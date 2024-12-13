Générateur de Vidéos de Briefing Santé : Créez du Contenu Engagé Rapidement

Permettez aux professionnels de la santé de créer rapidement du contenu engageant, des vidéos éducatives pour les patients et des formations pour le personnel avec une fonctionnalité de texte en vidéo fluide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de briefing interne de 45 secondes destinée aux professionnels de la santé, présentant un changement de politique. La vidéo doit maintenir un style visuel professionnel et concis avec des graphiques basés sur des données, complétée par une voix off autoritaire générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen, créée directement à partir de votre script de texte en vidéo.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing de 30 secondes destinée à de nouveaux patients potentiels, mettant en avant un service innovant de la clinique. Concevez un style visuel moderne et accueillant avec une musique entraînante et une voix professionnelle, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un démarrage rapide et en incorporant des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo explicative de 50 secondes démontrant les principaux avantages d'une nouvelle application de santé, ciblant les individus férus de technologie et les jeunes générations. Le style visuel doit être dynamique avec des démonstrations d'interface utilisateur claires et des graphiques modernes, accompagné d'une voix énergique, assurant une visualisation fluide sur toutes les plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Briefing Santé

Rationalisez la création de briefings de santé essentiels, de contenu éducatif pour les patients ou de formation du personnel avec la génération de vidéos alimentée par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script de Briefing
Commencez par saisir votre contenu ou script de santé. Notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script, un élément central de notre générateur de vidéos AI, prépare instantanément votre briefing pour la production visuelle.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez un avatar AI engageant et personnalisez vos scènes pour établir le ton professionnel et le cadre visuel de votre briefing santé.
3
Step 3
Améliorez avec Voix et Sous-titres
Ajoutez des sous-titres AI clairs et sélectionnez parmi nos options de génération de voix off pour améliorer la compréhension et l'accessibilité, garantissant que votre message résonne clairement.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo
Générez votre vidéo de briefing santé finalisée. Profitez du redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect pour la préparer à une distribution fluide en tant que vidéos éducatives pour les patients sur n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez le Contenu Éducatif en Santé

Produisez rapidement divers matériaux d'apprentissage en santé et vidéos de briefing pour éduquer efficacement un public plus large.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives engageantes pour la santé ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen transforme le texte en contenu professionnel et engageant pour les professionnels de la santé, en utilisant des avatars AI et des capacités robustes de texte en vidéo pour produire facilement des vidéos explicatives sur la santé.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer des vidéos éducatives pour les patients et des vidéos de formation pour le personnel efficaces ?

Absolument. HeyGen est un générateur de vidéos AI idéal pour développer des vidéos éducatives de haute qualité pour les patients et des vidéos de formation pour le personnel, offrant des modèles de vidéos personnalisables et des avatars AI pour garantir que votre contenu soit clair, cohérent et percutant pour votre audience.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour la génération de vidéos de briefing santé accessibles ?

HeyGen fournit des sous-titres AI avancés et prend en charge plusieurs langues, garantissant que le contenu de votre générateur de vidéos de briefing santé soit accessible et compréhensible pour un public diversifié, améliorant ainsi votre portée mondiale.

Comment les professionnels de la santé peuvent-ils assurer la cohérence de la marque avec le générateur de vidéos AI de HeyGen ?

Les professionnels de la santé peuvent maintenir une forte cohérence de marque en utilisant les contrôles de branding de HeyGen, tels que les logos et couleurs personnalisés, dans le générateur de vidéos AI pour créer des vidéos marketing et des communications internes soignées et professionnelles.

