Votre Créateur de Vidéos Promo de Remise de Diplômes
Créez facilement des vidéos de remise de diplômes mémorables et des montages époustouflants en utilisant nos divers modèles et scènes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo promotionnelle inspirante de 30 secondes en utilisant un modèle de remise de diplômes professionnel pour mettre en valeur la cérémonie de votre établissement, destinée à attirer de futurs étudiants et à engager les anciens élèves ; adoptez un style visuel énergique et une ambiance audio moderne et dynamique. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement des visuels captivants.
Produisez une bande-annonce dynamique de 60 secondes pour les réseaux sociaux, capturant la joie et l'excitation de la cérémonie pour la communauté élargie ; maintenez une esthétique visuelle rapide et joyeuse avec une bande sonore pop contemporaine. Améliorez votre création en incorporant des visuels diversifiés de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Développez un message personnalisé unique de 40 secondes pour les étudiants diplômés, destiné à une visualisation individuelle ou à de petites présentations de groupe, avec un style visuel sincère et encourageant accompagné d'une musique douce au piano. Employez les avatars AI de HeyGen pour délivrer des vœux personnalisés de la part des mentors.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez un Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux de Remise de Diplômes.
Produisez rapidement des vidéos et clips captivants parfaits pour partager des moments de remise de diplômes sur les plateformes sociales.
Créez des Hommages Inspirants de Remise de Diplômes.
Développez des vidéos de remise de diplômes réconfortantes et motivantes pour célébrer les réussites et inspirer le succès futur.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de remise de diplômes engageantes ?
HeyGen propose des outils de montage vidéo intuitifs et des modèles de remise de diplômes personnalisables, facilitant la production de vidéos promo de haute qualité. Vous pouvez combiner facilement des visuels, de la musique de fond et des animations de texte pour créer un contenu célébratoire mémorable.
Quelles fonctionnalités créatives d'AI HeyGen offre-t-il pour le montage de vidéos de remise de diplômes ?
HeyGen utilise les capacités de l'AI pour améliorer votre processus de montage vidéo de remise de diplômes, y compris la génération de voix off et les animations de texte dynamiques. Accédez à une riche bibliothèque de médias avec des ressources stock pour construire des montages et diaporamas captivants pour votre occasion spéciale.
Puis-je personnaliser et partager mes projets de vidéos de remise de diplômes créés avec HeyGen ?
Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue de vos projets de vidéos de remise de diplômes, y compris des contrôles de marque comme les logos et les couleurs. Une fois perfectionnée, vous pouvez facilement partager votre vidéo sur diverses plateformes de médias sociaux ou la télécharger dans les ratios d'aspect préférés.
HeyGen prend-il en charge l'ajout de médias et de musique personnels aux diaporamas de remise de diplômes ?
Oui, HeyGen vous permet de télécharger vos propres vidéos et images pour personnaliser vos diaporamas de remise de diplômes. Améliorez vos projets avec une musique de fond captivante et des transitions fluides pour créer un contenu célébratoire d'apparence professionnelle.