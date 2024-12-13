Créateur de Vidéos de Visite Guidée : Créez des Expériences Visuelles Engagantes

Créez sans effort des vidéos de visite guidée professionnelles et améliorez-les avec notre génération de voix off supérieure.

Développez une vidéo de 90 secondes démontrant comment les entrepreneurs technologiques en herbe et les propriétaires de petites entreprises peuvent rapidement générer des vidéos explicatives pour des fonctionnalités logicielles complexes. Le style visuel doit être épuré, moderne et professionnel, en utilisant les "Modèles & scènes" de HeyGen pour un assemblage rapide de contenu, complété par une voix off dynamique et informative générée via la "Génération de voix off" pour expliquer les avantages principaux d'un Générateur de Vidéos AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo didactique d'une minute pour les développeurs de logiciels et les éducateurs techniques, présentant un guide étape par étape sur le débogage d'une erreur de code courante. La vidéo doit comporter des visuels nets enregistrés à l'écran avec un texte clair et concis à l'écran, adoptant un ton direct et instructif, et utiliser les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour générer automatiquement des légendes et garantir l'accessibilité en tant qu'outil puissant d'Éditeur Vidéo.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'examen de produit de 2 minutes ciblant les critiques technologiques et les professionnels de l'informatique, en se concentrant sur une nouvelle solution logicielle d'entreprise pour les vidéos YouTube. Le style visuel doit combiner des captures d'écran haute définition et détaillées de l'interface logicielle avec des avatars AI professionnels présentant des insights clés, le tout soutenu par une voix off précise et experte. Utilisez les "Avatars AI" de HeyGen comme exemple d'outils alimentés par l'IA et incorporez des séquences d'archives pertinentes de la "Bibliothèque de médias/soutien d'archives" pour améliorer le contexte visuel.
Exemple de Prompt 3
Concevez un court métrage marketing de 45 secondes pour les équipes marketing de solutions technologiques B2B, mettant en avant l'efficacité d'un service basé sur le cloud et démontrant ses fonctionnalités clés en tant que créateur de vidéos de visite guidée concis. Les visuels doivent être dynamiques et rapides, démontrant des interactions rapides avec l'interface, accompagnés d'une voix off professionnelle énergique mais claire. Mettez en avant la facilité de création de contenu convaincant grâce au "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen et la flexibilité du "Redimensionnement & exportation des formats" pour une distribution multi-plateforme.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne votre Créateur de Vidéos de Visite Guidée

Créez sans effort des vidéos de visite guidée captivantes, en utilisant des outils alimentés par l'IA et une édition intuitive pour engager votre audience et mettre en valeur vos offres.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles professionnels pour lancer votre projet de vidéo de visite guidée, assurant un point de départ soigné et engageant pour votre narration.
2
Step 2
Personnalisez Vos Scènes
Utilisez l'édition par glisser-déposer pour personnaliser chaque scène avec vos séquences, images et textes uniques, rendant votre visite guidée véritablement représentative de votre marque et destination.
3
Step 3
Ajoutez une Narration Professionnelle
Générez des voix off professionnelles ou ajoutez votre propre audio pour guider les spectateurs à travers votre visite, améliorant la clarté et l'engagement avec une narration de haute qualité.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Utilisez l'Éditeur Vidéo intuitif pour effectuer les ajustements finaux, puis exportez votre vidéo de visite guidée dans les formats préférés pour un partage fluide sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Donnez Vie aux Visites Historiques

Utilisez la narration vidéo alimentée par l'IA pour reconstruire et présenter de manière vivante des événements historiques dans vos visites guidées.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour le contenu technique ?

Le Générateur de Vidéos AI de HeyGen vous permet de transformer des scripts textuels en vidéos engageantes avec des avatars AI, des voix off professionnelles, et même d'intégrer des vidéos d'archives, rendant le montage vidéo incroyablement facile.

Quels outils d'édition HeyGen propose-t-il pour personnaliser les vidéos ?

HeyGen offre une interface d'édition intuitive par glisser-déposer avec divers modèles et outils alimentés par l'IA, permettant aux utilisateurs de personnaliser chaque aspect de leur vidéo, y compris les éléments de marque, avec facilité.

HeyGen peut-il générer automatiquement des légendes et des voix off professionnelles pour mes vidéos ?

Oui, HeyGen dispose d'outils puissants alimentés par l'IA pour générer des sous-titres précis et des voix off professionnelles, améliorant l'accessibilité et l'engagement de vos vidéos.

Quelles options d'exportation sont disponibles pour les vidéos créées avec HeyGen ?

HeyGen prend en charge diverses options de redimensionnement et d'exportation des formats, garantissant que vos vidéos sont parfaitement optimisées pour des plateformes comme YouTube et d'autres réseaux sociaux.

