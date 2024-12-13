Créateur de Vidéos de Mise à Jour Gouvernementale pour le Service Public

Rationalisez la sensibilisation et la communication publiques avec des avatars AI dynamiques, rendant les mises à jour gouvernementales complexes engageantes.

Produire une vidéo explicative de 90 secondes pour les employés du gouvernement détaillant les nouveaux protocoles de sécurité informatique internes. Cette vidéo doit cibler le personnel des agences nécessitant une mise à jour claire et concise sur les changements techniques, présentée avec un style visuel professionnel et direct, communiquant efficacement grâce aux avatars AI de HeyGen et enrichie de sous-titres pour l'accessibilité.

Exemple de Prompt 1
Développer une vidéo de sensibilisation publique de 60 secondes pour annoncer une nouvelle initiative de recyclage à l'échelle de la ville destinée au grand public. Le style visuel et audio doit être engageant et accessible, en utilisant les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour créer une atmosphère conviviale, soutenue par une génération de voix off naturelle pour illustrer les avantages du programme, communiquant efficacement ce message crucial de Sensibilisation et Communication Publique.
Exemple de Prompt 2
Créer une vidéo informative de 2 minutes expliquant les récents changements aux directives de conformité FOIA locales, spécifiquement destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux organisations communautaires. La vidéo nécessite un style visuel et audio autoritaire mais accessible, exploitant la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen pour une livraison précise de l'information et assurant la clarté avec des sous-titres complets, tandis que le redimensionnement et l'exportation des formats permettent un visionnage optimal sur diverses plateformes pour ce contenu critique de créateur de vidéos de mise à jour gouvernementale.
Exemple de Prompt 3
Concevoir un module de formation interne d'une minute pour le nouveau logiciel d'agence gouvernementale, destiné au personnel interne qui a besoin d'un guide étape par étape. La vidéo doit adopter un style visuel propre, professionnel et facile à suivre, utilisant les avatars AI de HeyGen pour guider les utilisateurs à travers le processus et s'appuyant sur des modèles et des scènes pour structurer efficacement les instructions, soutenant la création dynamique de vidéos.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Mise à Jour Gouvernementale

Produisez rapidement des mises à jour gouvernementales professionnelles et des annonces publiques avec l'AI, assurant une communication claire et cohérente pour votre communauté.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Point de Départ
Commencez par choisir parmi des modèles professionnels conçus pour la communication gouvernementale ou partez de zéro pour un contrôle créatif total avec les scènes de HeyGen.
2
Step 2
Composez Votre Message avec l'AI
Saisissez votre script, et regardez l'AI transformer votre texte en contenu vidéo engageant en utilisant la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen, complétée par des avatars AI réalistes.
3
Step 3
Affinez et Marquez Votre Vidéo
Appliquez l'identité visuelle de votre agence en utilisant les contrôles de marque de HeyGen pour garantir que votre message s'aligne avec les directives officielles et se démarque.
4
Step 4
Diffusez Largement Votre Mise à Jour
Exportez facilement votre vidéo terminée en utilisant le redimensionnement et les exportations de formats de HeyGen, prête pour une sensibilisation et une communication publiques fluides sur tous vos canaux souhaités.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation Interne et Externe

Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation convaincantes qui augmentent l'engagement et la rétention d'informations pour les employés du gouvernement et le public.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de mise à jour gouvernementale en utilisant l'AI ?

HeyGen exploite des avatars AI avancés et la technologie de texte-à-vidéo pour simplifier la création de vidéos de mise à jour gouvernementale. Cette capacité technique permet aux entités du secteur public de transformer des scripts en vidéos engageantes de manière efficace pour la sensibilisation et la communication publiques.

HeyGen peut-il renforcer les agences gouvernementales dans la Sensibilisation et la Communication Publique ?

Absolument. HeyGen permet aux agences gouvernementales de produire des vidéos gouvernementales convaincantes pour la sensibilisation et la communication publiques en utilisant des modèles personnalisables et des contrôles de marque robustes. Cela garantit un message cohérent et professionnel à travers tout le contenu vidéo.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour l'accessibilité et la conformité des vidéos ?

HeyGen inclut des fonctionnalités techniques intégrées comme les sous-titres automatiques et la génération de voix off de haute qualité pour améliorer l'accessibilité des vidéos et aider à la conformité FOIA. Ces outils garantissent que vos vidéos gouvernementales atteignent efficacement un public plus large.

HeyGen améliore-t-il l'efficacité de la création de vidéos pour l'éducation et la formation publiques ?

Oui, HeyGen améliore considérablement l'efficacité de la création de vidéos pour l'éducation et la formation publiques grâce à des modèles intuitifs et des fonctionnalités collaboratives. Son interface glisser-déposer simplifie la production de contenu vidéo animé informatif, améliorant la collaboration.

