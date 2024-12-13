Générateur de Vidéos de Marque Santé : Alimenté par l'AI & Facile

Créez rapidement des vidéos éducatives engageantes pour les patients en utilisant le texte à vidéo professionnel à partir d'un script, sans expérience en montage vidéo requise.

Créez une vidéo éducative de 45 secondes pour l'éducation des patients, ciblant les personnes intéressées par la compréhension des conditions médicales courantes. Le style visuel doit être épuré et rassurant, avec un avatar AI expliquant des sujets complexes de manière claire et amicale. Utilisez les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour fournir des informations précises, faisant de cet outil un générateur de vidéos médicales AI efficace pour les prestataires de soins de santé.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle de 30 secondes conçue pour le marketing de la santé, visant à attirer de nouveaux clients dans une clinique de bien-être spécialisée. L'esthétique visuelle doit être vibrante et professionnelle, mettant en avant des séquences de haute qualité sur le mode de vie sain. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour produire rapidement une vidéo de marque santé convaincante.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo courte de 60 secondes pour le contenu des réseaux sociaux, visant les jeunes adultes pour promouvoir la sensibilisation au bien-être mental. Le style visuel et audio doit être tendance et inspirant, avec des coupes rapides et une musique entraînante. Assurez-vous que les sous-titres de HeyGen sont bien visibles pour l'accessibilité, et utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour optimiser pour diverses plateformes, en faisant un créateur de vidéos santé idéal pour la sensibilisation numérique.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de communication interne de 50 secondes, ciblant le personnel de santé avec une mise à jour procédurale importante. Le style visuel doit être simple et professionnel, s'appuyant sur un texte clair et des graphiques de soutien. Employez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script pour transformer un brief écrit en une vidéo soignée, rationalisant la production de vidéos de santé sans nécessiter une expertise approfondie en montage.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail



Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos de marque santé

Créez facilement des vidéos professionnelles de marque santé avec l'AI, même sans expérience préalable en montage vidéo, pour éduquer les patients et booster votre marketing.

1
Step 1
Créez votre script vidéo
Commencez par coller votre script dans HeyGen pour exploiter notre capacité de texte à vidéo AI, transformant votre texte en contenu visuel captivant.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Choisissez parmi une large gamme d'avatars AI personnalisés pour représenter votre marque santé, assurant une présence à l'écran amicale et professionnelle.
3
Step 3
Améliorez avec des médias stock
Utilisez notre vaste bibliothèque de médias pour ajouter des séquences, images et musiques pertinentes, enrichissant l'attrait visuel de votre vidéo de santé.
4
Step 4
Générez des sous-titres et exportez
Générez automatiquement des sous-titres AI précis pour une meilleure accessibilité, puis exportez votre vidéo finie pour la partager sur toutes vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Création de publicités performantes pour la santé

.

Créez rapidement des publicités vidéo efficaces et basées sur les données avec l'AI, obtenant de meilleurs résultats pour les campagnes de votre marque santé.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer ma production de vidéos de santé ?

HeyGen sert de générateur avancé de vidéos médicales AI, permettant aux professionnels de la santé et aux marketeurs de créer des contenus éducatifs et marketing convaincants pour les patients. Avec le texte à vidéo AI et une vaste bibliothèque de médias, vous pouvez produire des vidéos de santé de haute qualité sans expérience approfondie en montage vidéo.

Puis-je créer des avatars AI personnalisés pour ma marque santé ?

Absolument ! HeyGen vous permet de développer des avatars AI personnalisés qui représentent parfaitement votre marque santé, assurant une représentation cohérente et professionnelle dans toutes vos vidéos de marketing de santé. Cette fonctionnalité aide à fournir une éducation personnalisée aux patients à grande échelle.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen propose une large gamme d'outils créatifs, y compris des modèles de vidéos personnalisables et une vaste bibliothèque de médias, pour simplifier votre production de vidéos de santé. Vous pouvez facilement générer du contenu engageant pour les réseaux sociaux ou des vidéos éducatives pour les patients avec le texte à parole AI et les sous-titres AI.

Comment HeyGen prend-il en charge divers formats de contenu ?

HeyGen prend en charge divers formats de contenu grâce à des ratios d'aspect personnalisables, vous permettant d'optimiser vos vidéos de marketing de santé pour différentes plateformes. De plus, la génération de sous-titres AI et de voix off assure l'accessibilité et une portée plus large pour le contenu de votre marque santé.

