Créez une vidéo éducative de 60 secondes destinée aux nouveaux patients, expliquant les instructions pré-procédure courantes dans un ton amical et rassurant, en utilisant un avatar AI pour une livraison professionnelle et une génération de voix off claire.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation en santé de 45 secondes pour le nouveau personnel clinique, décrivant les protocoles essentiels de contrôle des infections. Cette vidéo doit présenter un style visuel clair et direct, en utilisant des modèles personnalisables pour maintenir la cohérence de la marque et être construite efficacement à partir d'un script de texte à vidéo.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative médicale dynamique de 30 secondes conçue pour le grand public, simplifiant le concept de soins préventifs. Le style visuel et audio doit être engageant et accessible, en incorporant une bibliothèque de médias riches/soutien de stock et une génération de voix off professionnelle pour améliorer la compréhension.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 60 secondes démontrant les meilleures pratiques de communication médecin-patient lors de l'annonce de nouvelles sensibles, ciblant les étudiants en médecine et les praticiens. La vidéo doit utiliser divers avatars AI pour simuler des scénarios réalistes, enrichis de sous-titres pour l'accessibilité et la clarté de la communication.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Conformité en Santé

Créez facilement des vidéos de formation en santé professionnelles et conformes en utilisant l'AI, garantissant une communication sécurisée et une distribution simplifiée pour votre organisation.

1
Step 1
Créez Votre Script
Rédigez votre contenu pour les vidéos de formation en santé. Utilisez notre capacité de texte à vidéo pour transformer votre texte en visuels engageants.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Scène
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et de modèles personnalisables pour représenter visuellement votre message de manière professionnelle.
3
Step 3
Ajoutez Votre Marque et Affinez
Personnalisez votre vidéo avec les couleurs et le logo de votre marque en utilisant les contrôles de branding, garantissant que votre contenu est conforme aux protocoles de conformité.
4
Step 4
Exportez et Distribuez en Toute Sécurité
Générez votre vidéo finale dans divers formats et utilisez l'intégration transparente des plateformes LMS pour une distribution sécurisée et efficace.

Cas d'Utilisation

Stimulez l'Engagement et la Rétention de la Formation

Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour augmenter significativement l'engagement des stagiaires et la rétention d'informations pour le matériel de conformité critique.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives pour les patients ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen permet aux professionnels de la santé de produire rapidement des vidéos éducatives engageantes pour les patients en utilisant des avatars AI et la technologie de texte à vidéo. Cela permet de créer des vidéos explicatives médicales claires et cohérentes sans avoir besoin de tournages extensifs ou de montages complexes.

Quelles fonctionnalités rendent HeyGen adapté à la production de vidéos de formation en conformité sanitaire sécurisées ?

HeyGen offre une plateforme robuste pour créer du contenu vidéo sécurisé essentiel pour les vidéos de formation en conformité sanitaire, y compris la capacité de générer des avatars AI cohérents et des messages contrôlés via le texte à vidéo. Cela aide les organisations à maintenir les protocoles de conformité en standardisant leurs supports de formation numérique.

HeyGen peut-il réduire significativement les coûts des vidéos de formation et de communication en santé ?

Oui, HeyGen permet aux organisations de réduire significativement les coûts des vidéos de formation en santé en utilisant des avatars AI et des capacités avancées de texte à vidéo. Cette approche efficace minimise les dépenses de production traditionnelles, permettant la création rapide de vidéos de formation en santé de haute qualité et de supports de communication médecin-patient.

Comment HeyGen facilite-t-il l'intégration des vidéos de formation en santé dans les plateformes LMS existantes ?

HeyGen soutient la création de vidéos de formation en santé polyvalentes qui peuvent être facilement exportées et intégrées à diverses plateformes LMS. Ses modèles personnalisables et le redimensionnement des ratios d'aspect garantissent que votre contenu s'intègre parfaitement dans n'importe quel système de gestion de l'apprentissage, offrant une éducation cohérente et accessible.

