Cas d'utilisation

La plateforme innovante de HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos d'anniversaire personnalisées et attrayantes. Avec des fonctionnalités telles que le glisser-déposer, une bibliothèque audio et des modèles de vidéo, HeyGen simplifie la création de vidéos d'anniversaire, rendant le partage de vœux animés et de moments mémorables sur les réseaux sociaux plus facile.