Déverrouillez les Aperçus avec Notre Créateur de Vidéos de Développement d'Aperçus Graphiques
Générez instantanément des vidéos marketing convaincantes à partir de vos aperçus et scripts avec notre puissante fonctionnalité de texte en vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les artistes numériques, les graphistes et les éducateurs, développez une vidéo illustrative de 60 secondes qui transforme des données complexes en contenu vidéo de développement d'aperçus graphiques accessibles. Adoptez un style visuel artistique et informatif, avec des animations fluides de visualisations de données, accompagnées d'une voix off explicative calme et claire. Démontrez la puissance des "avatars AI" pour présenter ces aperçus de manière convaincante, rendant les concepts abstraits plus faciles à comprendre pour le public.
Produisez un spot publicitaire énergique de 30 secondes pour les entreprises de commerce électronique et les annonceurs de produits, axé sur des présentations rapides de produits. La vidéo doit présenter un style visuel vibrant et rapide avec des coupes rapides et des gros plans de produits, le tout sur une musique de fond moderne et percutante. Soulignez comment les "Modèles & scènes" de HeyGen simplifient la production rapide d'actifs commerciaux de qualité professionnelle sans montage intensif.
Ciblant les influenceurs et les marques personnelles, créez une vidéo personnalisée de 40 secondes démontrant comment ils peuvent devenir leur propre agent créatif en ligne. Utilisez un style visuel amical et engageant avec des transitions dynamiques et du texte à l'écran, accompagné d'une voix off conversationnelle et accessible. Mettez en avant la fonctionnalité "Avatar personnalisé", permettant aux créateurs d'incarner leur identité de marque et d'interagir directement avec leur audience de manière unique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo visuellement percutantes pour stimuler l'engagement et les conversions à partir de vos aperçus graphiques.
Générez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Transformez sans effort les aperçus graphiques en vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux, boostant votre présence et votre portée en ligne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour le contenu marketing ?
HeyGen est un créateur de vidéos avancé alimenté par l'IA conçu pour rationaliser l'ensemble du processus de création de contenu. Avec son interface intuitive, les utilisateurs peuvent transformer des scripts en contenu marketing convaincant, en tirant parti des avatars AI et de divers modèles vidéo pour produire des vidéos professionnelles efficacement.
HeyGen peut-il aider à créer des actifs commerciaux personnalisés ?
Absolument, HeyGen permet aux utilisateurs de développer des actifs commerciaux personnalisés sans effort. Il permet la création d'Avatars Personnalisés uniques et offre des contrôles de marque complets pour garantir que votre contenu vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité et l'esthétique de votre marque.
Quel rôle jouent les modèles vidéo dans la création de contenu de HeyGen ?
Les modèles vidéo sont au cœur du flux de travail efficace de création de contenu de HeyGen, servant de puissant créateur de vidéos de développement d'aperçus graphiques. Ces modèles conçus professionnellement permettent aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos de haute qualité, offrant un agent créatif pour divers besoins commerciaux et accélérant le processus de production vidéo.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités avancées comme les voix off et les sous-titres ?
Oui, HeyGen fournit des outils robustes alimentés par l'IA pour améliorer votre contenu vidéo. Les utilisateurs peuvent facilement générer des voix off naturelles et ajouter automatiquement des sous-titres ou légendes précis, faisant de HeyGen un éditeur vidéo complet pour tous vos besoins de communication.