Créez une vidéo concise et professionnelle d'une minute ciblant les responsables RH et les développeurs de formation, démontrant comment HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos AI efficace pour créer des vidéos de formation personnalisées pour les employés. Le style visuel et audio doit être clair et direct, avec un accent sur la facilité d'utilisation. Utilisez la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script pour transformer le contenu écrit en une narration engageante, montrant à quelle vitesse des sujets complexes peuvent être couverts.

