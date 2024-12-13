Créateur de Vidéos Explicatives en Santé : Simplifiez les Sujets Complexes

Augmentez l'engagement pour les vidéos d'éducation et de formation des patients en utilisant des avatars AI dynamiques.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation interne de 60 secondes pour les nouveaux professionnels de la santé, axée sur les meilleures pratiques de communication avec les patients dans un cadre hospitalier. Cette vidéo professionnelle et informative doit utiliser des animations graphiques modernes, présentant des informations via les avatars AI de HeyGen pour garantir un présentateur cohérent et compétent.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo marketing convaincante de 30 secondes destinée aux clients potentiels de cliniques médicales, mettant en avant les avantages d'un nouveau service de télésurveillance des patients. Le style visuel doit être élégant et dynamique avec une animation 3D, complété par une musique de fond entraînante et des sous-titres/captions clairs et accessibles générés par HeyGen pour une portée maximale.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de contenu éducatif de 50 secondes pour le grand public, expliquant les récents changements dans la politique d'assurance santé à travers une narration engageante. La vidéo doit combiner un mélange d'illustrations abordables et de séquences d'archives pertinentes, présentée par un narrateur amical et conversationnel, facilement assemblée et personnalisée à l'aide des modèles et scènes étendus de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives en Santé

Créez facilement des vidéos explicatives professionnelles en santé avec des outils alimentés par AI, simplifiant les sujets médicaux complexes pour l'éducation des patients, la formation et le marketing.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre message de santé dans la plateforme. Notre plateforme de création vidéo alimentée par AI transforme votre texte en vidéo à partir d'un script en visuels et narration engageants.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Scène
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu. Améliorez votre vidéo avec des scènes et visuels pertinents de notre bibliothèque multimédia pour communiquer efficacement des sujets de santé complexes.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off Professionnelle et du Branding
Générez une voix off à l'écoute naturelle pour votre script. Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de branding comme des logos et des couleurs pour maintenir une identité professionnelle cohérente.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Explicative
Une fois votre vidéo terminée, générez et exportez-la dans divers formats et ratios d'aspect adaptés à différentes plateformes, garantissant que votre contenu éducatif atteigne efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Augmentez l'Engagement et la Rétention de la Formation

Améliorez la formation du personnel et l'adhésion des patients avec des vidéos engageantes générées par AI, conduisant à une meilleure rétention de l'information et à des résultats améliorés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives en santé ?

La plateforme de création vidéo alimentée par AI de HeyGen simplifie la production de vidéos explicatives en santé en offrant une fonctionnalité intuitive de glisser-déposer et des modèles prêts à l'emploi. Cela permet aux utilisateurs de simplifier facilement des sujets de santé complexes en contenu visuel engageant sans compétences techniques approfondies.

HeyGen peut-il générer du contenu médical animé avec des avatars AI pour une narration créative ?

Oui, HeyGen agit comme un moteur créatif, permettant la génération de contenu médical animé avec des avatars AI réalistes. Cela améliore la narration en santé en donnant vie à des animations médicales complexes grâce à des visuels dynamiques et des performances AI engageantes.

Quel rôle jouent la voix off AI et la conversion de texte en vidéo à partir d'un script dans la génération de vidéos par HeyGen ?

HeyGen utilise une technologie avancée de voix off AI et de synthèse vocale pour transformer votre script en une vidéo complète. Cette capacité de conversion de texte en vidéo à partir d'un script est centrale dans le processus de génération de vidéos de HeyGen, garantissant une qualité audio professionnelle et une efficacité pour tout votre contenu éducatif.

Comment HeyGen peut-il améliorer les efforts d'éducation des patients et de marketing en santé ?

HeyGen permet aux professionnels de la santé de créer du contenu éducatif et des vidéos marketing convaincants, augmentant considérablement l'engagement. Utilisez ses fonctionnalités puissantes pour développer des vidéos de formation efficaces et des supports visuels qui communiquent clairement des informations vitales, renforçant l'éducation des patients et la présence de la marque.

