Générateur d'Apprentissage Guidé : Créez des Cours en Ligne Interactifs

Générez des expériences d'apprentissage personnalisées avec des avatars AI pour des leçons engageantes et interactives.

Une vidéo de 90 secondes ciblant les Créateurs de Cours & Edupreneurs, avec un style visuel élégant et professionnel et une voix off autoritaire et claire. Cette vidéo démontrera la facilité de création de cours en ligne engageants en utilisant un éditeur glisser-déposer pour ajouter des vidéos, de l'audio et des images, en mettant en avant la capacité de HeyGen à convertir rapidement des plans de cours en contenu visuel dynamique grâce à la fonction de texte en vidéo.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo didactique de 2 minutes pour les Formateurs d'Entreprise & Équipes RH, utilisant une esthétique moderne et épurée et une voix off confiante et engageante. La vidéo doit mettre en avant les capacités d'intégration avancées d'un générateur d'apprentissage guidé, notamment comment les packages SCORM peuvent être gérés sans effort et comment les Analyses intégrées fournissent des informations approfondies sur les progrès des apprenants, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière claire et professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative de 60 secondes pour les Éducateurs cherchant à améliorer l'engagement des étudiants, avec des visuels lumineux et amicaux et une voix off chaleureuse et encourageante. Cette vidéo illustrera la puissance des retours d'AI dans des environnements d'apprentissage personnalisés, démontrant comment la plateforme soutient des apprenants diversifiés, tout en soulignant l'accessibilité offerte par les Sous-titres automatiques de HeyGen pour tout le contenu vidéo.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vue d'ensemble technique de 45 secondes pour les Développeurs ou techniciens éducatifs, utilisant des visuels informatifs et structurés et une voix off précise et explicative. Cette vidéo doit explorer les mécanismes sous-jacents d'un générateur d'apprentissage guidé, en se concentrant sur la génération efficace de contenu grâce à des invites guidées et l'intégration fluide de la technologie de synthèse vocale, en mettant particulièrement en avant la fonction robuste de génération de voix off de HeyGen pour créer des expériences audio multilingues et diversifiées.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le générateur d'apprentissage guidé

Concevez et déployez rapidement des cours en ligne engageants avec l'assistance AI et des fonctionnalités multimédias riches.

1
Step 1
Créez la Structure de Votre Cours
Initiez la conception de votre cours en utilisant l'assistant AI. Il fournit des invites de création de cours guidées pour vous aider à esquisser rapidement un programme complet et structuré.
2
Step 2
Ajoutez du Contenu Engagé
Enrichissez vos leçons avec du contenu diversifié. Utilisez l'éditeur glisser-déposer intuitif pour incorporer facilement des vidéos, de l'audio et des images qui captivent vos apprenants.
3
Step 3
Améliorez l'Expérience d'Apprentissage
Améliorez l'expérience d'apprentissage en intégrant des leçons interactives. Ajoutez des voix off professionnelles en utilisant la synthèse vocale pour rendre le contenu plus accessible et engageant.
4
Step 4
Publiez et Suivez les Progrès
Publiez vos cours complétés sur votre plateforme d'apprentissage. Utilisez les Analyses pour surveiller l'engagement des étudiants et attribuer des Certificats & badges à l'achèvement.

Cas d'Utilisation

Clarifiez les Sujets Complexes

Décomposez des concepts difficiles en formats vidéo facilement digestibles, garantissant une compréhension complète dans les parcours d'apprentissage guidés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos en utilisant des avatars AI et la synthèse vocale ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et une technologie de synthèse vocale puissante pour transformer vos scripts en vidéos professionnelles sans effort. Cela permet une production de texte en vidéo efficace sans avoir besoin de caméras ou d'acteurs, simplifiant la création de contenu pour toute plateforme d'apprentissage.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le branding et l'intégration de médias ?

HeyGen propose des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques directement dans vos vidéos pour une expérience en marque blanche. Vous pouvez facilement enrichir votre contenu en ajoutant des vidéos, de l'audio et des images à partir de la vaste bibliothèque de médias ou de vos propres téléchargements, en utilisant un éditeur glisser-déposer convivial.

Les vidéos HeyGen peuvent-elles être facilement intégrées aux plateformes et systèmes d'apprentissage existants ?

Oui, HeyGen prend en charge des intégrations fluides, vous permettant de partager ou d'exporter facilement votre contenu vidéo de haute qualité pour une distribution efficace via les LMS. Cela garantit la compatibilité avec diverses plateformes d'apprentissage et systèmes technologiques éducatifs, y compris un support complet pour les packages SCORM.

HeyGen offre-t-il des fonctionnalités pour améliorer l'accessibilité des vidéos et la flexibilité d'exportation ?

HeyGen améliore considérablement l'accessibilité des vidéos en générant automatiquement des sous-titres, garantissant que votre contenu atteint un public plus large. De plus, HeyGen offre un redimensionnement flexible des ratios d'aspect et diverses options d'exportation, s'adaptant à différentes plateformes et besoins éducatifs divers.

