Créateur de Vidéos Garanti pour des Résultats Professionnels Instantanés
Générez des publicités vidéo performantes et du contenu captivant pour les réseaux sociaux en utilisant des avatars AI avancés.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les professionnels du marketing et les éducateurs, développez une vidéo d'instruction dynamique de 60 secondes démontrant la facilité d'utilisation de HeyGen en tant qu'éditeur vidéo. Le style visuel doit être engageant avec des transitions fluides et des scènes variées mettant en vedette un avatar AI réaliste. Une musique de fond énergique et entraînante, associée à une voix off AI claire, guidera les spectateurs, soulignant la simplicité d'intégration des avatars AI et l'utilisation des Modèles & scènes.
Imaginez un guide technique de 2 minutes pour les créateurs de contenu et les communicateurs d'entreprise, détaillant la puissance des capacités de création de script de HeyGen. L'approche visuelle doit être explicative et pédagogique, commençant peut-être par des enregistrements d'écran de l'interface pour la saisie de script, puis passant à un exemple de vidéo finalisé et soigné. L'audio doit comporter une narration informative et facile à comprendre, avec un accent sur les Sous-titres automatiques générés à partir de la fonctionnalité Texte-à-vidéo à partir de script.
Défiez les propriétaires de petites entreprises et les départements RH de produire une annonce d'entreprise ou une vidéo d'intégration de 90 secondes soignée en utilisant HeyGen comme leur principal créateur de vidéos. Le style visuel doit être accueillant et cohérent avec la marque, intégrant de manière transparente des éléments de marque personnalisés comme les logos et les couleurs, soutenus par la bibliothèque de médias/stock. Une voix AI amicale et professionnelle, avec une musique de fond subtile, transmettra le message, en soulignant la facilité de redimensionnement et d'exportation des formats pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo axées sur la conversion en utilisant l'AI, garantissant des résultats percutants et économisant un temps précieux.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez de manière cohérente des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux, assurant un flux constant de contenu engageant pour votre audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de génération de vidéos AI ?
Le générateur de vidéos AI avancé de HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de haute qualité directement à partir d'un script, en utilisant des avatars AI et la technologie de génération de voix off AI pour produire des ressources prêtes à être publiées efficacement.
HeyGen peut-il aider à la personnalisation de la marque pour les vidéos ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs spécifiques dans vos modèles de vidéos, assurant une identité de marque cohérente et professionnelle à travers tout votre contenu.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour le montage vidéo ?
HeyGen propose un éditeur vidéo complet incluant un éditeur de timeline pour un contrôle précis, ainsi que la génération automatique de sous-titres, garantissant que votre vidéo finale est soignée et accessible.
HeyGen prend-il en charge la création de divers types de vidéos ?
Oui, HeyGen est un créateur de vidéos polyvalent conçu pour produire un contenu diversifié, allant des publicités vidéo performantes et des vidéos pour les réseaux sociaux à des histoires de réussite client engageantes, le tout propulsé par son moteur créatif.