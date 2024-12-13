Générateur de Vidéos Gouvernementales : AI pour les Communications Publiques

Permettez aux agences gouvernementales de produire du contenu convaincant efficacement. Notre plateforme offre une génération de voix off fluide pour tous vos besoins de communication.

Produisez une annonce de service public convaincante de 30 secondes ciblant les résidents locaux, mettant en avant une prochaine foire de santé communautaire avec des visuels lumineux et invitants et une voix off amicale et dynamique, en utilisant la capacité de génération de voix off de HeyGen pour garantir un audio clair et engageant pour les vidéos de communication gouvernementale.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 45 secondes expliquant comment les citoyens peuvent facilement accéder aux nouveaux services en ligne du gouvernement, avec un avatar AI professionnel comme guide virtuel dans un style visuel épuré et un ton audio calme et autoritaire, en utilisant la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour personnaliser l'expérience du créateur de vidéos gouvernementales.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo d'instruction concise de 60 secondes destinée aux nouveaux employés du secteur public, décrivant les principales procédures d'intégration avec des visuels clairs et professionnels et une narration directe, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer efficacement les directives écrites en vidéos de formation gouvernementale engageantes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'engagement communautaire de 30 secondes pour recueillir des retours sur une politique locale proposée, en utilisant des visuels engageants axés sur la communauté et un ton audio positif et plein d'espoir, en appliquant les modèles et scènes de HeyGen pour assurer un look cohérent et de marque pour des vidéos de communication gouvernementale efficaces.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Gouvernementales

Créez rapidement des vidéos professionnelles et engageantes pour le secteur public avec l'AI, des annonces de service public importantes aux contenus de formation complets, en quelques étapes simples.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script de communication gouvernementale ou le texte de votre annonce de service public directement dans la plateforme. Notre capacité de transformation du texte en vidéo à partir d'un script analysera votre entrée, la préparant pour la génération de vidéos AI.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Scène
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes et de modèles personnalisés professionnels pour représenter efficacement votre message. Cette étape garantit que vos vidéos gouvernementales résonnent avec votre public et délivrent des informations claires.
3
Step 3
Appliquez les Contrôles de Marque
Appliquez votre image de marque officielle, y compris les logos et les schémas de couleurs, en utilisant nos contrôles de marque complets. Cela garantit que vos vidéos gouvernementales maintiennent une identité visuelle cohérente et respectent les directives du secteur public sur toutes les plateformes de communication.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Examinez votre vidéo et exportez-la dans le format et le ratio d'aspect souhaités. Notre plateforme permet une production vidéo évolutive, vous permettant de livrer des vidéos de communication gouvernementale claires et professionnelles efficacement sur tous les canaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Communication en Santé

.

Traduisez des informations de santé complexes en vidéos claires et accessibles pour éduquer le public et les professionnels de santé.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos de communication gouvernementale ?

HeyGen permet aux agences gouvernementales de produire facilement des vidéos d'annonces de service public convaincantes et des communications internes. En utilisant des fonctionnalités telles que des modèles personnalisés et des médias de stock diversifiés, HeyGen aide à créer des récits engageants qui résonnent avec les citoyens. Cela fait de HeyGen un générateur de vidéos gouvernementales idéal pour une sensibilisation percutante.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour le secteur public ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI de premier plan conçu pour le secteur public, offrant une plateforme facile à utiliser qui transforme le texte en vidéo à partir d'un script. Ses capacités robustes pour la génération de voix off et la création de sous-titres/légendes garantissent un contenu accessible et de haute qualité. HeyGen simplifie le processus de production vidéo pour les créateurs de vidéos gouvernementales.

HeyGen peut-il créer des vidéos de formation gouvernementale avec des avatars AI ?

Oui, HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos de formation gouvernementale en utilisant des avatars AI avancés. Vous pouvez facilement générer des vidéos professionnelles avec des présentateurs à l'écran, économisant temps et ressources. La technologie d'avatar AI de HeyGen assure une livraison cohérente et engageante pour tous vos besoins de formation dans le secteur public.

Comment HeyGen soutient-il une production vidéo sécurisée et évolutive pour les agences gouvernementales ?

HeyGen offre des fonctionnalités de génération de vidéos sécurisées cruciales pour les opérations gouvernementales, garantissant la confidentialité des données et la conformité. Sa plateforme est conçue pour une production vidéo évolutive, permettant aux agences de créer rapidement un volume élevé de contenu diversifié. HeyGen fournit des contrôles de marque, permettant une identité visuelle cohérente sur toutes les productions vidéo gouvernementales.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo