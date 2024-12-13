Générateur de Vidéos de Conformité en Santé : Simplifiez la Formation & l'Éducation

Produisez rapidement des vidéos de formation conformes à HIPAA et des vidéos d'éducation des patients en utilisant des modèles et scènes intuitifs pour des résultats engageants.

Développez une vidéo d'une minute destinée au nouveau personnel de santé, conçue pour introduire les concepts fondamentaux de la conformité en matière de santé. Le style visuel doit être professionnel et accueillant, avec des graphismes épurés et une voix off autoritaire générée efficacement à l'aide de la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, en faisant une excellente "vidéo de formation du personnel" pour la "conformité en matière de santé".

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'instruction de 90 secondes pour les professionnels de la santé existants qui décrit clairement les mises à jour récentes des règles de confidentialité HIPAA. Utilisez un style visuel informatif et concis avec des textes à l'écran pour renforcer les points clés, accompagné d'une voix off AI calme et professionnelle, en tirant parti des fonctionnalités robustes de génération de voix off et de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir que les "vidéos de formation conformes à HIPAA" soient facilement comprises et accessibles, renforçant l'importance du "contenu vidéo sécurisé".
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 60 secondes destinée au personnel administratif et au personnel informatique, détaillant les meilleures pratiques pour la gestion sécurisée des données des patients. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle moderne de type infographie avec une voix off AI amicale mais ferme et une musique de fond entraînante, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour créer rapidement un "contenu vidéo sécurisé" engageant, renforçant la "conformité en matière de santé" globale.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de 2 minutes pour tous les employés de l'hôpital qui dramatise l'importance cruciale de signaler rapidement les violations de conformité. Le style visuel et audio doit être axé sur l'histoire et empathique, avec un avatar AI qui guide les spectateurs à travers un scénario hypothétique avec des instructions claires, étape par étape, en utilisant les avatars AI de HeyGen et le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour livrer des "vidéos de formation du personnel" percutantes qui encouragent le "contenu vidéo engageant" et l'adhésion aux protocoles.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Conformité en Santé

Générez rapidement et efficacement des vidéos de formation et d'éducation des patients conformes à HIPAA avec des outils alimentés par AI.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo de Conformité
Commencez par entrer votre script ou sélectionner un "modèle de vidéo" pour votre vidéo de formation en santé ou d'éducation des patients. Notre fonctionnalité de "texte-à-vidéo" convertira ensuite votre contenu en un brouillon initial, assurant un démarrage rapide.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur et Voix
Améliorez le professionnalisme de votre vidéo en choisissant parmi notre large gamme d'"avatars AI". Associez cela à une "voix off AI" naturelle pour communiquer efficacement des informations médicales complexes.
3
Step 3
Affinez et Marquez Votre Vidéo
Appliquez les "contrôles de marque" de votre organisation comme les logos et les couleurs pour maintenir une apparence professionnelle cohérente. Ajoutez des "sous-titres générés par AI" pour une meilleure "accessibilité des vidéos de santé" et conformité ADA.
4
Step 4
Générez et Déployez en Toute Sécurité
Avec tous les éléments en place, cliquez pour générer votre vidéo finale. Vos "vidéos de formation conformes à HIPAA" sont maintenant prêtes pour une distribution sécurisée, que ce soit pour une "plateforme LMS" ou l'éducation directe des patients, assurant un "contenu vidéo sécurisé".

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez la Formation & la Sensibilisation des Patients

Produisez rapidement un grand volume de cours de conformité et d'éducation des patients multilingues, élargissant la portée et l'accessibilité à travers des publics et des plateformes diversifiés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation conformes à HIPAA ?

HeyGen simplifie la production de vidéos de formation sécurisées et conformes à HIPAA grâce à son générateur de vidéos AI avancé, permettant aux organisations de santé de développer rapidement des vidéos de formation essentielles pour le personnel. Cela garantit que le contenu est à la fois professionnel et conforme aux normes nécessaires.

Quelles fonctionnalités spécifiques HeyGen offre-t-il pour développer des vidéos d'éducation des patients ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour les vidéos d'éducation des patients, y compris des avatars AI réalistes et une fonctionnalité de texte-à-vidéo pour transformer les scripts en contenu vidéo engageant. Vous pouvez également utiliser la voix off AI et le support multilingue pour atteindre efficacement un public patient diversifié.

HeyGen peut-il aider à garantir l'accessibilité du contenu vidéo de santé ?

Oui, HeyGen soutient l'accessibilité des vidéos de santé en permettant des sous-titres générés par AI et en fournissant des contrôles de marque pour maintenir une identité visuelle cohérente. Cela aide les organisations à créer un contenu conforme à l'ADA qui est facilement compris par tous les spectateurs.

Comment les organisations de santé peuvent-elles intégrer les vidéos créées par HeyGen dans leur plateforme LMS ?

HeyGen produit un contenu vidéo de haute qualité qui peut être facilement exporté et intégré dans toute plateforme LMS existante pour une distribution fluide. Cela simplifie le déploiement des vidéos de formation du personnel et d'autres contenus vidéo sécurisés à travers votre organisation.

