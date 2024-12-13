Générateur de Vidéos de Sensibilisation aux Dangers pour Créer des Vidéos de Sécurité Engagantes

Produisez sans effort des vidéos de formation à la sécurité percutantes avec des avatars AI réalistes, améliorant l'engagement et la rétention pour tous les employés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un générateur de vidéo de sensibilisation aux dangers de 90 secondes décrivant étape par étape la procédure d'évacuation d'urgence pour les nouveaux employés d'un immeuble de bureaux, avec des instructions audio claires, urgentes mais calmes, complétées par des sous-titres à l'écran pour renforcer les points de sécurité critiques, avec un style visuel professionnel et direct.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de simulation de scénario de crise de 2 minutes pour les gestionnaires et les chefs d'équipe, démontrant une communication et une prise de décision efficaces lors d'un incident de déversement chimique, en utilisant un style visuel réaliste et professionnel et une génération de voix off dynamique pour articuler les protocoles et guider les spectateurs à travers la situation complexe.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables RH, mettant en avant les techniques clés d'identification des dangers d'incendie dans un environnement de vente au détail, présentée avec une esthétique visuelle propre et professionnelle et un audio dynamique, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une pièce engageante et informative.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Sensibilisation aux Dangers

Créez facilement des vidéos de sensibilisation aux dangers percutantes qui résonnent avec votre public et communiquent efficacement des informations de sécurité critiques pour prévenir les incidents.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par définir votre message de sécurité. Notre plateforme intuitive vous aide à transformer vos idées d'un simple script en une vidéo dynamique en utilisant la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo, posant ainsi les bases de votre formation.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI & Visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour narrer votre contenu et enrichissez votre message avec des modèles vidéo pertinents. Cela aide à visualiser les risques potentiels et les meilleures pratiques de manière efficace pour une meilleure compréhension.
3
Step 3
Améliorez Votre Vidéo
Affinez votre vidéo en ajoutant des sous-titres clairs pour l'accessibilité et l'impact. Utilisez notre génération de voix off pour garantir que votre message est délivré de manière professionnelle, renforçant ainsi votre formation à la conformité.
4
Step 4
Exportez Votre Formation
Une fois votre vidéo de sensibilisation aux dangers terminée, exportez-la facilement dans le format et le ratio d'aspect souhaités. Intégrez-la sans effort dans vos systèmes de gestion de l'apprentissage existants ou partagez-la à travers votre organisation.

Cas d'Utilisation

Améliorer l'Engagement dans la Formation à la Sécurité

Exploitez des vidéos alimentées par l'AI pour rendre la formation à la sécurité engageante, augmentant la rétention des informations vitales sur les dangers et les procédures appropriées.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de puissant générateur de vidéos AI pour les vidéos de formation à la sécurité ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de sécurité au travail captivantes, en exploitant des capacités AI avancées telles que la conversion de texte en vidéo à partir d'un script et la génération de voix off. Il fonctionne comme un créateur de vidéos de sécurité complet conçu pour une production de contenu efficace.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour améliorer le contenu des vidéos de sensibilisation aux dangers ?

HeyGen propose des avatars AI réalistes et des outils intuitifs pour personnaliser les éléments vidéo, vous aidant à visualiser les risques efficacement. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres et intégrer des aides visuelles de la bibliothèque multimédia pour créer un contenu vidéo de sensibilisation aux dangers engageant.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos de formation à la conformité et d'identification des dangers de manière efficace ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos de sécurité efficace qui simplifie la production de contenu de formation à la conformité et d'identification des dangers. Son interface intuitive et ses modèles vidéo permettent une création et un déploiement rapides des messages de sécurité essentiels.

HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) existants pour la distribution de contenu de sécurité ?

HeyGen prend en charge diverses options d'exportation, y compris l'exportation SCORM, permettant une intégration transparente de vos vidéos de formation à la sécurité dans les systèmes de gestion de l'apprentissage (intégration LMS). Cela garantit que vos vidéos de sécurité au travail atteignent efficacement votre public pour la conformité.

