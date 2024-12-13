générateur de vidéos de formation sur fond vert : Créez des cours engageants

Créez facilement des vidéos de formation professionnelles avec des arrière-plans virtuels et des avatars AI engageants pour un contenu dynamique.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un tutoriel de 90 secondes pour les formateurs d'entreprise, montrant comment utiliser un Créateur de Vidéos sur Fond Vert AI pour produire des vidéos de formation engageantes. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et encourageant, utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter des instructions étape par étape. L'audio doit comporter une musique de fond énergique accompagnée d'une narration AI claire et concise qui guide les utilisateurs à travers le processus de création d'environnements virtuels dynamiques.
Exemple de Prompt 2
Produisez un clip promotionnel dynamique de 45 secondes destiné aux marketeurs sur les réseaux sociaux, illustrant les possibilités créatives lorsque vous supprimez les arrière-plans vidéo pour obtenir des arrière-plans virtuels époustouflants. Le style visuel doit être vibrant et rapide, passant en revue divers scénarios créatifs facilités par la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagné de musique moderne et tendance et d'une voix off AI enthousiaste soulignant la facilité de personnalisation.
Exemple de Prompt 3
Générez un guide complet de 2 minutes pour les concepteurs pédagogiques sur l'utilisation efficace d'un générateur de vidéos de formation sur fond vert pour créer du contenu e-learning efficace. Le style visuel et audio doit être détaillé et pédagogique, utilisant la fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen pour structurer les modules de formation. La narration sera une voix AI calme et informative, soutenue par des superpositions de texte claires à l'écran, expliquant les meilleures pratiques pour créer des expériences éducatives immersives.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos de formation sur fond vert

Créez facilement du contenu de formation engageant avec une touche professionnelle. Utilisez l'AI pour supprimer les arrière-plans et personnaliser vos vidéos avec facilité pour un apprentissage percutant.

1
Step 1
Créez la base de votre projet
Commencez par sélectionner un modèle vidéo ou en saisissant votre script de formation. La fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen vous permet de générer rapidement un brouillon vidéo initial pour vos vidéos de formation.
2
Step 2
Sélectionnez votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour présenter votre matériel de formation. Ces avatars sont prêts à être placés sur n'importe quel arrière-plan virtuel, simulant un studio professionnel pour vos besoins de Créateur de Vidéos sur Fond Vert AI.
3
Step 3
Appliquez des arrière-plans virtuels dynamiques
Supprimez facilement les arrière-plans de votre avatar AI ou des séquences téléchargées. Remplacez le chroma key par une scène dynamique en utilisant la "bibliothèque de médias/stock" de HeyGen pour créer un environnement de formation professionnel, vous permettant efficacement de supprimer les arrière-plans vidéo.
4
Step 4
Exportez et partagez votre contenu
Finalisez votre vidéo de formation en ajoutant une narration professionnelle grâce à la "génération de voix off" de HeyGen. Une fois perfectionnée, exportez votre vidéo de haute qualité dans divers formats d'aspect, prête à engager votre audience avec des voix off AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos sur fond vert AI ?

HeyGen utilise une technologie avancée de fond vert AI pour rendre la suppression des arrière-plans vidéo sans effort. Notre plateforme intuitive vous permet d'utiliser les effets Chroma Key de manière fluide, transformant vos séquences brutes en vidéos de formation professionnelles ou en contenu marketing avec facilité.

HeyGen peut-il créer des vidéos de formation de haute qualité avec des arrière-plans virtuels ?

Absolument. HeyGen vous permet de générer des vidéos de formation engageantes en intégrant facilement des arrière-plans virtuels. Cette capacité améliore le contenu éducatif en vous permettant de vous concentrer sur votre message, plutôt que sur les complexités traditionnelles de la production vidéo.

Quel est le processus pour supprimer les arrière-plans vidéo avec l'AI de HeyGen ?

Avec HeyGen, la suppression des arrière-plans vidéo est un processus simple alimenté par l'AI. Notre éditeur vidéo sur fond vert vous permet d'isoler rapidement les sujets et de remplacer leur arrière-plan, rendant la création de contenu efficace et flexible pour divers usages.

HeyGen propose-t-il des voix off AI et un aperçu en temps réel pour les projets d'éditeur vidéo en ligne ?

Oui, HeyGen fournit des voix off AI intégrées pour donner vie à vos scripts avec une parole au son naturel. Notre éditeur vidéo en ligne inclut également une fonctionnalité d'aperçu en temps réel, vous permettant de voir instantanément les modifications et d'affiner votre production vidéo avant l'exportation finale.

