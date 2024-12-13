Créateur de Vidéos de Fête de Remise des Diplômes : Créez des Souvenirs Instantanément

Créez facilement une vidéo de remise des diplômes personnalisée. Choisissez parmi des modèles et scènes époustouflants pour partager vos moments spéciaux en toute simplicité.

Créez un diaporama nostalgique de 60 secondes pour la remise des diplômes, conçu pour les parents fiers et le diplômé, mettant en valeur leur parcours avec un style visuel chaleureux en sépia et une bande sonore instrumentale tendre. La bibliothèque multimédia/stock robuste de HeyGen vous aidera à compiler des moments précieux, enrichis par la génération optionnelle de voix off.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Générez une invitation vidéo vibrante de 30 secondes pour une fête de remise des diplômes, destinée aux amis et à la famille élargie, avec une palette de couleurs vive, des graphismes dynamiques et une musique pop entraînante. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour rapidement créer une ambiance festive et réaliser une invitation vidéo professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de remise des diplômes personnalisée et inspirante de 45 secondes, s'adressant directement au diplômé et à ses amis proches, avec une esthétique visuelle moderne et épurée et une bande sonore motivante. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo pour délivrer des messages sincères avec une clarté professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Produisez un reel tendance de 15 secondes à partager sur les réseaux sociaux pour les abonnés du diplômé, caractérisé par des coupes rapides, des superpositions de texte audacieuses et une musique populaire et énergique. Assurez une portée maximale et une accessibilité en mode silencieux grâce à la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Fête de Remise des Diplômes

Créez facilement une vidéo mémorable de remise des diplômes. Suivez ces étapes simples pour célébrer les réussites de votre diplômé.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Modèle
Choisissez parmi une collection diversifiée de "modèles de vidéos de remise des diplômes" pour lancer votre projet. Cela fournit une base professionnelle et festive pour votre vidéo de célébration.
2
Step 2
Téléchargez Vos Souvenirs
Téléchargez vos photos et vidéos" directement depuis votre appareil dans la "bibliothèque multimédia/stock support". Cela intègre harmonieusement vos moments précieux dans le projet.
3
Step 3
Personnalisez Votre Histoire
Personnalisez votre vidéo" en ajoutant du texte, des animations dynamiques et en utilisant la "génération de voix off". Ajustez chaque détail pour refléter le parcours unique du diplômé.
4
Step 4
Exportez Votre Célébration
Exportez votre vidéo terminée en utilisant le "redimensionnement et l'exportation des formats d'aspect" et partagez-la directement sur les "plateformes de réseaux sociaux". Cela permet aux amis et à la famille de se joindre à la célébration.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Création Rapide de Vidéos de Remise des Diplômes Propulsée par l'IA

.

Exploitez la technologie vidéo IA pour produire rapidement et efficacement des vidéos de fête de remise des diplômes époustouflantes sans montage intensif.

background image

Questions Fréquemment Posées

Quelles fonctionnalités font de HeyGen le meilleur créateur de vidéos de remise des diplômes ?

HeyGen propose un créateur de vidéos en ligne intuitif avec une variété de modèles de vidéos de remise des diplômes, vous permettant de télécharger facilement vos photos et vidéos. Créez rapidement une vidéo de remise des diplômes personnalisée et intemporelle, même sans expérience préalable.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour mon diaporama de remise des diplômes ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour personnaliser votre vidéo de remise des diplômes. Vous pouvez facilement ajouter de la musique, inclure des animations de texte dynamiques et même utiliser la génération de voix off pour une touche unique, rendant votre diaporama de remise des diplômes vraiment spécial.

HeyGen utilise-t-il l'IA pour améliorer les vidéos de remise des diplômes ?

Oui, HeyGen intègre des fonctionnalités puissantes d'IA pour rehausser votre vidéo de remise des diplômes. Profitez de nos avatars IA et de la génération avancée de voix off pour ajouter un élément professionnel et engageant à votre récit, rendant votre vidéo unique.

Comment puis-je partager ma vidéo de remise des diplômes terminée depuis HeyGen ?

Une fois votre vidéo de remise des diplômes parfaite, HeyGen facilite le partage sur les réseaux sociaux. Vous pouvez facilement exporter votre vidéo dans divers formats d'aspect, garantissant qu'elle soit superbe lorsqu'elle est partagée avec la famille et les amis sur toutes les plateformes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo