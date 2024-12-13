Créez une "Publicité des Offres Hebdomadaires" vibrante de 30 secondes pour les acheteurs soucieux de leur budget parcourant les réseaux sociaux, en mettant en avant des offres irrésistibles avec des visuels de produits dynamiques. La vidéo doit avoir une esthétique rapide et colorée, animée par une musique pop entraînante et une "génération de voix off" claire et amicale créée dans HeyGen pour annoncer les économies. Cette "vidéo promotionnelle" vise à attirer l'attention et à encourager les visites en magasin.

Générer une Vidéo