Créez une vidéo d'intégration de 90 secondes pour le nouveau personnel de santé dans les hôpitaux et cliniques, conçue pour les familiariser avec des informations initiales cruciales. Le style visuel et audio doit être professionnel mais accueillant, avec un son clair et un ton rassurant délivré par un avatar AI pour établir une première impression amicale.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo éducative de 60 secondes pour les patients et leurs familles se préparant à des procédures médicales, en se concentrant sur la clarification de contenus médicaux complexes. La vidéo doit adopter un style visuel apaisant et informatif avec des graphiques faciles à comprendre, complété par une voix off douce et empathique générée directement à partir d'un script, en utilisant la capacité de génération de voix off de HeyGen.
Produisez une vidéo de mise à jour de formation à la conformité de 2 minutes pour les professionnels de santé existants impliqués dans l'apprentissage et le développement, abordant les nouvelles réglementations. Cette vidéo doit utiliser des visuels légèrement animés et engageants pour maintenir l'attention, accompagnés d'une narration claire et autoritaire, en exploitant les divers modèles et scènes de HeyGen pour un développement rapide.
Concevez un module de micro-apprentissage de 45 secondes pour le personnel clinique sur l'utilisation précise de nouveaux équipements médicaux ou pour des mises à jour essentielles de formation RH. Le style visuel doit être direct, concis et axé sur le visuel, avec une voix précise et instructive ; assurez l'accessibilité et une compréhension rapide grâce à l'inclusion de sous-titres clairs.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation en Santé

Transformez rapidement et efficacement des informations complexes en santé en vidéos de formation engageantes et précises pour améliorer l'apprentissage et le développement.

Créez Votre Script
Commencez par entrer ou coller votre contenu de formation. La plateforme transforme votre texte en une vidéo dynamique, en utilisant une technologie avancée de texte en vidéo pour construire votre base narrative.
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre message. Améliorez votre vidéo en ajoutant des médias de stock pertinents, des images et des clips vidéo de la vaste bibliothèque de médias.
Personnalisez et Localisez
Appliquez les couleurs spécifiques et le logo de votre marque en utilisant notre fonctionnalité intégrée de contrôles de marque. Améliorez la clarté avec des sous-titres personnalisables et choisissez parmi diverses options de voix pour la localisation, garantissant que tous les stagiaires comprennent le contenu.
Générez et Partagez
Examinez votre vidéo de formation complète, en apportant les ajustements finaux. Une fois satisfait, exportez votre vidéo de haute qualité dans plusieurs formats adaptés à toute plateforme, garantissant une livraison sécurisée pour vos initiatives d'apprentissage et de développement.

Cas d'Utilisation

Étendez la Portée de la Formation à l'Échelle Mondiale

Étendez la Portée de la Formation à l'Échelle Mondiale

Générez des vidéos de formation en santé évolutives avec la fonctionnalité de texte en vidéo, permettant aux institutions d'atteindre efficacement un public plus large d'apprenants à travers le monde.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation en santé ?

HeyGen est une plateforme intuitive de création de vidéos AI conçue pour simplifier la production de vidéos de formation en santé engageantes. Avec sa plateforme conviviale, vous pouvez générer du contenu de haute qualité sans compétences avancées en montage, augmentant ainsi considérablement l'efficacité de la formation pour l'éducation médicale.

HeyGen prend-il en charge les Avatars AI et les voix off réalistes pour l'éducation médicale ?

Oui, HeyGen utilise des Avatars AI avancés et des voix off AI réalistes pour créer du contenu éducatif médical professionnel et engageant. Cette capacité est idéale pour développer des vidéos d'éducation des patients et de formation à la conformité qui résonnent avec votre public.

Qu'est-ce qui rend HeyGen une plateforme efficace de création de vidéos AI pour les grandes organisations de santé ?

HeyGen est une plateforme évolutive de création de vidéos AI, parfaite pour les grandes organisations de santé souhaitant étendre efficacement leur portée de formation. Elle offre des modèles de vidéos personnalisables et prend en charge l'intégration LMS, simplifiant la création de vidéos de formation diversifiées pour de nombreuses équipes et départements au sein des hôpitaux et cliniques.

HeyGen peut-il transformer des textes médicaux complexes en vidéos de formation en santé engageantes ?

Absolument, la puissante fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen peut transformer même des contenus médicaux complexes en vidéos de formation en santé claires et engageantes. Vous pouvez personnaliser les styles visuels, incorporer des contrôles de marque et ajouter des sous-titres automatiques pour clarifier efficacement le contenu médical complexe.

