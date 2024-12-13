Votre Créateur de Vidéos Promo de Remise de Diplômes

Créez facilement des vidéos de remise de diplômes mémorables et des montages époustouflants en utilisant nos divers modèles et scènes.

Créez une vidéo de remise de diplômes émouvante de 45 secondes célébrant les étapes importantes des étudiants, parfaite pour partager avec les familles et amis ; le style visuel doit être chaleureux et nostalgique, accompagné d'une musique de fond orchestrale inspirante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une touche personnelle de la part des professeurs ou des étudiants eux-mêmes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Concevez une vidéo promotionnelle inspirante de 30 secondes en utilisant un modèle de remise de diplômes professionnel pour mettre en valeur la cérémonie de votre établissement, destinée à attirer de futurs étudiants et à engager les anciens élèves ; adoptez un style visuel énergique et une ambiance audio moderne et dynamique. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement des visuels captivants.
Produisez une bande-annonce dynamique de 60 secondes pour les réseaux sociaux, capturant la joie et l'excitation de la cérémonie pour la communauté élargie ; maintenez une esthétique visuelle rapide et joyeuse avec une bande sonore pop contemporaine. Améliorez votre création en incorporant des visuels diversifiés de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Développez un message personnalisé unique de 40 secondes pour les étudiants diplômés, destiné à une visualisation individuelle ou à de petites présentations de groupe, avec un style visuel sincère et encourageant accompagné d'une musique douce au piano. Employez les avatars AI de HeyGen pour délivrer des vœux personnalisés de la part des mentors.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promo de Remise de Diplômes

Créez facilement des vidéos promo de remise de diplômes époustouflantes pour célébrer les réussites et partager des moments mémorables avec notre créateur de vidéos intuitif, conçu pour des résultats rapides et percutants.

Sélectionnez un Modèle
Commencez votre projet en choisissant parmi notre bibliothèque diversifiée de "modèles de remise de diplômes". Ces "modèles et scènes" fournissent une base créative, facilitant le début de vos "vidéos de remise de diplômes" mémorables.
Ajoutez Vos Médias et Musique
Téléchargez vos photos et clips vidéo précieux dans votre "bibliothèque de médias/stock". Ensuite, améliorez l'ambiance de vos "vidéos de remise de diplômes" en sélectionnant la "musique de fond" parfaite dans notre vaste collection.
Améliorez avec AI et Texte
Utilisez les "fonctionnalités AI" avancées pour simplifier votre processus de montage. Ajoutez des "animations de texte" engageantes pour mettre en valeur les moments clés ou les citations de remise de diplômes, assurant que votre message soit à la fois clair et captivant.
Exportez et Partagez
Terminez votre projet de "créateur de vidéos promo de remise de diplômes" en utilisant notre fonctionnalité de "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour l'optimiser pour diverses plateformes. "Partagez facilement la vidéo" avec vos amis, votre famille et sur les réseaux sociaux pour célébrer.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Vidéos Promo de Remise de Diplômes Professionnelles

Créez facilement des vidéos promotionnelles de haute qualité pour les événements de remise de diplômes en utilisant des capacités AI avancées.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de remise de diplômes engageantes ?

HeyGen propose des outils de montage vidéo intuitifs et des modèles de remise de diplômes personnalisables, facilitant la production de vidéos promo de haute qualité. Vous pouvez combiner facilement des visuels, de la musique de fond et des animations de texte pour créer un contenu célébratoire mémorable.

Quelles fonctionnalités créatives d'AI HeyGen offre-t-il pour le montage de vidéos de remise de diplômes ?

HeyGen utilise les capacités de l'AI pour améliorer votre processus de montage vidéo de remise de diplômes, y compris la génération de voix off et les animations de texte dynamiques. Accédez à une riche bibliothèque de médias avec des ressources stock pour construire des montages et diaporamas captivants pour votre occasion spéciale.

Puis-je personnaliser et partager mes projets de vidéos de remise de diplômes créés avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue de vos projets de vidéos de remise de diplômes, y compris des contrôles de marque comme les logos et les couleurs. Une fois perfectionnée, vous pouvez facilement partager votre vidéo sur diverses plateformes de médias sociaux ou la télécharger dans les ratios d'aspect préférés.

HeyGen prend-il en charge l'ajout de médias et de musique personnels aux diaporamas de remise de diplômes ?

Oui, HeyGen vous permet de télécharger vos propres vidéos et images pour personnaliser vos diaporamas de remise de diplômes. Améliorez vos projets avec une musique de fond captivante et des transitions fluides pour créer un contenu célébratoire d'apparence professionnelle.

