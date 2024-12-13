Votre Créateur de Vidéos pour Écoles Supérieures pour Réussir
Les étudiants et les enseignants peuvent rapidement produire des vidéos éducatives engageantes pour des présentations et des cours en ligne, en utilisant nos Modèles et scènes dynamiques.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de célébration engageante de 30 secondes pour les récents diplômés, leurs familles et les réseaux d'anciens élèves, capturant la joie et le succès du jour de la remise des diplômes. Cette vidéo doit présenter un style visuel dynamique et joyeux avec une musique de fond entraînante, utilisant la fonction Texte-à-vidéo à partir d'un script pour assembler rapidement des messages de félicitations et des moments mémorables, en faisant un créateur de vidéos de remise de diplômes parfait.
Développez une vidéo éducative informative de 60 secondes conçue pour les enseignants et les étudiants présentant des projets académiques ou pour les créateurs de cours en ligne. Le style de la vidéo doit être professionnel et clair, avec des graphiques engageants et une narration concise, enrichie par des sous-titres pour l'accessibilité, la positionnant comme un créateur de vidéos éducatives idéal.
Concevez une vidéo promotionnelle moderne de 30 secondes destinée aux étudiants potentiels et aux départements de marketing des universités, mettant en avant la vie de campus dynamique et les programmes innovants. Adoptez une esthétique visuelle propre et accueillante avec une musique de fond inspirante, en utilisant des avatars AI pour présenter l'information de manière dynamique et montrer les capacités d'un créateur de vidéos alimenté par l'AI.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Cours Éducatifs.
Produisez rapidement des cours en ligne engageants et du contenu éducatif complémentaire, élargissant votre portée à un public étudiant mondial.
Améliorez l'Engagement Académique.
Renforcez l'impact des présentations de recherche et des conférences, améliorant la rétention des connaissances et l'engagement du public avec des vidéos générées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes projets vidéo créatifs ?
HeyGen vous permet, en tant que créateur de vidéos sophistiqué, de disposer d'une vaste bibliothèque de modèles et de scènes vidéo pour donner vie à toute vision créative. Vous pouvez transformer vos idées en contenu visuel captivant de manière intuitive et efficace.
Quelles options de personnalisation créative HeyGen offre-t-il pour les vidéos ?
HeyGen propose une personnalisation créative étendue, vous permettant de personnaliser vos vidéos avec une personnalisation dynamique du texte, une riche sélection de musiques, et divers effets et transitions. Cela garantit que votre production finale s'aligne parfaitement avec votre direction artistique.
HeyGen utilise-t-il l'AI pour une création vidéo plus dynamique ?
Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos alimenté par l'AI qui intègre des fonctionnalités AI de pointe, y compris des avatars AI réalistes et la génération de texte-à-vidéo. Ces capacités avancées simplifient le processus de production, vous permettant de créer des vidéos dynamiques et professionnelles avec facilité.
Puis-je exporter des vidéos de haute qualité depuis HeyGen pour diverses plateformes ?
Oui, HeyGen prend en charge l'exportation de vidéos de haute qualité, y compris la sortie en 4K, garantissant que votre contenu soit impeccable. Sa fonction de redimensionnement des ratios d'aspect vous permet d'adapter vos créations pour diverses plateformes, faisant de HeyGen un créateur de vidéos polyvalent pour tous vos besoins de distribution.