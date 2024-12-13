Créateur de Vidéos de Prévention du Harcèlement : Créez des Formations Engagantes

Créez facilement des vidéos de formation à la prévention du harcèlement engageantes pour la conformité légale avec des avatars AI.

Créez une vidéo de formation de 60 secondes sur la prévention du harcèlement pour les nouveaux employés, en utilisant des visuels professionnels et une narration claire. Cette vidéo doit définir le harcèlement en milieu de travail et exposer les politiques de l'entreprise, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière engageante pour des vidéos de formation efficaces sur la prévention du harcèlement.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Générez une vidéo de sensibilisation au harcèlement de 45 secondes ciblant tous les employés et la direction, mettant en scène un scénario courant avec un ton empathique et des visuels engageants. La vidéo doit illustrer comment reconnaître et signaler un comportement inapproprié, en convertissant facilement un script détaillé à l'aide de la fonction de texte en vidéo de HeyGen pour garantir la conformité légale.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de formation RH de 30 secondes pour les managers et les chefs d'équipe, en utilisant un style visuel direct et autoritaire pour souligner leur rôle crucial dans le maintien d'un environnement de travail respectueux. Cette suggestion se concentre sur les meilleures pratiques pour la formation à la prévention du harcèlement, en améliorant la clarté avec la fonction de génération de voix off de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo informative de 50 secondes pour tous les employés, avec un style visuel moderne et épuré pour les rassurer sur l'engagement de l'entreprise envers un lieu de travail sûr. Cette suggestion de créateur de vidéo AI doit encourager la communication ouverte concernant les préoccupations en milieu de travail, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité des vidéos engageantes alimentées par l'AI.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Prévention du Harcèlement

Créez rapidement des vidéos de formation à la prévention du harcèlement professionnelles et engageantes pour assurer la sensibilisation en milieu de travail et la conformité légale avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre "script vidéo" existant dans la plateforme. Notre fonctionnalité "Texte en vidéo" convertira instantanément votre texte en scènes vidéo, vous faisant gagner du temps et des efforts dans la création de contenu.
2
Step 2
Sélectionnez un Présentateur AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" pour représenter votre message. Ces "présentateurs AI" professionnels donnent vie à votre contenu de formation, rendant vos vidéos engageantes et pertinentes.
3
Step 3
Ajoutez une Marque Personnalisée
Intégrez l'identité visuelle de votre entreprise en utilisant les "contrôles de marque (logo, couleurs)". Appliquez votre logo et vos couleurs de marque pour assurer la cohérence et renforcer le message de votre organisation dans le "créateur de vidéos de sensibilisation au harcèlement".
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et utilisez le "redimensionnement et exportation des formats" pour la télécharger dans le format souhaité. Distribuez facilement vos "vidéos de formation à la prévention du harcèlement" complétées sur vos plateformes internes pour une "formation RH" efficace et une "conformité légale".

Cas d'Utilisation

Simplifiez les Sujets RH Complexes

Rendez les directives complexes de prévention du harcèlement faciles à comprendre et à retenir grâce à des vidéos générées par AI claires et concises.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la prévention du harcèlement ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui transforme votre texte ou votre script vidéo en vidéos de formation à la prévention du harcèlement captivantes. Avec HeyGen, vous pouvez facilement générer des vidéos professionnelles mettant en vedette des avatars AI et des voix off AI réalistes, simplifiant ainsi votre processus de création de contenu.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos AI efficace pour la formation RH ?

HeyGen offre une suite de fonctionnalités parfaites pour la formation RH, y compris des modèles de vidéos personnalisables et des vidéos engageantes alimentées par l'AI. Cela permet aux organisations de produire efficacement des supports de formation de haute qualité et percutants pour la prévention du harcèlement en milieu de travail sans expérience approfondie en production vidéo.

HeyGen peut-il aider à garantir la conformité légale dans le contenu vidéo de sensibilisation au harcèlement ?

Oui, HeyGen vous aide à créer un contenu vidéo de sensibilisation au harcèlement cohérent et conforme à la législation. En convertissant votre script vidéo précis en une vidéo générée par AI avec des contrôles de marque, vous maintenez un contrôle total sur le message, garantissant précision et respect des normes légales.

HeyGen est-il adapté à tous les types de vidéos de formation sur le harcèlement en milieu de travail ?

HeyGen est très polyvalent pour créer diverses vidéos de formation sur le harcèlement en milieu de travail. Sa plateforme alimentée par l'AI vous permet d'utiliser divers présentateurs AI et de personnaliser le contenu pour aborder des scénarios spécifiques, en faisant un outil idéal pour une formation complète et adaptable.

