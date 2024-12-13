Créateur de Vidéos de Formation Gouvernementale pour les Agences Fédérales

Rationalisez les séquences pédagogiques et la formation à la conformité pour les employés fédéraux en utilisant le texte-à-vidéo à partir d'un script.

Développez une vidéo de formation professionnelle de 60 secondes conçue pour les nouveaux employés fédéraux, les guidant à travers les procédures essentielles d'intégration. Le style visuel doit être épuré et autoritaire, utilisant des graphiques engageants et une voix off claire et professionnelle. Cette vidéo introduira efficacement les politiques clés, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations de manière cohérente et professionnelle.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative animée concise de 90 secondes qui simplifie un processus gouvernemental complexe pour le personnel des agences à travers divers départements. Le style visuel et audio doit être clair, concis et très informatif, utilisant des graphiques animés pour décomposer les étapes complexes en segments facilement compréhensibles. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour générer rapidement une narration précise et engageante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation à la sécurité cruciale de 45 secondes adaptée à tout le personnel gouvernemental nécessitant des rappels annuels sur les protocoles de préparation aux urgences. Le style de la vidéo doit être direct et sérieux, employant des scénarios réels et des démonstrations claires des mesures de sécurité, complétées par des exemples pratiques. Assurez l'accessibilité en générant des sous-titres précis avec HeyGen pour tout le contenu parlé.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'information publique engageante de 30 secondes visant à informer le grand public sur les nouveaux services ou mises à jour fédéraux, adaptée à une diffusion rapide sur les plateformes en ligne. Le style visuel et audio doit être accueillant, informatif et visuellement attrayant, transmettant rapidement les messages clés. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour construire efficacement un message professionnel et percutant sans effort de conception étendu.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation Gouvernementale

Produisez rapidement des vidéos de formation professionnelles et efficaces pour les agences et employés du gouvernement fédéral avec la plateforme intuitive de création vidéo de HeyGen.

1
Step 1
Créez Votre Script de Vidéo de Formation
Collez votre contenu de formation dans l'éditeur de script. Notre plateforme utilise le "texte-à-vidéo à partir d'un script" pour générer automatiquement votre vidéo, simplifiant la création de vidéos de formation efficaces.
2
Step 2
Choisissez les Visuels et Scènes
Améliorez votre vidéo en sélectionnant parmi une variété de "modèles et scènes" pour correspondre au style de communication et de marque de votre agence. Cela aide à créer rapidement un contenu de formation professionnel.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off et des Sous-titres
Améliorez l'accessibilité pour tous les employés fédéraux en générant une narration naturelle grâce à notre fonctionnalité de "génération de voix off". Cela garantit que votre message est clairement compris.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre projet et utilisez notre fonctionnalité de "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour télécharger votre vidéo de formation de haute qualité, prête à être distribuée aux vidéos de formation pour les agences gouvernementales fédérales.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Procédures Gouvernementales Complexes

.

Transformez les règlements complexes, les procédures de conformité et les instructions techniques en contenu vidéo clair et engageant pour une compréhension facile.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment les agences gouvernementales peuvent-elles produire rapidement des vidéos de formation efficaces ?

HeyGen simplifie la création de contenu de formation professionnelle pour les employés fédéraux en utilisant des avatars AI avancés et le texte-à-vidéo à partir d'un script, permettant une production rapide de séquences pédagogiques de haute qualité sans expérience approfondie en production vidéo.

Quels types de vidéos de formation les agences gouvernementales fédérales peuvent-elles créer avec HeyGen ?

Les agences gouvernementales fédérales peuvent produire une large gamme de vidéos de formation, allant des procédures de conformité aux vidéos d'information publique et vidéos explicatives animées, en exploitant les modèles polyvalents de HeyGen, la génération de voix off et les sous-titres automatiques pour des visuels engageants.

HeyGen permet-il de créer efficacement de grands volumes de vidéos de formation sur les processus gouvernementaux ?

Absolument. HeyGen est conçu comme une plateforme puissante de création vidéo, permettant aux organisations gouvernementales de générer efficacement de nombreuses vidéos de formation sur les processus gouvernementaux et des séquences de micro-formation grâce à ses capacités de production vidéo AI évolutives, complètes avec support de bibliothèque multimédia et contrôles de marque.

Comment les avatars AI améliorent-ils la qualité du contenu de formation professionnelle pour le gouvernement ?

Les avatars AI de HeyGen offrent une présence à l'écran cohérente et professionnelle, transformant vos scripts en vidéos de formation de haute qualité adaptées aux employés fédéraux et garantissant que votre contenu de formation professionnelle est clair, concis et engageant pour une instruction gouvernementale critique.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo