et informatif. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour une production efficace et incluez des sous-titres pour améliorer l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de sensibilisation de 60 secondes ciblant le nouveau personnel en contact avec les patients et le personnel administratif pour expliquer clairement "Les droits des patients simplifiés", en soulignant comment le respect de ces droits contribue à la qualité globale des soins. Le style visuel et audio doit être amical, accessible et empathique, avec des avatars AI diversifiés pour représenter diverses interactions avec les patients. Employez la génération de voix off de HeyGen pour assurer une narration cohérente et accueillante.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo technique d'une minute pour les gestionnaires d'installations, les agents de sécurité et le personnel des services environnementaux détaillant les protocoles essentiels de "Communication des dangers dans les établissements de santé" pour assurer la conformité aux réglementations de sécurité. Le style visuel doit être urgent mais clair, en se concentrant sur les alertes clés et les fiches de données de sécurité, avec un ton audio direct et sérieux. Intégrez des visuels pertinents en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et assurez une visualisation optimale sur divers appareils avec le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionnent les vidéos de formation en santé

Créez des vidéos de formation en santé professionnelles et engageantes de manière efficace pour éduquer le personnel, assurer la conformité et améliorer l'éducation médicale continue.

1
Step 1
Créez votre script de formation
Commencez par rédiger votre script de formation complet. Exploitez la capacité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer facilement votre contenu en formation en santé engageante, garantissant une communication claire des informations essentielles.
2
Step 2
Ajoutez des visuels et une voix
Améliorez vos vidéos éducatives personnalisées en générant des voix off professionnelles directement dans HeyGen. Cette capacité de génération de voix off garantit que votre contenu est dynamique et maintient l'engagement des apprenants.
3
Step 3
Appliquez la marque et l'accessibilité
Intégrez la marque de votre organisation avec des logos et des couleurs personnalisés en utilisant les contrôles de marque de HeyGen. Cela garantit que vos vidéos sont professionnelles, cohérentes et reconnaissables pour tous les prestataires de santé.
4
Step 4
Exportez et distribuez efficacement
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la facilement en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect de HeyGen. Cela vous permet de distribuer efficacement vos solutions numériques sur divers services en ligne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'engagement et la rétention de l'apprentissage

.

Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour créer un contenu de formation en santé dynamique et interactif, conduisant à un engagement plus élevé et une meilleure rétention des connaissances parmi le personnel.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les prestataires de santé avec la conformité HIPAA dans les vidéos de formation ?

HeyGen permet la création de vidéos éducatives personnalisées pour la formation en santé, garantissant que le contenu sensible est présenté de manière professionnelle. Notre plateforme prend en charge les contrôles de marque et les solutions numériques sécurisées, aidant les établissements de santé à respecter les normes de conformité comme la confidentialité HIPAA et d'autres exigences techniques pour les informations de santé personnelles.

Quelles solutions numériques HeyGen propose-t-il pour une formation en santé efficace ?

HeyGen transforme les scripts en vidéos de formation en santé engageantes en utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo, réduisant considérablement le temps et les coûts de production. Cela permet aux prestataires de santé de développer rapidement des formations en auto-apprentissage et des cours de crédits CME, offrant des services en ligne pour l'éducation médicale continue.

HeyGen peut-il créer des vidéos éducatives personnalisées pour des sujets médicaux spécifiques ?

Absolument. La plateforme robuste de HeyGen permet aux organisations de santé de développer du contenu sur mesure, de la formation sur les agents pathogènes transmissibles par le sang à la connaissance avancée des soins critiques, en utilisant une variété de modèles et de ressources de la bibliothèque de médias. Cela garantit des ressources éducatives pertinentes et engageantes pour tous les employés de santé sur divers outils et procédures cliniques.

Comment HeyGen améliore-t-il l'engagement dans les vidéos de formation en santé ?

HeyGen utilise des avatars AI, la génération de voix off et des sous-titres automatiques pour créer des vidéos de formation dynamiques et accessibles. Cette approche multimodale améliore la rétention pour des sujets complexes comme les droits des patients ou la communication des dangers, rendant l'apprentissage plus efficace pour tous les membres de l'équipe de santé et satisfaisant les exigences de formation.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo