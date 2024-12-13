HeyGen renforce le marketing et la communication en santé avec des fonctionnalités robustes telles que la génération de voix off, les sous-titres et les contrôles de marque pour garantir que votre message est clair et cohérent. Notre plateforme prend en charge les exportations vidéo de haute qualité, ce qui la rend parfaite pour l'apprentissage et le développement ou la promotion de produits médicaux avec des visuels époustouflants et des animations engageantes.