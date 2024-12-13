Créateur de Vidéos de Support Guidé : Créez des Guides Engagés Facilement

Créez sans effort des documentations vidéo claires et des guides utilisateurs avec des avatars AI pour améliorer l'efficacité du support client et de l'intégration.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle de 90 secondes destinée aux utilisateurs existants du produit, présentant des solutions étape par étape aux questions courantes de support client à travers un enregistrement d'écran net et une voix off calme, garantissant un style visuel et audio facile à suivre.
Exemple de Prompt 2
Créez une documentation vidéo complète de 2 minutes pour les membres de l'équipe interne, présentant un flux de travail complexe avec des infographies basées sur des données et des scènes dynamiques, enrichies par des sous-titres/captions automatiques et une musique de fond entraînante pour une expérience de visionnage informative et engageante.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les équipes marketing, convertissant un court script en une pièce promotionnelle moderne et rythmée en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo, incorporant des médias de stock visuellement attrayants et une voix off énergique pour mettre à jour rapidement le contenu.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Support Guidé

Créez sans effort des documentations vidéo professionnelles et des guides utilisateurs avec des outils alimentés par AI pour améliorer les expériences de support client et d'intégration.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par entrer votre texte dans l'éditeur de script. Notre plateforme utilisera votre script pour générer automatiquement le contenu de votre vidéo, en exploitant de puissantes capacités de texte en vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Voix
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou votre intervenant. Ensuite, sélectionnez une voix off naturelle pour narrer votre script, donnant vie à votre vidéo de support guidé.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre vidéo avec des médias de stock pertinents, des images et des clips vidéo de notre vaste bibliothèque. Appliquez le logo et les couleurs de votre marque pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle pour votre documentation vidéo.
4
Step 4
Exportez et Publiez Votre Guide
Finalisez votre vidéo de support guidé en ajoutant des sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité. Ensuite, exportez-la dans le format d'aspect souhaité, prête à être publiée sur les plateformes sociales ou intégrée dans vos guides utilisateurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les informations complexes pour une orientation utilisateur plus claire

.

Transformez des instructions complexes en guides vidéo facilement compréhensibles, garantissant que les utilisateurs saisissent plus rapidement les concepts clés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI à partir de texte ?

Le puissant générateur de vidéos AI de HeyGen vous permet de transformer des scripts en vidéos engageantes avec facilité. Vous pouvez exploiter nos capacités de texte en vidéo pour créer rapidement des documentations vidéo professionnelles ou des tutoriels.

HeyGen peut-il créer des avatars AI personnalisés et des voix off pour mes vidéos ?

Oui, HeyGen vous permet d'utiliser des avatars AI pour présenter votre contenu, associés à des voix off de haute qualité générées par AI. Cela simplifie considérablement le processus de montage vidéo pour les guides utilisateurs et les matériaux d'intégration.

Quels types de modèles et d'options de branding HeyGen propose-t-il ?

HeyGen offre une large gamme de modèles vidéo et une bibliothèque média complète avec des médias de stock pour démarrer vos projets. Vous avez également un contrôle total sur le branding pour intégrer votre logo et vos couleurs de marque pour une documentation vidéo cohérente.

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de support guidé efficaces ?

HeyGen est un excellent créateur de vidéos de support guidé, fournissant des outils alimentés par AI pour produire rapidement des vidéos tutoriels et du contenu de support client. Ses fonctionnalités simplifient la création de documentations vidéo claires et concises pour tout produit ou service.

