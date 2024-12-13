Créateur de Vidéos AI Governor Spotlight : Créez des Visuels Engagés

Produisez facilement des profils de gouverneurs engageants et des histoires visuelles pour les réseaux sociaux en utilisant la capacité avancée de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen.

Créez une vidéo captivante de 45 secondes intitulée 'Governor Spotlight' destinée aux dirigeants de la télévision et aux cinéastes, célébrant leurs contributions à la narration visuelle. La vidéo doit avoir un style visuel soigné et professionnel avec une musique de fond inspirante, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les réalisations clés et le texte-à-vidéo à partir du script pour une narration fluide.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes mettant en avant des 'vidéos de mise en lumière des joueurs' à l'intention des entraîneurs et recruteurs, soulignant l' 'avancement de carrière' d'un athlète. Le style visuel doit être énergique avec des coupes rapides et des statistiques à l'écran, accompagné d'une bande sonore entraînante, et utiliser la génération de voix off de HeyGen pour un commentaire percutant et des sous-titres clairs.
Exemple de Prompt 2
Produisez une pièce visionnaire de 60 secondes sur les 'Nouvelles Opportunités' de 'collaboration' entre Directeurs Artistiques et Mixeurs Sonores au sein du groupe créatif. Cette vidéo doit présenter une esthétique moderne et élégante avec des œuvres créatives diverses, accompagnée de musique d'ambiance et de présentations engageantes grâce aux modèles et scènes personnalisables de HeyGen et aux avatars AI.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de 15 secondes pour le programme des 'Emmys', ciblant la 'communauté' de l'industrie au sens large et les fans, conçue pour générer de l'excitation et de l'engagement autour des événements à venir. Le style visuel doit être riche en séquences marquantes et en superpositions de texte percutantes, optimisé efficacement pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports de HeyGen ainsi que l'accès à une bibliothèque multimédia complète/support de stock.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Governor Spotlight

Créez sans effort des vidéos de mise en lumière professionnelles pour toute personne en utilisant des outils alimentés par l'AI, transformant les récits en histoires visuelles engageantes pour diverses plateformes.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par esquisser votre récit. Utilisez la fonctionnalité de génération de scripts de HeyGen pour créer un contenu captivant pour votre vidéo de mise en lumière de gouverneur, en assurant un message clair et percutant.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez un avatar AI dans la bibliothèque de HeyGen pour représenter votre message. Renforcez votre récit avec une voix AI professionnelle et naturelle, garantissant que votre vidéo de mise en lumière résonne clairement.
3
Step 3
Éditez et Affinez les Séquences
Améliorez votre vidéo en intégrant des médias et en effectuant des ajustements précis. Utilisez HeyGen pour éditer des clips vidéo, couper des segments, et ajouter des éléments visuels pour un produit final soigné.
4
Step 4
Exportez pour un Impact
Finalisez votre vidéo de mise en lumière et préparez-la pour le partage. Exportez votre création dans divers ratios d'aspect, parfaitement optimisés pour des plateformes comme YouTube, TikTok ou Instagram pour atteindre un public plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant des Personnalités Clés avec des Vidéos AI Dynamiques

.

Développez des vidéos AI engageantes pour présenter efficacement les profils, contributions, et récits de personnalités clés et de représentants élus.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos engageantes de mise en lumière des joueurs ou des gouverneurs ?

Le générateur de vidéos AI Player Spotlight de HeyGen simplifie la création de vidéos de mise en lumière captivantes. Vous pouvez utiliser des avatars AI et le texte-à-vidéo à partir d'un script pour créer une narration visuelle dynamique pour les moments forts du sport ou les profils de gouverneurs, ce qui est parfait pour les réseaux sociaux de courte durée comme TikTok, YouTube et Instagram.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour un montage et une production vidéo efficaces ?

HeyGen fournit des outils avancés pour éditer des vidéos efficacement, y compris la génération de scripts, la génération de voix off, et la possibilité de couper des clips. Sa plateforme robuste assure un processus de production simplifié, vous permettant de créer du contenu de haute qualité sans expertise technique approfondie.

HeyGen peut-il aider à rendre les vidéos virales sur les plateformes de réseaux sociaux ?

Absolument. HeyGen soutient la création de contenu vidéo viral avec des fonctionnalités telles que le redimensionnement des ratios d'aspect pour diverses plateformes, des contrôles de branding pour la cohérence, et des sous-titres intégrés pour augmenter l'engagement. Cela optimise votre narration visuelle pour les audiences de YouTube, TikTok et Instagram.

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour la production vidéo créative ?

HeyGen utilise une AI puissante pour stimuler votre créativité, offrant des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo qui transforment les scripts en contenu engageant. Cette approche innovante permet aux cinéastes et créateurs de contenu de produire des effets visuels captivants et une narration riche avec facilité.

