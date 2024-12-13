Créateur de Vidéos Tutoriels de Growth Hacking pour une Croissance Rapide

Accélérez votre marketing de contenu avec des vidéos tutoriels faciles à créer en utilisant des capacités puissantes de texte en vidéo.

Imaginez une vidéo tutorielle de 60 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les fondateurs de startups, présentant une stratégie de growth hacking rapide. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des enregistrements d'écran et des infographies épurées, accompagnés d'une voix off confiante et articulée. Cette vidéo démontrera comment convertir facilement un script de 'créateur de vidéos tutoriels de growth hacking' en une vidéo soignée en utilisant la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script' de HeyGen, soulignant l'efficacité pour les entrepreneurs occupés.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo sociale de 30 secondes vibrante destinée aux spécialistes du marketing de contenu, démontrant la puissance des 'avatars AI' pour engager les audiences. Le style visuel doit être lumineux et moderne, mettant en scène des avatars AI expressifs expliquant un conseil clé en marketing de contenu, avec une bande sonore énergique et amicale. Cette pièce mettra en avant comment les 'avatars AI' de HeyGen peuvent personnaliser les messages et comment les 'Modèles & scènes' simplifient la production rapide pour des plateformes comme Instagram et TikTok.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'instruction concise de 45 secondes pour les équipes marketing, en se concentrant sur les avantages des outils efficaces de 'créateur de vidéos' pour le contenu éducatif. La présentation visuelle doit être claire et informative, utilisant un mélange de séquences de la 'Bibliothèque de médias/soutien de stock' de HeyGen et de simples superpositions de texte, complétées par une voix off calme et explicative. Essentiellement, cette vidéo soulignera l'importance de l'accessibilité et de la portée mondiale en présentant des 'Sous-titres/captions' générés automatiquement.
Exemple de Prompt 3
Produisez une publicité percutante de 15 secondes pour les annonceurs et agences cherchant une 'Production rapide de publicités'. L'esthétique visuelle doit être dynamique et rapide, avec des animations de texte audacieuses et des visuels percutants, animés par une voix off puissante et persuasive. Ce court spot mettra en avant comment les 'capacités de texte en vidéo' simplifient la création de publicités, en présentant le 'Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect' de HeyGen pour un déploiement immédiat sur diverses plateformes, rendant un argument convaincant pour des lancements de campagnes rapides.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Tutoriels de Growth Hacking

Créez rapidement des tutoriels de growth hacking engageants avec des outils vidéo alimentés par l'AI, rationalisant la production de contenu pour un engagement efficace du public et une production rapide de publicités.

1
Step 1
Créez Votre Script de Tutoriel
Commencez par définir votre stratégie de growth hacking. Utilisez nos capacités de texte en vidéo pour convertir sans effort votre script écrit en scènes dynamiques, prêtes pour la production visuelle.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Scène
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre tutoriel, assurant une présence à l'écran professionnelle et engageante qui capte l'attention de votre audience.
3
Step 3
Améliorez Avec une Voix Off
Ajoutez une narration cristalline en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off, garantissant que vos conseils de growth hacking sont livrés de manière efficace et convaincante à vos spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre tutoriel en l'exportant avec un redimensionnement et des exportations de ratios d'aspect adaptés à différentes plateformes, prêt à être partagé pour maximiser la portée de votre contenu de growth hacking.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérez la Production de Publicités avec l'AI

.

Concevez et déployez instantanément des publicités vidéo à fort taux de conversion pour optimiser vos stratégies de growth hacking.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les entreprises ?

HeyGen agit comme un agent vidéo AI avancé, transformant le texte directement en vidéos professionnelles. Ses capacités de texte en vidéo rationalisent le marketing de contenu et les vidéos sur les réseaux sociaux pour les propriétaires de petites entreprises et les fondateurs de startups, rendant la production vidéo efficace.

HeyGen peut-il créer des avatars AI personnalisés pour ma marque ?

Oui, HeyGen vous permet d'exploiter des avatars AI puissants pour représenter votre marque de manière dynamique. Ces avatars AI réalistes améliorent votre contenu vidéo, offrant une présence cohérente et engageante dans toutes vos communications.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un outil idéal pour la production rapide de publicités et le growth hacking ?

HeyGen offre une suite de fonctionnalités telles que des modèles diversifiés, la génération automatique de voix off et des sous-titres intégrés, tous conçus pour la rapidité. Ce créateur de vidéos robuste permet une production rapide de publicités et une création de contenu évolutive, essentielle pour des stratégies de growth hacking efficaces.

HeyGen prend-il en charge des sorties vidéo de haute qualité et un montage avancé ?

HeyGen garantit des sorties vidéo de qualité professionnelle avec des options pour du contenu haute résolution. Tout en se concentrant sur l'efficacité pilotée par l'AI, il fournit des outils et des modèles essentiels pour créer des vidéos visuellement attrayantes, y compris des capacités pour générer des scripts détaillés et incorporer divers éléments visuels.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo