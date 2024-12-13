Créateur de Vidéos de Support Guidé : Créez des Guides Engagés Facilement
Créez sans effort des documentations vidéo claires et des guides utilisateurs avec des avatars AI pour améliorer l'efficacité du support client et de l'intégration.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo tutorielle de 90 secondes destinée aux utilisateurs existants du produit, présentant des solutions étape par étape aux questions courantes de support client à travers un enregistrement d'écran net et une voix off calme, garantissant un style visuel et audio facile à suivre.
Créez une documentation vidéo complète de 2 minutes pour les membres de l'équipe interne, présentant un flux de travail complexe avec des infographies basées sur des données et des scènes dynamiques, enrichies par des sous-titres/captions automatiques et une musique de fond entraînante pour une expérience de visionnage informative et engageante.
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les équipes marketing, convertissant un court script en une pièce promotionnelle moderne et rythmée en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo, incorporant des médias de stock visuellement attrayants et une voix off énergique pour mettre à jour rapidement le contenu.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des vidéos tutoriels et des guides utilisateurs complets.
Développez une documentation vidéo étendue et des tutoriels, élargissant votre portée pour aider plus efficacement les utilisateurs.
Améliorez l'intégration et le support avec une formation pilotée par AI.
Améliorez l'efficacité de l'intégration des utilisateurs et du support client avec des vidéos de formation interactives générées par AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI à partir de texte ?
Le puissant générateur de vidéos AI de HeyGen vous permet de transformer des scripts en vidéos engageantes avec facilité. Vous pouvez exploiter nos capacités de texte en vidéo pour créer rapidement des documentations vidéo professionnelles ou des tutoriels.
HeyGen peut-il créer des avatars AI personnalisés et des voix off pour mes vidéos ?
Oui, HeyGen vous permet d'utiliser des avatars AI pour présenter votre contenu, associés à des voix off de haute qualité générées par AI. Cela simplifie considérablement le processus de montage vidéo pour les guides utilisateurs et les matériaux d'intégration.
Quels types de modèles et d'options de branding HeyGen propose-t-il ?
HeyGen offre une large gamme de modèles vidéo et une bibliothèque média complète avec des médias de stock pour démarrer vos projets. Vous avez également un contrôle total sur le branding pour intégrer votre logo et vos couleurs de marque pour une documentation vidéo cohérente.
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de support guidé efficaces ?
HeyGen est un excellent créateur de vidéos de support guidé, fournissant des outils alimentés par AI pour produire rapidement des vidéos tutoriels et du contenu de support client. Ses fonctionnalités simplifient la création de documentations vidéo claires et concises pour tout produit ou service.