Créateur de Vidéos Garanti pour des Résultats Professionnels Instantanés

Générez des publicités vidéo performantes et du contenu captivant pour les réseaux sociaux en utilisant des avatars AI avancés.

Imaginez une présentation technique d'une minute pour un public B2B, mettant en avant comment HeyGen agit comme un créateur de vidéos garantissant un contenu cohérent et de haute qualité. Le style visuel doit être professionnel et épuré, utilisant des superpositions de texte à l'écran pour souligner les caractéristiques clés, complétées par une voix off autoritaire d'AI. Cette vidéo mettra principalement en avant l'efficacité de la génération de voix off par HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les professionnels du marketing et les éducateurs, développez une vidéo d'instruction dynamique de 60 secondes démontrant la facilité d'utilisation de HeyGen en tant qu'éditeur vidéo. Le style visuel doit être engageant avec des transitions fluides et des scènes variées mettant en vedette un avatar AI réaliste. Une musique de fond énergique et entraînante, associée à une voix off AI claire, guidera les spectateurs, soulignant la simplicité d'intégration des avatars AI et l'utilisation des Modèles & scènes.
Exemple de Prompt 2
Imaginez un guide technique de 2 minutes pour les créateurs de contenu et les communicateurs d'entreprise, détaillant la puissance des capacités de création de script de HeyGen. L'approche visuelle doit être explicative et pédagogique, commençant peut-être par des enregistrements d'écran de l'interface pour la saisie de script, puis passant à un exemple de vidéo finalisé et soigné. L'audio doit comporter une narration informative et facile à comprendre, avec un accent sur les Sous-titres automatiques générés à partir de la fonctionnalité Texte-à-vidéo à partir de script.
Exemple de Prompt 3
Défiez les propriétaires de petites entreprises et les départements RH de produire une annonce d'entreprise ou une vidéo d'intégration de 90 secondes soignée en utilisant HeyGen comme leur principal créateur de vidéos. Le style visuel doit être accueillant et cohérent avec la marque, intégrant de manière transparente des éléments de marque personnalisés comme les logos et les couleurs, soutenus par la bibliothèque de médias/stock. Une voix AI amicale et professionnelle, avec une musique de fond subtile, transmettra le message, en soulignant la facilité de redimensionnement et d'exportation des formats pour diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Garanti

Créez sans effort des vidéos professionnelles et de haute qualité qui captivent votre audience, en assurant que votre message est transmis clairement et avec impact à chaque fois.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Contenu
Commencez par définir le message de votre vidéo. Utilisez notre fonctionnalité Texte-à-vidéo à partir de script pour transformer sans effort vos idées écrites en récits visuels dynamiques, assurant une base solide pour la création du script de votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Représentation Visuelle
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou message. Personnalisez leur apparence et leur voix pour créer un présentateur professionnel et engageant pour votre contenu.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles et de la Personnalisation de Marque
Améliorez votre vidéo avec un audio de haute qualité en utilisant notre outil de génération de voix off. Vous pouvez également incorporer l'identité unique de votre marque avec des éléments de personnalisation de marque pour un look cohérent, propulsé par notre générateur de voix off AI.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Prête à Publier
Finalisez votre création et préparez-la pour n'importe quelle plateforme. Notre plateforme offre un redimensionnement et des exportations de formats sans effort, vous permettant de préparer facilement votre ressource prête à publier pour tous vos canaux de distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Histoires de Réussite Client Persuasives

.

Concevez des histoires de réussite client authentiques et persuasives avec l'AI, renforçant la confiance et la crédibilité auprès de votre marché cible de manière efficace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de génération de vidéos AI ?

Le générateur de vidéos AI avancé de HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de haute qualité directement à partir d'un script, en utilisant des avatars AI et la technologie de génération de voix off AI pour produire des ressources prêtes à être publiées efficacement.

HeyGen peut-il aider à la personnalisation de la marque pour les vidéos ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs spécifiques dans vos modèles de vidéos, assurant une identité de marque cohérente et professionnelle à travers tout votre contenu.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour le montage vidéo ?

HeyGen propose un éditeur vidéo complet incluant un éditeur de timeline pour un contrôle précis, ainsi que la génération automatique de sous-titres, garantissant que votre vidéo finale est soignée et accessible.

HeyGen prend-il en charge la création de divers types de vidéos ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos polyvalent conçu pour produire un contenu diversifié, allant des publicités vidéo performantes et des vidéos pour les réseaux sociaux à des histoires de réussite client engageantes, le tout propulsé par son moteur créatif.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo