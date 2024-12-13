Créateur de Vidéos pour Supermarché : Créez des Publicités Engagantes Facilement

Exploitez les avatars AI pour créer des publicités dynamiques pour supermarché qui captent l'attention et augmentent l'engagement.

Créez une "Publicité des Offres Hebdomadaires" vibrante de 30 secondes pour les acheteurs soucieux de leur budget parcourant les réseaux sociaux, en mettant en avant des offres irrésistibles avec des visuels de produits dynamiques. La vidéo doit avoir une esthétique rapide et colorée, animée par une musique pop entraînante et une "génération de voix off" claire et amicale créée dans HeyGen pour annoncer les économies. Cette "vidéo promotionnelle" vise à attirer l'attention et à encourager les visites en magasin.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Visualisez une "vidéo de supermarché" captivante de 45 secondes ciblant les individus et familles soucieux de leur santé, présentant le parcours de la ferme à la table des produits frais. Adoptez un style visuel propre et naturel avec un éclairage chaleureux et une musique de fond subtile et ambiante. Cette production peut utiliser efficacement la vaste "bibliothèque de médias/stock" de HeyGen pour illustrer les origines et les idées de préparation, enrichissant le récit sans nécessiter de séquences personnalisées pour chaque scène.
Exemple de Prompt 2
Concevez un contenu de "réseaux sociaux" réconfortant de 60 secondes destiné aux clients fidèles et aux membres de la communauté locale, présentant une 'journée dans la vie' de votre "supermarché de quartier". L'approche visuelle doit être chaleureuse et accueillante, capturant des interactions authentiques et des moments en coulisses, accompagnée d'une musique de fond acoustique douce. Exploitez la capacité de "texte à vidéo à partir de script" de HeyGen pour transformer facilement des histoires écrites sur le personnel et les valeurs du magasin en récits engageants à l'écran.
Exemple de Prompt 3
Envisagez de développer une "Publicité de Livraison de Courses en Ligne" nette de 30 secondes visant directement les professionnels urbains occupés recherchant une commodité ultime. La vidéo doit projeter une identité visuelle moderne et efficace avec des graphismes élégants et une bande sonore électronique pulsante, illustrant une commande et une livraison sans faille. Utilisez les "avatars AI" de HeyGen pour présenter les avantages clés de manière directe et professionnelle, assurant un porte-parole de marque cohérent pour votre "vidéo promotionnelle" sur toutes les plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour Supermarché

Créez rapidement et facilement des vidéos promotionnelles captivantes pour votre supermarché, augmentant l'engagement et mettant en valeur vos meilleurs produits et offres.

Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une gamme diversifiée de "modèles de vidéos" pour démarrer rapidement la promotion de votre supermarché, assurant un look professionnel et engageant.
Step 2
Ajoutez Vos Médias
Remplissez votre vidéo avec des visuels de produits vibrants et du texte. Accédez à notre "bibliothèque de médias étendue" pour trouver des séquences et des images stock pertinentes.
Step 3
Générez des Voix Off
Améliorez votre message avec une narration professionnelle. Exploitez la "capacité de génération de voix off" pour créer des annonces claires et engageantes pour vos promotions.
Step 4
Exportez Votre Création
Finalisez votre vidéo en utilisant le "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour s'adapter à diverses plateformes, puis téléchargez votre "vidéo de haute qualité" pour un partage immédiat.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Valeur les Caractéristiques et Produits du Magasin

Créez des vidéos engageantes pour mettre en avant les produits frais, les offres uniques ou les expériences clients, renforçant la confiance et encourageant de nouveaux clients à visiter.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos promotionnelles engageantes pour mon entreprise ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos promotionnelles professionnelles sans effort. Notre créateur de vidéos en ligne alimenté par l'AI vous permet de combiner des modèles personnalisables, des avatars AI, et des ressources de bibliothèque de médias étendue pour créer des améliorations visuelles convaincantes.

HeyGen propose-t-il des modèles de vidéos personnalisables pour des projets créatifs ?

Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles de vidéos conçus pour stimuler votre créativité. Vous pouvez facilement personnaliser ces modèles avec vos contrôles de marque, ajouter des séquences stock, et générer des voix off pour correspondre parfaitement à votre vision créative.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour la génération de vidéos ?

HeyGen offre des capacités AI robustes pour une génération de vidéos de bout en bout simplifiée. Cela inclut des avatars AI avancés, une conversion directe de texte en vidéo à partir de scripts, et une génération de voix off naturelle, garantissant que votre contenu vidéo de haute qualité est produit efficacement.

HeyGen peut-il produire du contenu engageant pour les réseaux sociaux comme des Reels Instagram ou des publicités pour supermarché ?

Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos en ligne idéal pour créer divers contenus pour les réseaux sociaux, y compris des Reels Instagram dynamiques et des vidéos efficaces pour supermarché pour les publicités d'offres hebdomadaires. Avec le redimensionnement des ratios d'aspect et une interface conviviale, vous pouvez rapidement adapter votre contenu pour n'importe quelle plateforme.

