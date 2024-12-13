Générateur de Vidéos Tutoriels Guidées : Créez du Contenu Didactique Engagé

Créez des vidéos tutoriels claires et étape par étape plus rapidement avec notre générateur de vidéos tutoriels AI, complet avec génération de voix off professionnelle.

Créez une vidéo tutorielle guidée d'une minute montrant comment un nouvel utilisateur peut effectuer sa configuration initiale sur une plateforme complexe, ciblant les nouveaux utilisateurs de logiciels et les équipes internes. La vidéo doit adopter un style visuel propre et professionnel, utilisant une voix off calme et claire générée par la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour guider les spectateurs à travers chaque étape, rendant le processus facilement compréhensible.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 90 secondes pour les développeurs et les professionnels de l'informatique, illustrant une fonctionnalité technique avancée spécifique au sein d'un produit logiciel, peut-être une nouvelle intégration d'API. Employez un style visuel dynamique et engageant, incorporant un avatar AI pour mettre en évidence les éléments clés à l'écran et expliquer des concepts complexes, démontrant la puissance des avatars AI de HeyGen dans les explications techniques, le tout alimenté par une plateforme AI générative.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 45 secondes de conseils rapides destinée aux utilisateurs existants, démontrant un raccourci ou une astuce d'efficacité au sein d'une application fréquemment utilisée. Cette vidéo doit être rapide et concise, utilisant des superpositions de texte claires et la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir que les informations critiques sont facilement digestibles, accompagnée d'un ton audio amical et dynamique qui va droit au but pour des vidéos tutoriels efficaces.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 2 minutes pour les clients existants et les chefs de produit, annonçant et présentant une mise à jour majeure du produit ou la sortie d'une nouvelle fonctionnalité. Le style visuel doit être soigné et élégant, utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour présenter de manière fluide les nouveaux éléments et fonctionnalités de l'interface utilisateur, avec une voix AI professionnelle et autoritaire fournissant une documentation vidéo complète des améliorations, soulignant la polyvalence de cette plateforme AI générative.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Tutoriels Guidées

Transformez sans effort vos idées en documentation vidéo engageante et étape par étape pour la formation des clients et l'intégration.

1
Step 1
Créez Votre Script de Tutoriel
Commencez par esquisser votre contenu ou coller un script existant. Notre capacité de texte-à-vidéo à partir de script simplifie la création de votre description étape par étape.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et le Présentateur
Améliorez votre vidéo tutorielle guidée avec une touche professionnelle. Choisissez parmi divers modèles et scènes pour structurer visuellement votre contenu.
3
Step 3
Améliorez avec Voix et Branding
Générez une voix off naturelle pour votre contenu. Appliquez vos contrôles de branding pour assurer la cohérence à travers votre documentation vidéo.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Guide
Finalisez votre vidéo en utilisant le redimensionnement d'aspect et les exports. Partagez ou intégrez facilement votre contenu de haute qualité pour la formation des clients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Instructions Complexes

Simplifiez les processus complexes et fournissez une documentation vidéo claire et étape par étape, rendant les sujets complexes faciles à comprendre.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos tutoriels AI ?

HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos tutoriels AI, permettant aux utilisateurs de transformer du texte en vidéos professionnelles avec des avatars AI et une génération de voix off réaliste. Cette plateforme AI générative simplifie considérablement le processus de création de vidéos tutoriels en automatisant efficacement les tâches de production complexes.

Quelles fonctionnalités avancées d'AI générative HeyGen offre-t-il pour la documentation vidéo ?

La plateforme AI générative de HeyGen offre des fonctionnalités robustes telles que des voix off AI dans diverses langues et la capacité d'améliorer la documentation vidéo avec des modèles dynamiques et des animations. Elle aide également à optimiser la découvrabilité grâce à des Titres + Descriptions générés par AI.

L'éditeur vidéo en ligne de HeyGen peut-il intégrer efficacement les enregistrements d'écran ?

Oui, l'éditeur vidéo en ligne de HeyGen est conçu pour intégrer de manière transparente le contenu des enregistrements d'écran, vous permettant d'ajouter facilement des descriptions étape par étape et des sous-titres/captions pour une documentation vidéo claire. Cette fonctionnalité le rend idéal pour créer des guides complets et des supports de formation.

Au-delà de la création, comment les vidéos HeyGen peuvent-elles être partagées et intégrées ?

HeyGen facilite le partage ou l'intégration de vos vidéos tutoriels complétées directement dans vos plateformes existantes, telles que les sites web ou les systèmes de gestion de l'apprentissage. Cela facilite la formation des clients et simplifie la distribution des documents d'intégration.

