Créateur de Vidéos d'Analyses de Supermarché : Boostez l'Analyse de Détail
Transformez les données brutes en vidéos captivantes avec des avatars AI pour visualiser les informations client et le comportement des acheteurs pour une performance optimisée des magasins.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo percutante de 45 secondes ciblant les équipes d'opérations de détail et les directeurs de merchandising, montrant comment l'optimisation de l'agencement des magasins peut améliorer considérablement le comportement des acheteurs. Le style visuel doit être épuré et axé sur les données avec un ton légèrement énergique, utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter avec assurance les analyses et démontrer les changements positifs dans le flux et l'engagement des clients.
Produisez une vidéo dynamique de 60 secondes pour les responsables de marque et les agences de publicité travaillant avec les détaillants, mettant en avant l'augmentation mesurable des ventes obtenue grâce à des promotions innovantes en magasin. Cette vidéo nécessite un style visuel persuasif et dynamique, mettant en vedette des histoires de réussite avec une voix off professionnelle générée par la génération de voix off de HeyGen, complétée par des visuels riches issus de la bibliothèque de médias/stock.
Développez une vidéo ciblée de 30 secondes pour les spécialistes de la prévention des pertes et le personnel de sécurité des magasins, expliquant de nouvelles stratégies pour améliorer l'intelligence opérationnelle. La vidéo doit adopter un style visuel sérieux et efficace avec une musique de fond de soutien, garantissant clarté et accessibilité avec les sous-titres/captions de HeyGen et conçue pour une distribution flexible grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Créez des Vidéos Promotionnelles à Fort Impact.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes pour des promotions en magasin ou du marketing personnalisé, basées sur des analyses de supermarché et des analyses de détail.
Partagez des Informations sur les Acheteurs sur les Réseaux Sociaux.
Créez et partagez facilement des vidéos dynamiques sur les réseaux sociaux pour communiquer des informations client, des tendances de comportement des acheteurs et des analyses de détail.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos analyses de détail et nos informations client ?
HeyGen permet aux entreprises de transformer des analyses de détail complexes et des données sur le comportement des acheteurs en présentations vidéo captivantes. Avec des avatars AI et des capacités de texte en vidéo, vous pouvez rapidement créer des vidéos perspicaces pour communiquer les principales informations client et optimiser vos stratégies.
Quel rôle joue HeyGen dans la création de promotions en magasin convaincantes ?
HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos professionnelles pour votre plateforme de médias de détail en magasin et vos promotions. Exploitez des modèles personnalisables et des contrôles de marque pour créer des messages marketing personnalisés qui peuvent mesurer significativement la performance et stimuler l'augmentation des ventes.
HeyGen peut-il aider à améliorer l'intelligence opérationnelle dans nos magasins ?
Oui, HeyGen aide à visualiser l'intelligence opérationnelle à partir de divers points de données, tels que le comptage de fréquentation et l'analyse de l'agencement des magasins. Vous pouvez créer des explications vidéo claires, complètes avec des voix off et des sous-titres, pour optimiser le réapprovisionnement, améliorer les efforts de prévention des pertes et améliorer l'efficacité globale.
Est-il facile de créer des vidéos pour l'analyse vidéo AI et le comportement des acheteurs avec HeyGen ?
HeyGen simplifie la création de vidéos pour l'analyse vidéo AI et la compréhension du comportement des acheteurs. En tapant simplement votre script, HeyGen génère une vidéo avec des avatars AI réalistes, vous permettant de communiquer efficacement des informations client complexes sans avoir besoin d'une caméra ou de compétences de montage étendues.