Créez une vidéo d'accueil de 45 secondes pour le personnel soignant nouvellement embauché, en utilisant des avatars professionnels AI pour présenter les politiques et procédures de l'hôpital. Cette vidéo engageante, réalisée par un créateur de vidéos de formation en santé, doit présenter un style visuel lumineux et épuré avec une narration claire générée par synthèse vocale, garantissant que les nouvelles recrues se sentent soutenues dès le premier jour.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Visualisez une vidéo captivante de 30 secondes conçue pour les professionnels de la santé expérimentés, expliquant rapidement les dernières mises à jour en matière de conformité et de sécurité de l'information. Utilisez des modèles et des scènes dynamiques pour garder le contenu concis et visuellement attrayant, avec des sous-titres clairs pour améliorer la compréhension dans un environnement chargé, rendant ces vidéos de formation facilement assimilables.
Que diriez-vous de produire une vidéo d'instruction professionnelle de 60 secondes pour les responsables de la formation en santé, démontrant comment transformer facilement des PDF ou PowerPoints statiques en présentations dynamiques ? La vidéo doit mettre en avant la puissance de la création vidéo alimentée par l'AI en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script pour générer un contenu engageant à partir de matériaux existants, présenté avec un style visuel et audio éducatif et transformateur.
Imaginez développer un guide rapide percutant de 20 secondes pour les praticiens médicaux occupés, démontrant une nouvelle procédure stérile ou l'utilisation d'un équipement. Cette vidéo de formation narrée par avatar doit être rapide, très illustrative avec des visuels étape par étape, et utiliser le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour garantir qu'elle soit visible sur n'importe quel appareil, offrant finalement des économies de temps significatives pour les apprenants.
Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Formation en Santé

Produisez rapidement des vidéos de formation en santé professionnelles, conformes et engageantes avec la création vidéo alimentée par l'AI, simplifiant le développement de votre contenu éducatif.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par définir votre contenu essentiel de formation en santé. Utilisez la capacité de texte à vidéo à partir de script de HeyGen pour convertir facilement votre matériel écrit en une narration vidéo dynamique, parfaite pour les vidéos de formation.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Améliorez l'engagement en sélectionnant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI. Ces présentateurs virtuels narreront votre contenu de santé, assurant une livraison cohérente pour des vidéos de formation professionnelles narrées par avatar.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Incorporez les contrôles de branding de votre organisation comme les logos et les couleurs pour maintenir une apparence professionnelle. Enrichissez votre vidéo avec des médias pertinents de la bibliothèque intégrée, créant des supports d'apprentissage engageants.
4
Step 4
Exportez et Intégrez
Finalisez votre vidéo en redimensionnant et en exportant pour diverses plateformes. Distribuez sans effort votre contenu de formation en santé en le téléchargeant ou en utilisant l'intégration LMS pour un déploiement facile.

Élever l'Engagement de la Formation

Exploitez la vidéo alimentée par l'AI pour créer une formation dynamique et interactive, capturant l'attention pour un engagement plus élevé et une meilleure rétention des connaissances.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de formation ?

HeyGen révolutionne les vidéos de formation grâce à la création vidéo alimentée par l'AI, transformant les scripts en contenu engageant avec des avatars AI réalistes. Cette capacité de conversion de texte à vidéo rend les supports d'apprentissage plus dynamiques et efficaces pour tout public.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer du contenu vidéo de formation en santé ?

Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos de formation en santé idéal, permettant aux organisations de produire du contenu professionnel axé sur la conformité et la sécurité de l'information. Nos avatars AI fournissent une narration claire, rendant les informations médicales ou procédurales complexes facilement assimilables.

Comment HeyGen convertit-il des documents existants comme des PDFs et PowerPoints en vidéo ?

HeyGen offre une conversion transparente de votre contenu éducatif existant. Vous pouvez transformer facilement des scripts textuels, des présentations PowerPoint et des documents PDF directement en vidéos de formation de haute qualité alimentées par l'AI, augmentant considérablement l'efficacité de votre création de contenu.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour intégrer des vidéos de formation avec un LMS ?

Oui, HeyGen propose des options d'exportation robustes pour vos vidéos de formation générées par AI, y compris l'exportation SCORM. Cela garantit que vos supports d'apprentissage engageants peuvent être facilement intégrés dans la plupart des systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS), simplifiant le déploiement et le suivi.

