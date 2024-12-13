Créateur de Vidéos Éducatives en Santé : Créez un Contenu Engagé

Produisez sans effort des vidéos de formation médicale et d'éducation des patients de haute qualité en utilisant la conversion intuitive de texte en vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo éducative médicale professionnelle de 60 secondes destinée au nouveau personnel infirmier, démontrant la procédure correcte pour les changements de pansements stériles. La présentation visuelle doit présenter des avatars IA réalistes exécutant les étapes avec précision, complétée par un texte clair à l'écran et un ton audio sérieux et instructif. Utilisez les avatars IA de HeyGen pour garantir des démonstrations visuelles cohérentes et précises pour des vidéos de formation en soins de santé efficaces.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo engageante de 30 secondes pour le marketing de la santé, ciblant les clients potentiels intéressés par un nouveau service de télémédecine. L'esthétique visuelle doit être moderne et dynamique, avec des coupes rapides, des séquences d'archives pertinentes et une bande sonore professionnelle et entraînante. Créez cette vidéo explicative concise efficacement en utilisant la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement les messages marketing en visuels convaincants.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo claire de 50 secondes pour les prestataires de soins de santé mondiaux, expliquant les procédures de conformité mises à jour pour la gestion des données des patients internationaux. Le style visuel doit être propre et informatif, utilisant des graphiques professionnels et une voix neutre et autoritaire. Assurez une accessibilité maximale pour le contenu médical multilingue en intégrant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, permettant aux spectateurs de suivre facilement des informations complexes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Éducatives en Santé

Transformez sans effort des informations médicales complexes en vidéos éducatives professionnelles et engageantes avec notre créateur de vidéos IA intuitif, conçu pour l'éducation des patients et la formation médicale.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script de santé dans la plateforme. Notre capacité puissante de conversion de texte en vidéo à partir d'un script créera instantanément la base de la narration de votre vidéo, en tirant parti de la création de texte en vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar IA
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA réalistes pour être votre présentateur à l'écran. Cette fonctionnalité donne vie à vos vidéos animées, rendant votre contenu de formation en santé plus engageant et accessible.
3
Step 3
Appliquez la Marque et les Visuels
Personnalisez votre vidéo en appliquant les contrôles de marque de votre organisation, y compris les logos et les couleurs. Intégrez des visuels pertinents pour créer des matériaux d'éducation des patients professionnels qui s'alignent avec votre marque.
4
Step 4
Générez et Exportez
Une fois votre vidéo perfectionnée, générez et exportez-la dans divers formats d'image pour un partage facile. Diffusez votre contenu éducatif médical de haute qualité sur toutes les plateformes souhaitées sans effort.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Programmes de Formation en Santé

Améliorez l'engagement et la rétention des connaissances dans les vidéos de formation en santé en utilisant l'IA, créant des expériences d'apprentissage percutantes et mémorables pour les professionnels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives en santé ?

HeyGen, un créateur de vidéos avancé basé sur l'IA, transforme les scripts textuels en vidéos éducatives en santé engageantes avec des avatars IA réalistes et des voix off IA. Ce processus de création de texte en vidéo rationalisé accélère la production de contenu vital pour l'éducation des patients et la formation médicale.

HeyGen peut-il prendre en charge des éléments créatifs comme des vidéos animées et des graphiques animés pour le contenu médical ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos explicatives dynamiques et du contenu animé avec divers modèles, scènes et contrôles de marque personnalisables. Vous pouvez intégrer des graphiques animés et obtenir des visuels réalistes pour rendre vos vidéos de marketing et de formation en santé très percutantes.

Quels avantages pratiques HeyGen offre-t-il pour l'éducation médicale et la communication avec les patients ?

HeyGen offre une interface conviviale qui permet une création rapide de texte en vidéo, rendant l'éducation médicale complexe accessible. Ses capacités de contenu médical multilingue assurent également une portée plus large pour l'éducation des patients, simplifiant les procédures de conformité pour des audiences diverses.

HeyGen est-il suffisamment flexible pour répondre aux divers besoins des vidéos de formation en santé ?

Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue, de la sélection de divers avatars IA à l'incorporation de contrôles de marque et à l'utilisation de fonctionnalités robustes d'édition vidéo. Vous pouvez également ajuster facilement le format d'image pour différentes plateformes, garantissant que vos vidéos de formation en santé sont polyvalentes et professionnelles.

