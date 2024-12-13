Créez une vidéo de formation de 60 secondes sur la prévention du harcèlement pour les nouveaux employés, en utilisant des visuels professionnels et une narration claire. Cette vidéo doit définir le harcèlement en milieu de travail et exposer les politiques de l'entreprise, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière engageante pour des vidéos de formation efficaces sur la prévention du harcèlement.

