Créateur de Vidéos d'Analyses de Supermarché : Boostez l'Analyse de Détail

Transformez les données brutes en vidéos captivantes avec des avatars AI pour visualiser les informations client et le comportement des acheteurs pour une performance optimisée des magasins.

539/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo percutante de 45 secondes ciblant les équipes d'opérations de détail et les directeurs de merchandising, montrant comment l'optimisation de l'agencement des magasins peut améliorer considérablement le comportement des acheteurs. Le style visuel doit être épuré et axé sur les données avec un ton légèrement énergique, utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter avec assurance les analyses et démontrer les changements positifs dans le flux et l'engagement des clients.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 60 secondes pour les responsables de marque et les agences de publicité travaillant avec les détaillants, mettant en avant l'augmentation mesurable des ventes obtenue grâce à des promotions innovantes en magasin. Cette vidéo nécessite un style visuel persuasif et dynamique, mettant en vedette des histoires de réussite avec une voix off professionnelle générée par la génération de voix off de HeyGen, complétée par des visuels riches issus de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo ciblée de 30 secondes pour les spécialistes de la prévention des pertes et le personnel de sécurité des magasins, expliquant de nouvelles stratégies pour améliorer l'intelligence opérationnelle. La vidéo doit adopter un style visuel sérieux et efficace avec une musique de fond de soutien, garantissant clarté et accessibilité avec les sous-titres/captions de HeyGen et conçue pour une distribution flexible grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Analyses de Supermarché

Transformez des analyses de détail complexes et des informations client en vidéos dynamiques et captivantes avec facilité pour mieux comprendre et communiquer le comportement des acheteurs.

1
Step 1
Téléchargez Vos Informations
Commencez par importer vos données "d'analyse vidéo AI" ou vos principales conclusions dans la plateforme. Utilisez "Texte en vidéo à partir de script" pour transformer efficacement vos données brutes en un récit vidéo cohérent.
2
Step 2
Choisissez des Éléments Visuels
Sélectionnez parmi une variété de "Modèles et scènes" professionnels pour illustrer de manière vivante les tendances du "comportement des acheteurs", les placements de produits ou l'analyse de l'agencement des magasins.
3
Step 3
Ajoutez une Narration AI
Améliorez votre message avec une "Génération de voix off" professionnelle pour présenter des "informations client en temps réel" dans un format engageant et facilement compréhensible.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Examinez votre vidéo finale et utilisez le "Redimensionnement et exportations de rapport d'aspect" pour optimiser votre vidéo "d'analyse de détail" pour divers canaux de distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Analyses de Détail & Informations Client

.

Transmettez visuellement des analyses de détail complexes, de l'intelligence opérationnelle et des informations client à travers des vidéos AI engageantes pour les parties prenantes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos analyses de détail et nos informations client ?

HeyGen permet aux entreprises de transformer des analyses de détail complexes et des données sur le comportement des acheteurs en présentations vidéo captivantes. Avec des avatars AI et des capacités de texte en vidéo, vous pouvez rapidement créer des vidéos perspicaces pour communiquer les principales informations client et optimiser vos stratégies.

Quel rôle joue HeyGen dans la création de promotions en magasin convaincantes ?

HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos professionnelles pour votre plateforme de médias de détail en magasin et vos promotions. Exploitez des modèles personnalisables et des contrôles de marque pour créer des messages marketing personnalisés qui peuvent mesurer significativement la performance et stimuler l'augmentation des ventes.

HeyGen peut-il aider à améliorer l'intelligence opérationnelle dans nos magasins ?

Oui, HeyGen aide à visualiser l'intelligence opérationnelle à partir de divers points de données, tels que le comptage de fréquentation et l'analyse de l'agencement des magasins. Vous pouvez créer des explications vidéo claires, complètes avec des voix off et des sous-titres, pour optimiser le réapprovisionnement, améliorer les efforts de prévention des pertes et améliorer l'efficacité globale.

Est-il facile de créer des vidéos pour l'analyse vidéo AI et le comportement des acheteurs avec HeyGen ?

HeyGen simplifie la création de vidéos pour l'analyse vidéo AI et la compréhension du comportement des acheteurs. En tapant simplement votre script, HeyGen génère une vidéo avec des avatars AI réalistes, vous permettant de communiquer efficacement des informations client complexes sans avoir besoin d'une caméra ou de compétences de montage étendues.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo