Votre Créateur de Vidéos Récapitulatives de Remise de Diplômes pour des Souvenirs Éblouissants

Générez facilement des vidéos de remise de diplômes émouvantes, en exploitant les avatars AI de HeyGen pour un récit unique.

Produisez une vidéo récapitulative de 45 secondes sur la remise des diplômes, émouvante et chaleureuse, pour les parents et les membres de la famille fiers, capturant des souvenirs précieux du parcours académique. Le style visuel doit être nostalgique et chaleureux, utilisant un éclairage doux et des transitions, accompagné d'une musique de fond douce et émotive. Exploitez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour donner vie à ces moments précieux sans effort.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez un montage dynamique de 60 secondes conçu pour que les étudiants diplômés le partagent avec leurs pairs, mettant en avant les moments les plus excitants de leur expérience universitaire. Visez un montage rapide avec des visuels vibrants et une musique pop entraînante et festive. Améliorez la touche personnelle en utilisant la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour ajouter des réflexions et anecdotes individuelles.
Exemple de Prompt 2
Développez un diaporama vidéo inspirant de 30 secondes pour les plateformes de médias sociaux d'une université, mettant en avant les moments clés de la cérémonie de remise des diplômes et les réussites des étudiants. L'esthétique doit être professionnelle et sophistiquée, avec des transitions élégantes et une musique orchestrale inspirante. Assurez l'accessibilité et une large portée en incorporant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo tendance de 50 secondes pour que les diplômés individuels puissent la personnaliser et la partager sur leurs réseaux sociaux personnels, reflétant leur personnalité unique et leurs aspirations futures. Le style visuel et audio doit être moderne, ludique et hautement personnalisé, peut-être avec des graphismes dynamiques et de la musique contemporaine. Élevez le récit avec les avatars AI de HeyGen, en leur faisant délivrer un message personnalisé ou une réflexion amusante sur leur parcours, permettant une personnalisation créative de la vidéo.
step preview
Copiez le prompt
step preview
Collez dans la boîte de Création
step preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Récapitulatives de Remise de Diplômes

Créez une vidéo récapitulative de remise de diplômes mémorable sans effort, en combinant vos souvenirs précieux avec des fonctionnalités AI avancées pour un hommage professionnel et personnalisé.

1
Step 1
Téléchargez Vos Moments
Commencez par télécharger vos photos et clips vidéo préférés pour former la base de votre vidéo diaporama de remise de diplômes. Notre plateforme agit comme votre bibliothèque de médias/support de stock, accueillant une large gamme de fichiers multimédias.
2
Step 2
Personnalisez Votre Récit
Améliorez votre vidéo en ajoutant une narration générée par AI à l'aide de notre fonctionnalité de génération de voix off ou en sélectionnant une musique de fond. Créez une histoire captivante avec notre moteur créatif.
3
Step 3
Affinez avec des Touches Professionnelles
Personnalisez davantage votre vidéo récapitulative de remise de diplômes avec des modèles personnalisables, des superpositions de texte dynamiques, et des sous-titres et légendes automatiques pour une clarté parfaite.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Chef-d'œuvre
Une fois votre projet de créateur de vidéos récapitulatives de remise de diplômes terminé, exportez facilement vos vidéos de remise de diplômes dans le format d'aspect souhaité pour un partage fluide sur les plateformes de médias sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Réussites des Diplômés avec des Vidéos AI

.

Compilez et présentez sans effort les meilleurs moments et succès de la remise de diplômes, créant un montage captivant et visuellement riche.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création d'une vidéo récapitulative de remise de diplômes mémorable ?

HeyGen agit comme votre créateur ultime de vidéos récapitulatives de remise de diplômes, offrant une plateforme intuitive qui rend la création de vidéos célébratoires éblouissantes sans effort. Utilisez nos modèles personnalisables et notre moteur créatif pour transformer facilement vos souvenirs précieux en une vidéo de remise de diplômes au look professionnel.

Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour personnaliser mes vidéos de remise de diplômes ?

Le puissant moteur créatif de HeyGen offre de vastes options de personnalisation vidéo pour rendre votre vidéo de remise de diplômes vraiment unique. Incorporez facilement des animations de texte, des effets vidéo, et sélectionnez dans notre bibliothèque de musique pour refléter le parcours et la personnalité du diplômé.

Puis-je facilement inclure mes propres photos et vidéos dans une vidéo diaporama de remise de diplômes HeyGen ?

Absolument ! HeyGen vous permet de télécharger facilement des photos et des vidéos, vous permettant de compiler une vidéo diaporama de remise de diplômes personnalisée ou un montage dynamique. Combinez vos souvenirs précieux avec les fonctionnalités de HeyGen pour une célébration vraiment unique.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités AI pour améliorer les vidéos de remise de diplômes, comme les voix off ou les avatars AI ?

Oui, HeyGen intègre des fonctionnalités AI avancées, y compris la génération de voix off réalistes et les avatars AI, pour élever vos vidéos de remise de diplômes. Ces capacités permettent un récit innovant et une expérience plus engageante pour votre audience.

