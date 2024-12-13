Créateur de Vidéos d'Intégration en Santé : AI pour une Formation Sans Accroc
Créez facilement des vidéos de formation engageantes avec des avatars AI, améliorant la rétention des nouvelles recrues et assurant une communication cohérente.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour simplifier l'intégration des patients sur une nouvelle plateforme de télésanté, expliquant clairement comment prendre des rendez-vous et accéder aux consultations virtuelles. Le style visuel doit être convivial avec des démonstrations à l'écran, enrichi de sous-titres générés automatiquement pour faciliter l'accessibilité, et guidé par un script texte-vidéo précis assurant que toutes les étapes critiques sont communiquées efficacement.
Concevez une vidéo de formation technique de 2 minutes pour le personnel de santé expérimenté, détaillant l'installation et le fonctionnement initial d'une nouvelle machine d'imagerie diagnostique. L'approche visuelle doit être très détaillée, intégrant des séquences vidéo pertinentes d'une bibliothèque multimédia pour illustrer les composants complexes, structurée à l'aide de modèles et de scènes préconçus pour maintenir un flux éducatif cohérent et une identité visuelle.
Produisez une vidéo de formation à la conformité concise de 45 secondes pour tout le personnel de santé, résumant les protocoles critiques de sécurité des données et les réglementations de confidentialité dans un format facile à digérer. Le style visuel doit être autoritaire mais engageant, avec des avatars AI professionnels pour délivrer les messages clés, avec la capacité d'ajuster le redimensionnement des formats d'image et les exportations pour diverses plateformes de communication interne et écrans.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée de la Formation & de l'Éducation.
Développez et distribuez efficacement des programmes de formation complets à un public plus large de professionnels de santé et de patients.
Clarifier les Informations Médicales Complexes.
Clarifiez les sujets et procédures médicaux complexes, rendant les informations vitales plus accessibles et compréhensibles pour le nouveau personnel et les patients.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration technique ?
HeyGen agit comme un créateur de vidéos AI intuitif, transformant directement les scripts en vidéos engageantes pour l'intégration des employés et la formation technique. Utilisez les capacités Texte-vidéo et les modèles personnalisables pour produire efficacement des vidéos pédagogiques de haute qualité sans compétences complexes en montage vidéo. Cela aide à simplifier le processus d'intégration.
Quelles capacités AI avancées HeyGen offre-t-il pour un contenu vidéo personnalisé ?
HeyGen exploite des avatars AI avancés et une technologie Texte-vidéo puissante pour créer des vidéos hautement personnalisées. Nos voix off AI donnent vie aux scripts, vous permettant de générer un contenu unique adapté à des audiences spécifiques, améliorant l'engagement et la rétention.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités robustes pour la production de vidéos techniques et l'accessibilité ?
Oui, HeyGen offre des fonctionnalités complètes pour la production de vidéos techniques, y compris la génération automatique de sous-titres et diverses voix off AI. Vous pouvez également utiliser notre vaste bibliothèque multimédia, ajuster les ratios d'aspect pour diverses plateformes, et garantir que votre contenu est accessible et professionnel.
Comment les équipes peuvent-elles collaborer en toute sécurité et maintenir l'image de marque avec la plateforme de création vidéo de HeyGen ?
La plateforme de création vidéo de HeyGen facilite une collaboration d'équipe sans accroc, permettant à plusieurs utilisateurs de contribuer efficacement aux projets. Avec des contrôles de marque intégrés, votre équipe peut appliquer de manière cohérente les logos et les couleurs, garantissant que chaque vidéo s'aligne en toute sécurité avec vos directives de marque.