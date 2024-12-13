Créateur de Vidéos Promo Santé : Créez des Vidéos Engagantes

Créez facilement des vidéos de santé captivantes avec notre fonctionnalité de texte-à-vidéo, assurant une communication claire et un meilleur engagement des patients.

Créez une vidéo explicative d'une minute à destination des professionnels de santé, détaillant les avantages d'un nouveau dispositif médical. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des représentations réalistes de scénarios médicaux, complétées par une narration calme et autoritaire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations clés de manière fiable, améliorant ainsi la transmission de données médicales complexes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de campagne marketing de 90 secondes destinée aux entreprises pharmaceutiques, mettant en avant la recherche innovante sur les médicaments. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et engageant, incorporant des visualisations de données convaincantes et des histoires de réussite de patients, avec une musique de fond entraînante. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer efficacement des résumés de recherche détaillés en un récit visuel persuasif.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo éducative de 2 minutes pour les patients et les organisations de santé publique, expliquant les mesures préventives de santé courantes. Le style visuel doit être convivial et accessible, utilisant des graphiques simplifiés et des images claires et rassurantes, accompagnées d'une voix off apaisante. Sélectionnez parmi les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour construire une pièce informative structurée et facile à comprendre.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo promotionnelle de 45 secondes pour les marques de bien-être, mettant en avant un nouveau programme de santé et de fitness. Le style visuel doit être dynamique et énergique, avec des montages d'entraînement inspirants et des graphiques vibrants, accompagnés d'une musique motivante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour créer un message audio encourageant et percutant qui résonne avec les amateurs de mode de vie actif.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promo Santé

Produisez rapidement des vidéos explicatives de santé captivantes et du contenu promotionnel avec l'AI, conçus pour éduquer et engager efficacement votre audience.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par entrer votre texte pour le convertir instantanément en contenu vidéo engageant grâce à notre fonctionnalité de texte-à-vidéo. Cela pose les bases de votre message de promotion de la santé.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI et des Voix Off
Donnez vie à votre contenu en sélectionnant parmi divers avatars AI pour présenter votre message et en générant automatiquement des voix off naturelles. Cela rend vos vidéos explicatives de santé plus engageantes.
3
Step 3
Appliquez des Contrôles de Marque
Personnalisez votre vidéo promo santé en incorporant les couleurs, polices et logo spécifiques de votre marque grâce à nos contrôles de marque robustes. Cela garantit que votre contenu s'aligne avec l'identité de votre organisation.
4
Step 4
Générez et Partagez
Finalisez votre vidéo de haute qualité et exportez-la facilement dans divers formats d'aspect pour un partage fluide sur les réseaux sociaux et autres plateformes. Cela vous aide à atteindre efficacement votre audience cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Engagez les Audiences sur les Réseaux Sociaux

.

Générez des vidéos promo santé captivantes et des clips courts pour les réseaux sociaux en quelques minutes, augmentant la portée et l'engagement de vos campagnes de santé.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos promo santé avec l'AI ?

HeyGen simplifie le processus en vous permettant de générer du contenu visuel engageant pour l'éducation en santé en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo. Nos modèles AI produisent des visuels réalistes, transformant vos messages marketing de santé en vidéos promo captivantes sans montage complexe.

Puis-je personnaliser des vidéos explicatives de santé pour ma marque avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos explicatives de santé. Vous pouvez utiliser des modèles personnalisables et des contrôles de marque robustes, y compris votre logo et vos couleurs, pour vous assurer que tous vos modèles de vidéos de santé s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque sur les réseaux sociaux.

Quelles caractéristiques techniques font de HeyGen un générateur de vidéos médicales AI facile à utiliser ?

Le générateur de vidéos médicales AI de HeyGen inclut des outils d'édition faciles à utiliser comme la génération de voix off fluide et le texte-à-vidéo, simplifiant considérablement la production vidéo. Ces modèles AI avancés vous permettent de créer des vidéos de santé de haute qualité efficacement, même sans expérience préalable en montage vidéo.

Comment les avatars AI améliorent-ils le contenu éducatif et marketing en santé ?

Les avatars AI de HeyGen offrent un moyen puissant de transmettre vos messages éducatifs et marketing en santé avec des visuels réalistes. Ils peuvent être utilisés dans divers modèles de vidéos de santé pour créer du contenu visuel engageant qui capte l'attention et communique efficacement des informations de santé complexes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo