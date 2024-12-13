Créateur de Vidéos de Politique de Santé : Créez des Vidéos Impactantes Rapidement

Simplifiez les politiques de santé complexes en vidéos éducatives engageantes pour les patients grâce à une génération de texte-à-vidéo fluide.

Produisez une vidéo explicative concise de 60 secondes destinée aux professionnels de la santé et aux décideurs politiques, illustrant l'impact d'un récent changement de politique de santé. Le style visuel doit être professionnel et autoritaire, utilisant des infographies claires et des visualisations de données, complétées par une voix off sérieuse et informative. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information et assurez une génération de voix off précise pour une livraison soignée.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo éducative de 45 secondes destinée au grand public, abordant spécifiquement les idées reçues courantes sur les allergies saisonnières. Le style visuel doit être amical et rassurant, incorporant des éléments animés subtils, tandis que l'audio présente un ton calme et empathique. Utilisez la capacité de HeyGen de texte-à-vidéo à partir de script pour rédiger le contenu, en veillant à ce que des sous-titres/captions clairs soient générés automatiquement pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux afin de promouvoir une nouvelle initiative de santé publique axée sur le bien-être mental des jeunes adultes. Le style visuel doit être dynamique et moderne, avec des coupes rapides et un texte percutant à l'écran, accompagné d'une musique de fond inspirante et contemporaine. Employez les modèles et scènes de HeyGen pour une production rapide et utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour optimiser pour diverses plateformes sociales.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de démonstration convaincante de 50 secondes présentant les avantages d'une plateforme de communication innovante en santé pour les investisseurs potentiels et les passionnés de technologie. Le style visuel doit être élégant et futuriste, mettant en avant les caractéristiques clés avec des captures d'écran concises et une voix off professionnelle qui souligne l'innovation. Améliorez le récit visuel en intégrant des séquences de haute qualité de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, ainsi qu'une génération de voix off précise pour plus de clarté.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Politique de Santé

Transformez rapidement et professionnellement des politiques de santé complexes en vidéos engageantes et claires, assurant que votre message atteigne et résonne avec votre public cible.

1
Step 1
Créez le Script de Votre Vidéo de Politique
Commencez par taper ou coller votre script de politique de santé. Notre AI avancée utilisera sa capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour générer des scènes initiales, posant les bases de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle Visuel
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo professionnels et de scènes conçus pour correspondre au ton et à la complexité de votre politique de santé. Cela aide à visualiser efficacement votre contenu.
3
Step 3
Personnalisez le Branding et les Détails
Affinez votre vidéo avec des contrôles de branding spécifiques, y compris l'ajout du logo et des couleurs de votre organisation. Améliorez encore la clarté et l'accessibilité avec des sous-titres AI générés automatiquement.
4
Step 4
Exportez et Partagez pour un Impact
Une fois finalisée, exportez votre vidéo de haute qualité dans divers rapports d'aspect pour différentes plateformes. Partagez votre vidéo de politique de santé convaincante pour informer et engager votre public, facilitant une meilleure communication en santé.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Amplifiez les Campagnes de Santé Publique

Créez rapidement des vidéos percutantes pour les réseaux sociaux afin de diffuser efficacement les mises à jour de politique de santé et les messages de santé publique à un public plus large.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de santé captivantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire efficacement des "vidéos de santé" engageantes grâce à ses "outils de création vidéo AI" intuitifs. Utilisez des "modèles vidéo", des "avatars AI" et la "génération de texte-à-vidéo" pour transformer rapidement des scripts en contenu visuellement riche, parfait pour "l'éducation des patients" ou la "communication en santé".

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour la production de vidéos de santé publique ?

En tant que "Créateur de Vidéos de Santé Publique" de premier plan, HeyGen offre des capacités robustes telles que la "génération de voix off" en plusieurs langues et des "sous-titres AI" précis. Ces fonctionnalités garantissent que vos messages de "créateur de vidéos de politique de santé" sont accessibles et résonnent auprès de divers publics.

Puis-je personnaliser le branding et le style visuel de mes vidéos avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen vous permet de "Personnaliser" vos "vidéos de santé" avec des "contrôles de branding" complets, y compris les logos et les couleurs, pour maintenir la cohérence. Notre vaste "bibliothèque de médias" et nos "outils d'édition vidéo" offrent une flexibilité créative pour toutes vos "stratégies marketing".

Comment HeyGen peut-il améliorer ma présence sur les réseaux sociaux avec du contenu médical ?

HeyGen est idéal pour générer des "vidéos pour les réseaux sociaux" percutantes dans le domaine médical, y compris des "vidéos explicatives" et des "vidéos animées". Adaptez facilement votre contenu pour diverses plateformes avec le "redimensionnement de rapport d'aspect" et des options d'exportation rapide.

