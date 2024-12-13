Une vidéo engageante d'une minute conçue pour les nouveaux membres de la salle de sport, offrant un accueil personnalisé et une introduction aux installations. Le style visuel doit être lumineux et énergique, avec des mouvements de caméra dynamiques mettant en valeur les différentes zones de la salle de sport, complétés par une voix off AI entraînante et encourageante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour guider les membres à travers les stations clés, assurant un visage amical et cohérent pour toutes les vidéos d'intégration, rendant l'expérience hautement personnalisée.

