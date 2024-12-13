Créez des vidéos époustouflantes avec notre créateur de vidéos de gym

Transformez votre contenu de fitness avec des avatars IA et des modèles personnalisables pour un marketing social engageant.

621/2000

Explorer des exemples

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

un collage d'images avec une qui dit maîtriser le marketing des réseaux sociauxun collage d'images avec une qui dit maîtriser le marketing des réseaux sociaux

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'une de ces suggestions.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Invite 1
Réalisez une vidéo de fitness de 60 secondes destinée aux coachs sportifs désirant mettre en avant leur expertise et attirer de nouveaux clients. Cette vidéo proposera des modèles personnalisables de HeyGen, vous permettant d'adapter le contenu à votre style unique. L'approche visuelle sera épurée et moderne, avec des sous-titres clairs et captivants pour mettre en valeur vos conseils d'entraînement. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une touche personnelle, faisant écho auprès des clients potentiels.
Invite 2
Développez une vidéo d'entraînement de 30 secondes idéale pour les propriétaires de salles de sport souhaitant promouvoir leurs installations en ligne. Le public cible est constitué de potentiels membres de salle de sport qui sont motivés par un contenu visuellement attrayant. Avec les avatars IA de HeyGen, vous pouvez créer une visite virtuelle de votre salle de sport, en mettant en avant des équipements et des commodités à la pointe de la technologie. La vidéo aura une apparence soignée et professionnelle, avec une musique de fond subtile pour améliorer l'expérience visuelle.
Invite 3
Réalisez un modèle de vidéo de fitness de 45 secondes conçu pour les influenceurs qui souhaitent inspirer leurs abonnés avec des routines d'entraînement rapides. Cette vidéo utilisera la fonctionnalité de texte en vidéo à partir du script de HeyGen, vous permettant de convertir sans effort votre plan d'entraînement en une histoire visuelle captivante. Le style sera énergique et coloré, avec des animations de texte en motion graphic pour maintenir l'attention des spectateurs. Parfait pour le partage sur diverses plateformes de médias sociaux, cette vidéo vous aidera à vous connecter avec un public plus large.
step previewstep preview
Copiez l'invite
step previewstep preview
Collez dans la zone de création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Moteur Créatif

Pas d'équipe. Pas de coupures. Juste votre agent vidéo IA au travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Création de vidéo native

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Génération de vidéo de bout en bout

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construit avec Structure et Intention

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de gym

Créez sans effort des vidéos de fitness captivantes avec notre créateur de vidéos de gym intuitif.

1
Step 1
Créez votre vidéo avec des avatars IA
Commencez par utiliser nos avatars IA pour donner vie à votre vidéo de gym. Ces avatars peuvent réaliser divers exercices, rendant votre contenu dynamique et captivant.
2
Step 2
Choisissez parmi les modèles de vidéos de fitness
Sélectionnez parmi une variété de modèles de vidéos de fitness personnalisables pour correspondre à votre style et à votre image de marque. Ces modèles sont conçus pour rendre votre processus de création de vidéo fluide et efficace.
3
Step 3
Ajouter des animations de texte en motion design
Améliorez votre vidéo en ajoutant des animations de texte graphique en mouvement. Cette fonctionnalité vous permet de mettre en évidence les points clés et de maintenir votre public engagé.
4
Step 4
Exporter et partager sur les réseaux sociaux
Une fois votre vidéo prête, exportez-la dans le format d'aspect souhaité et partagez-la sur vos plateformes de médias sociaux pour atteindre un public plus large.

Cas d'utilisation

HeyGen permet aux passionnés de fitness et aux propriétaires de salles de sport de créer facilement des vidéos de gym captivantes grâce à des solutions pilotées par l'IA, améliorant le marketing sur les réseaux sociaux et l'engagement du public.

Mettez en avant les témoignages de réussite client avec des vidéos IA captivantes

.

Highlight gym member transformations and success stories with compelling AI-generated videos.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut améliorer le contenu vidéo de ma salle de sport ?

HeyGen propose un puissant créateur de vidéos de gym qui utilise le montage vidéo IA pour rationaliser votre processus de création de vidéos. Avec des modèles personnalisables et des animations de texte graphique en mouvement, vous pouvez créer des vidéos de fitness captivantes qui captivent votre public.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour le montage de vidéos de fitness ?

Le créateur de vidéos de fitness HeyGen inclut des fonctionnalités telles que la conversion de texte en vidéo à partir d'un script, la génération de voix off et une bibliothèque multimédia avec des images d'archives. Ces outils vous aident à créer des vidéos d'entraînement professionnelles sans effort.

HeyGen peut-elle aider avec le marketing des réseaux sociaux pour les marques de fitness ?

Absolument ! Les solutions de création vidéo de HeyGen sont parfaites pour le marketing sur les réseaux sociaux. Avec des modèles de vidéos de fitness et des options de musique de fond, vous pouvez produire du contenu accrocheur qui renforcera la présence en ligne de votre marque.

Pourquoi choisir HeyGen pour le montage de vidéos d'entraînement ?

HeyGen se distingue avec son éditeur de vidéos de gym alimenté par l'IA, offrant des fonctionnalités telles que le redimensionnement du format d'image et les contrôles de marque. Ces capacités garantissent que vos vidéos sont soignées et alignées avec l'identité de votre marque.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo