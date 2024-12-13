Créez une vidéo de démonstration de hackathon convaincante de 60 secondes destinée aux juges de hackathon et aux investisseurs potentiels, mettant en avant les caractéristiques innovantes de votre projet avec un style énergique, professionnel et visuellement attrayant. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer votre explication détaillée du projet en une présentation soignée, avec une voix off claire qui met en lumière l'impact et le potentiel de marché de votre solution grâce à la création vidéo alimentée par l'IA.

