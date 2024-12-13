Générateur de vidéos HD : Créez facilement des vidéos AI de haute qualité

Découvrez notre générateur de vidéos HD en ligne pour des vidéos cinématographiques en 4K sans filigrane. Exploitez les avatars AI pour donner vie à vos scripts instantanément.

Créez une vidéo convaincante d'une minute démontrant une nouvelle fonctionnalité logicielle, ciblant les passionnés de technologie et les développeurs. Le style visuel doit être épuré, mettant en avant une sortie vidéo "Full HD et 4K" nette avec une voix off informative et professionnelle générée directement à partir d'un script. Soulignez comment HeyGen permet aux utilisateurs de produire des démonstrations de haute qualité "sans télécharger de logiciel" en exploitant sa capacité de conversion de texte en vidéo pour une création de contenu efficace.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux professionnels du marketing. Mettez en avant la transformation de séquences existantes à l'aide d'un "convertisseur vidéo HD" avec "mise à l'échelle AI" pour obtenir une qualité supérieure. Le style visuel et audio doit être engageant, avec des comparaisons avant-après percutantes, soutenues par une génération de voix off énergique pour expliquer les avantages, idéale pour la distribution en ligne moderne.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo explicative accessible de 90 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les équipes de support informatique, détaillant un processus technique ou une mise à jour système. Cette vidéo doit utiliser les fonctionnalités "AI Video Enhancer" de HeyGen dans le cadre de sa suite "éditeur vidéo en ligne" pour garantir clarté et professionnalisme. La présentation visuelle mettra en scène un avatar AI amical délivrant des explications claires, aboutissant à un produit final soigné.
Exemple de Prompt 3
Produisez un module de formation structuré de 2 minutes pour les formateurs d'entreprise et les éducateurs, axé sur un concept technique complexe. La vidéo doit garantir accessibilité et qualité en prenant en charge diverses résolutions "720p, 1080p, 4K" et différents formats d'exportation comme "MP4, MOV, MKV". Le style visuel doit être instructif et professionnel, complété par des sous-titres/captions clairs pour faciliter la compréhension, et démontrant le redimensionnement et les exports d'aspect de HeyGen pour des environnements d'apprentissage diversifiés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos HD

Créez facilement des vidéos Full HD et 4K en ligne avec les capacités AI de HeyGen, sans téléchargement de logiciel requis.

1
Step 1
Créez votre script vidéo
Commencez par écrire ou coller votre script. Notre capacité de conversion de texte en vidéo transformera instantanément votre texte en une vidéo dynamique, servant de base à la génération de contenu haute définition.
2
Step 2
Personnalisez vos visuels
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI ou choisissez parmi nos modèles et scènes pour donner vie à votre script avec des visuels engageants, élevant votre contenu grâce à la puissance d'un AI Video Enhancer.
3
Step 3
Améliorez avec audio et branding
Ajoutez de l'impact à votre message en utilisant nos capacités avancées de génération de voix off. Intégrez le logo et les couleurs uniques de votre marque avec nos contrôles de branding pour une touche professionnelle, préparant votre vidéo pour une sortie Full HD et 4K.
4
Step 4
Exportez votre vidéo haute définition
Finalisez votre création en choisissant la résolution souhaitée (720p, 1080p ou 4K) et le format d'image. Notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exports d'aspect vous permet de télécharger sans effort votre vidéo de haute qualité dans des formats comme MP4 pour un partage direct depuis notre éditeur vidéo en ligne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des histoires de réussite client

.

Transformez les témoignages clients en vidéos AI polies et haute définition qui construisent authentiquement la confiance et mettent en valeur la valeur.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen garantit-il une sortie vidéo de haute qualité pour les utilisateurs ?

HeyGen utilise une technologie AI avancée pour servir de générateur de vidéos HD, prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 4K. Notre plateforme agit comme un AI Video Enhancer, garantissant que votre contenu est net, professionnel et optimisé pour diverses plateformes.

Puis-je éditer et générer des vidéos en ligne avec HeyGen sans télécharger de logiciel ?

Absolument, HeyGen fonctionne comme un éditeur vidéo entièrement en ligne, éliminant le besoin de télécharger un logiciel. Vous pouvez créer et exporter efficacement vos vidéos haute définition dans des formats comme MP4, MOV ou MKV directement depuis votre navigateur.

Quelles résolutions et formats vidéo sont disponibles pour l'exportation via HeyGen ?

HeyGen offre un support multi-plateforme étendu, vous permettant d'exporter vos vidéos dans des résolutions populaires telles que 720p, 1080p, et même des vidéos 4K époustouflantes. Notre fonctionnalité de convertisseur vidéo HD assure une large compatibilité en prenant en charge des formats comme MP4, MOV et MKV.

Quelles capacités AI HeyGen utilise-t-il pour la création vidéo ?

HeyGen est un générateur AI de premier plan, exploitant une mise à l'échelle AI sophistiquée et une technologie de conversion de texte en vidéo pour produire du contenu dynamique. Cela inclut la création d'avatars AI réalistes et la génération de voix off professionnelles, faisant de HeyGen un puissant AI Video Enhancer pour tous vos besoins créatifs.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo