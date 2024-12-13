Créateur de Vidéos de Parcours Guidés : Créez un Apprentissage Interactif
Créez des vidéos de formation dynamiques et interactives pour l'intégration des employés, avec des avatars AI réalistes pour améliorer l'engagement.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo explicative détaillée de 90 secondes ciblant le personnel de support informatique, démontrant une nouvelle fonctionnalité logicielle avec un accent sur son flux de travail technique. Utilisez un style visuel propre et instructif avec des superpositions de texte à l'écran pour mettre en évidence les étapes importantes, le tout généré efficacement à l'aide de la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script. Assurez-vous que des sous-titres/captions clairs sont automatiquement inclus pour l'accessibilité et le renforcement des termes complexes pour ce créateur de vidéos de formation.
Concevez un tutoriel produit engageant de 45 secondes pour les clients existants, présentant une fonctionnalité récemment ajoutée à votre logiciel, agissant comme un agent vidéo AI efficace. La vidéo doit adopter un style visuel dynamique et optimiste, avec un avatar AI amical menant la démonstration sur un fond de modèles et de scènes vibrants. L'objectif est de fournir des informations rapides et digestes pour améliorer la compétence des utilisateurs.
Développez une vidéo informative complète de 2 minutes pour les éducateurs créant des parcours guidés au sein d'un LMS, détaillant comment intégrer et suivre efficacement le contenu vidéo. Employez une esthétique visuelle informative et structurée, en tirant parti de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des séquences pertinentes et en veillant à ce que l'exportation finale utilise le redimensionnement et l'exportation de l'aspect-ratio pour une compatibilité sans faille à travers divers systèmes de gestion de l'apprentissage, démontrant le potentiel du créateur de vidéos de parcours guidés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir le contenu éducatif et la portée mondiale.
Développez facilement des supports de cours étendus pour éduquer un public mondial plus large.
Améliorer l'engagement de la formation et la rétention des apprenants.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques qui captivent les apprenants et améliorent la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de formation interactives et de parcours d'apprentissage personnalisés ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des expériences dynamiques avec le "créateur de vidéos de parcours guidés", en incorporant des éléments tels que des "scénarios à embranchements" et des "vérifications des connaissances". Cela garantit que les stagiaires interagissent avec un contenu qui s'adapte à leur progression individuelle, favorisant de véritables "parcours d'apprentissage personnalisés" au sein des "vidéos éducatives".
Quelles capacités avancées de génération de vidéos AI HeyGen offre-t-il pour créer du contenu professionnel ?
HeyGen utilise des "avatars AI" sophistiqués et des "capacités de transformation de texte en vidéo" pour transformer des scripts en récits vidéo captivants. Cela inclut une "génération de voix off" avancée pour un son clair et des "sous-titres/captions" automatiques, simplifiant la création de "vidéos de formation" de haute qualité.
HeyGen est-il compatible avec les systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) pour le suivi et la distribution ?
Absolument, HeyGen prend en charge une intégration transparente pour le "suivi LMS" et la distribution de contenu. Vous pouvez exporter des vidéos compatibles avec diverses plateformes, y compris l'"exportation SCORM", garantissant que votre "contenu de formation" est facilement géré et suivi au sein de votre infrastructure existante.
HeyGen peut-il aider à la personnalisation et au branding des supports de formation de l'entreprise ?
Oui, HeyGen offre des "contrôles de branding" robustes pour garantir que vos vidéos d'"intégration des employés" et de formation s'alignent sur l'identité de votre entreprise. Utilisez des "modèles et scènes" personnalisés, des logos et des schémas de couleurs, ainsi que le "redimensionnement et l'exportation de l'aspect-ratio", pour un look cohérent et professionnel via son "éditeur glisser-déposer".