Créateur de Vidéos de Rapport Matériel : Sublimez Vos Présentations

Transformez vos données en rapports vidéo captivants. Créez facilement des vidéos époustouflantes à partir de scripts grâce à la génération de texte en vidéo alimentée par l'IA.

Créez une vidéo didactique de 45 secondes montrant comment les propriétaires de petites entreprises peuvent rapidement créer des vidéos marketing percutantes en utilisant les nombreux modèles vidéo de HeyGen. Le style visuel doit être moderne et épuré, avec une musique de fond entraînante et une voix off professionnelle et amicale, mettant en avant la facilité de démarrer un projet avec des 'Modèles & scènes' pour capter l'attention du public.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un montage dynamique de 30 secondes pour les créateurs de contenu et les éducateurs, illustrant comment améliorer leurs présentations avec des graphiques animés et des éléments personnalisés. Utilisez un style visuel vibrant et engageant avec une musique de fond énergique et une narration claire et enthousiaste, soulignant le pouvoir des 'Avatars AI' pour donner vie à un contenu statique grâce à l'édition par glisser-déposer.
Exemple de Prompt 2
Produisez une pièce promotionnelle convaincante de 60 secondes ciblant les entreprises de commerce électronique et les spécialistes du marketing numérique, mettant en avant l'intégration transparente d'une riche bibliothèque de médias dans leurs campagnes publicitaires. Le style visuel et audio doit être soigné et persuasif, avec une musique instrumentale inspirante et une voix off confiante générée grâce à la fonctionnalité avancée de 'Génération de voix off' de HeyGen, pour créer rapidement du contenu de haute qualité.
Exemple de Prompt 3
Concevez une présentation technique de 40 secondes pour les critiques technologiques et les développeurs de produits, détaillant les fonctionnalités innovantes d'un nouveau créateur de vidéos de rapport matériel. L'esthétique visuelle doit être élégante et informative, accompagnée d'un design sonore futuriste et d'une narration précise, mettant en avant comment les 'Sous-titres/légendes' améliorent l'accessibilité et la compréhension des sujets complexes, en utilisant des outils vidéo AI et des éléments graphiques pour plus de clarté.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Rapport Matériel

Transformez sans effort des données matérielles complexes en rapports vidéo captivants grâce aux outils intuitifs de HeyGen, rendant la création vidéo professionnelle accessible à tous.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par sélectionner un modèle professionnel ou partez de zéro, en utilisant la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script' de HeyGen pour générer instantanément vos premières scènes pour votre rapport matériel.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Téléchargez vos données matérielles spécifiques, images et clips vidéo, ou parcourez notre vaste 'Bibliothèque de médias/soutien de stock' pour enrichir votre rapport avec des visuels pertinents et des éléments de fond.
3
Step 3
Personnalisez Votre Présentation
Améliorez votre vidéo avec des 'Avatars AI' pour narrer vos découvertes et appliquez les couleurs et le logo de votre marque. Affinez le déroulement de votre rapport avec une édition facile par glisser-déposer.
4
Step 4
Générez et Partagez
Une fois votre vidéo de rapport matériel terminée, 'Exportez'-la facilement dans diverses options de 'Redimensionnement et exportation de format' adaptées à toute plateforme, garantissant que vos insights atteignent efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Vidéos de Présentation de Produits

Transformez les données de rapport matériel en vidéos convaincantes et performantes pour promouvoir efficacement les caractéristiques et avantages des produits auprès des publics cibles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement du contenu vidéo engageant ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos sans effort en utilisant une large gamme de modèles vidéo professionnels et une interface d'édition par glisser-déposer conviviale. Vous pouvez facilement produire des présentations animées et d'autres contenus dynamiques pour capter l'attention.

Quels outils vidéo AI avancés HeyGen propose-t-il pour la production vidéo ?

HeyGen utilise des outils vidéo AI de pointe pour simplifier votre flux de travail, y compris des avatars AI réalistes et des capacités robustes de texte en vidéo. Cela permet de générer efficacement du contenu vidéo de haute qualité sans montage complexe.

HeyGen propose-t-il une bibliothèque de médias complète pour la création vidéo ?

Oui, HeyGen dispose d'une vaste bibliothèque de médias pour enrichir vos projets de création vidéo, en faisant un éditeur vidéo puissant. Vous trouverez une riche sélection de ressources pour compléter votre narration et vos éléments graphiques.

HeyGen peut-il être utilisé comme créateur de vidéos d'entreprise pour des campagnes marketing ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos d'entreprise idéal pour produire des vidéos marketing convaincantes et mener à bien une campagne marketing réussie. Il inclut des contrôles de marque essentiels pour garantir que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

