Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promo vibrante de 30 secondes ciblant les participants potentiels d'un programme, mettant en avant les avantages d'une nouvelle initiative de bien-être 'Habitudes Saines'. Le style visuel et audio doit être dynamique et inspirant, avec une musique entraînante et des visuels énergiques, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et une génération de voix off claire.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo professionnelle de 60 secondes sur les services de santé, informant les nouveaux patients potentiels et les membres de la communauté sur les services complets offerts par une clinique locale. Maintenez un style visuel informatif et accueillant avec une musique de fond apaisante, en utilisant efficacement les avatars AI pour présenter les informations clés et en assurant une cohérence de la marque tout au long de la présentation.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de contenu médical engageante de 15 secondes pour les utilisateurs des réseaux sociaux, démystifiant un mythe de santé populaire avec des visuels de style infographique rapides et une narration directe. Cette courte vidéo percutante doit utiliser des sous-titres pour l'accessibilité et être optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation selon le format d'image.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Présentation de Soins de Santé

Créez facilement des vidéos de présentation de soins de santé professionnelles et engageantes en utilisant l'AI, du script à l'exportation finale, pour informer et éduquer votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo à Partir d'un Script
Commencez par coller votre script de présentation de soins de santé, et notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script le transformera instantanément en un brouillon de vidéo préliminaire, vous faisant gagner du temps et des efforts.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Style
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter efficacement votre message. Appliquez les couleurs et le logo de votre marque pour vous assurer que votre vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre organisation.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Visuels et une Narration
Améliorez votre message pour le contenu d'apprentissage en ligne en incorporant des médias appropriés de notre bibliothèque. Utilisez la génération de voix off pour une narration claire et professionnelle afin de transmettre efficacement des informations complexes sur les soins de santé.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de présentation de soins de santé en utilisant le redimensionnement selon le format d'image pour diverses plateformes. Exportez votre vidéo polie en haute définition, prête pour l'éducation des patients ou le partage sur les réseaux sociaux.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos médicales engageantes et de vidéos explicatives pour les soins de santé ?

HeyGen permet aux professionnels de la santé de produire facilement des vidéos médicales de haute qualité et des vidéos explicatives. En utilisant les capacités de création vidéo AI, vous pouvez transformer un contenu médical complexe en formats visuellement attrayants et facilement compréhensibles, parfaits pour l'éducation des patients ou les messages de santé publique.

Quel rôle jouent les avatars AI dans le développement de vidéos de présentation de soins de santé convaincantes avec HeyGen ?

Les avatars AI de HeyGen offrent une présence professionnelle et relatable pour vos vidéos de présentation de soins de santé. Ces présentateurs numériques permettent une narration visuelle dynamique, garantissant que votre contenu médical est transmis de manière claire et mémorable, augmentant l'engagement sans avoir besoin d'acteurs en direct.

Quelles caractéristiques font de HeyGen un outil idéal pour créer des vidéos animées pour les communications en santé et bien-être ?

HeyGen simplifie la production de vidéos animées professionnelles pour la santé et le bien-être grâce à des outils intuitifs et des modèles de vidéos variés. Sa plateforme de création vidéo permet une génération rapide de texte-à-vidéo à partir d'un script et inclut des contrôles de marque pour maintenir une identité visuelle cohérente pour toutes vos communications.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer efficacement du contenu éducatif et d'apprentissage en ligne pour les patients ?

Absolument. HeyGen est conçu pour soutenir la création de contenu éducatif et d'apprentissage en ligne percutant pour les patients avec facilité. Vous pouvez utiliser des fonctionnalités comme les avatars AI, le texte-à-vidéo à partir d'un script, et le redimensionnement selon le format d'image pour produire des vidéos professionnelles et polyvalentes adaptées à divers scénarios d'apprentissage en santé.

