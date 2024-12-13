Créateur de Vidéos d'Actualités de Santé : Contenu Médical Rapide et Facile

Créez facilement des vidéos de santé convaincantes pour les messages de santé publique et le marketing, en tirant parti des divers modèles et scènes de HeyGen.

Imaginez une mise à jour captivante de 30 secondes sur les actualités de la santé, présentée dans un style animé engageant et avec une voix off énergique pour communiquer rapidement les dernières avancées médicales, rendant l'information complexe accessible et visuellement attrayante grâce aux capacités robustes de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Comment pouvons-nous mieux expliquer les conditions de santé courantes aux patients et aux aidants ? Créez une vidéo explicative professionnelle de 45 secondes en utilisant un style visuel propre et illustratif, avec un avatar AI autoritaire pour délivrer des informations vitales clairement, le tout propulsé par les avatars AI sophistiqués de HeyGen pour une expérience éducative personnalisée.
Exemple de Prompt 2
Pour atteindre efficacement les professionnels du marketing de la santé, produisez une vidéo promotionnelle persuasive de 60 secondes présentant les services de la clinique. Utilisez un style visuel soigné et dynamique enrichi par des séquences vidéo de stock et une musique entraînante, intégrant parfaitement la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour créer les visuels parfaits pour un contenu convaincant.
Exemple de Prompt 3
Présentez des messages essentiels de santé publique à travers une vidéo amicale de 30 secondes conçue pour les membres de la communauté. Cette vidéo doit offrir des conseils de santé rapides et pratiques avec une approche visuelle directe et un texte lumineux à l'écran, garantissant une clarté et une accessibilité maximales grâce à la fonction efficace de sous-titres/captions de HeyGen pour une compréhension large.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Actualités de Santé

Créez rapidement des vidéos de santé engageantes et informatives, en utilisant l'AI pour transformer votre contenu en actualités de santé professionnelles et partageables.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Saisissez un Script
Commencez votre projet de 'créateur de vidéos d'actualités de santé' en choisissant parmi des 'modèles vidéo' professionnels conçus pour les 'vidéos de santé'. Cela permet une création de contenu rapide et thématique.
2
Step 2
Personnalisez avec des Avatars AI
Personnalisez votre vidéo en sélectionnant un 'avatar AI' pour présenter vos actualités de santé. Nos 'avatars AI' avancés donnent vie à votre message, rendant vos 'vidéos de santé' plus engageantes.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre contenu avec des visuels de notre vaste 'bibliothèque de médias/stock', y compris des 'séquences de stock' pertinentes. Vous pouvez également télécharger vos propres ressources pour personnaliser davantage vos 'vidéos de santé'.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo
Une fois votre 'vidéo d'actualités de santé' terminée, générez des 'vidéos de haute qualité' prêtes à être diffusées. Utilisez le 'redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect' pour optimiser votre vidéo finale pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez l'Apprentissage et la Sensibilisation en Santé

.

Développez et étendez une large gamme de cours vidéo liés à la santé pour éduquer efficacement un public mondial plus large.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de santé ?

HeyGen sert de Générateur de Vidéos Médicales AI avancé, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos de santé de haute qualité sans effort. Notre plateforme est une solution complète de création vidéo conçue pour simplifier votre processus de production de contenu, ce qui en fait un Créateur de Vidéos de Santé idéal.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos de santé ?

HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos de santé, y compris une large gamme de modèles vidéo prêts à l'emploi et la possibilité d'intégrer des personnages et accessoires de santé. Vous pouvez ajouter une touche créative à vos messages de santé publique ou vidéos explicatives avec des styles soignés et des graphiques animés, créant ainsi des vidéos médicales époustouflantes.

HeyGen peut-il aider à créer un contenu vidéo d'actualités de santé engageant ?

Absolument ! HeyGen est un créateur de vidéos d'actualités de santé idéal, vous permettant de produire rapidement un contenu informatif et visuellement attrayant pour des conseils de santé, des mises à jour d'actualités ou des réseaux sociaux. Profitez de nos avatars AI et de nos capacités de texte à vidéo pour délivrer votre message efficacement sous forme de vidéos de haute qualité.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un outil puissant pour le marketing et la communication en santé ?

HeyGen renforce le marketing et la communication en santé avec des fonctionnalités robustes telles que la génération de voix off, les sous-titres et les contrôles de marque pour garantir que votre message est clair et cohérent. Notre plateforme prend en charge les exportations vidéo de haute qualité, ce qui la rend parfaite pour l'apprentissage et le développement ou la promotion de produits médicaux avec des visuels époustouflants et des animations engageantes.

