Générateur de Vidéos Capillaires : Boostez Votre Marque avec l'IA

Transformez vos scripts capillaires en vidéos visuellement époustouflantes pour les réseaux sociaux rapidement. Notre capacité de transformation de texte en vidéo rend la création de contenu fluide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pourquoi ne pas produire un tutoriel capillaire engageant de 45 secondes destiné aux personnes recherchant des conseils pratiques de coiffure ? Utilisez des visuels clairs et bien éclairés étape par étape et utilisez la génération de voix off de HeyGen avec sous-titres pour garantir que chaque instruction soit comprise, rendant ce contenu court précieux accessible à un large public.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo promotionnelle soignée de 60 secondes présentant un nouveau produit capillaire, spécifiquement pour les passionnés de beauté et les clients potentiels. Intégrez des prises de vue élégantes du produit et des transitions fluides avec une musique d'ambiance, en utilisant un avatar AI de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour narrer les avantages du produit avec un ton professionnel.
Exemple de Prompt 3
Pourriez-vous illustrer le parcours impressionnant de la croissance ou de la restauration capillaire dans une vidéo concise de 30 secondes, parfaite pour les personnes intéressées par des solutions de santé capillaire ? Utilisez un effet visuel en accéléré avec des graphiques scientifiques mais attrayants, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo pour délivrer un message informatif et assurer un redimensionnement approprié du format pour diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Capillaires

Créez sans effort des vidéos capillaires époustouflantes, des tutoriels aux transformations, prêtes pour les réseaux sociaux avec notre plateforme intuitive alimentée par l'IA.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez par sélectionner parmi une variété de modèles vidéo préconçus ou commencez avec une toile vierge pour créer votre histoire capillaire unique en utilisant nos modèles et scènes robustes. Cela pose les bases de votre contenu.
2
Step 2
Générez Votre Narratif Capillaire
Saisissez votre script ou vos points clés, et exploitez notre capacité de transformation de texte en vidéo pour transformer vos idées en visuels captivants, parfaits pour une expérience de générateur de vidéos AI pour la croissance capillaire.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de l'Accessibilité
Ajoutez de la richesse visuelle avec des téléchargements de médias comme des prises de vue de produits et assurez-vous que votre message atteigne tout le monde en générant automatiquement des sous-titres précis pour votre vidéo.
4
Step 4
Exportez vers Votre Audience
Exportez votre contenu court terminé dans des formats d'aspect idéaux pour différentes plateformes, en veillant à ce que vos vidéos capillaires soient parfaitement optimisées pour Instagram Reels et d'autres canaux de réseaux sociaux en utilisant notre redimensionnement et exportation de format d'aspect.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant des Témoignages de Transformation Capillaire

Présentez visuellement des vidéos de transformation capillaire avant-après convaincantes, renforçant la confiance et la crédibilité avec des histoires de réussite client authentiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer du contenu vidéo capillaire engageant ?

HeyGen permet aux créateurs de produire efficacement des vidéos capillaires captivantes en utilisant des modèles vidéo personnalisables et la technologie AI. Sa plateforme simplifie le processus de mise en valeur des parcours de transformation capillaire ou des conseils de coiffure détaillés, rendant la génération avancée de vidéos AI accessible pour les réseaux sociaux.

HeyGen peut-il générer des vidéos dynamiques de transformation capillaire ?

Oui, HeyGen permet la création de vidéos dynamiques de transformation capillaire, simulant la croissance ou les changements de coiffure. Vous pouvez exploiter ses capacités AI pour transformer des concepts ou même des photos en contenu vidéo engageant, parfait pour illustrer les effets avant-après pour un générateur de vidéos de cheveux longs.

Quel type de vidéos capillaires courtes puis-je créer avec HeyGen pour les réseaux sociaux ?

HeyGen est idéal pour créer diverses vidéos capillaires courtes optimisées pour les plateformes de réseaux sociaux comme Instagram Reels. Produisez facilement des prises de vue de produits, des conseils de coiffure ou des tutoriels capillaires rapides avec des avatars AI professionnels et des capacités de transformation de texte en vidéo.

HeyGen utilise-t-il la technologie AI pour simplifier la création de vidéos tutoriels capillaires ?

Absolument, HeyGen intègre une technologie AI avancée pour simplifier considérablement la création de vidéos tutoriels capillaires. Notre plateforme permet aux utilisateurs de générer du contenu de qualité professionnelle, complet avec des avatars AI et des sous-titres automatisés, à partir d'un simple script, agissant comme un générateur de vidéos AI pour la croissance capillaire.

