Imaginez une vidéo d'introduction de 45 secondes sur la sécurité au travail pour les nouveaux employés. Elle met en scène un avatar AI amical démontrant les dangers courants au bureau, présentée avec des visuels lumineux et attrayants et une voix off claire et dynamique générée directement à partir de votre script en utilisant les avatars AI et les capacités de génération de voix off de HeyGen. Cette pièce concise assure une instruction préliminaire engageante et efficace pour le personnel général.

Générer une Vidéo