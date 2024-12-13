Créez une vidéo tutorielle attrayante de 90 secondes conçue pour les aspirants créateurs de contenu et les propriétaires de petites entreprises, détaillant la facilité d'utilisation d'un créateur de vidéos sur fond vert. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des démonstrations claires et étape par étape du processus de Chroma Key, accompagnées d'une voix off précise et informative générée en utilisant la capacité de synthèse vocale de HeyGen.

Générer une vidéo