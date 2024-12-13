Générateur de Formation Gouvernementale : AI pour l'Apprentissage dans le Secteur Public

Améliorez l'accessibilité et la compréhension pour tous les employés du gouvernement avec des sous-titres et captions automatiques.

Créez une vidéo convaincante d'une minute destinée aux responsables de la formation gouvernementale, montrant à quel point il est facile de produire des vidéos de conformité essentielles en utilisant un générateur de formation gouvernementale. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec une voix off claire et autoritaire générée directement à partir d'un script grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 90 secondes ciblant les employés du gouvernement, mettant en avant les avantages de l'apprentissage personnalisé pour le développement de la main-d'œuvre. L'esthétique visuelle doit être moderne et engageante, avec des avatars AI diversifiés délivrant un contenu conversationnel grâce à la génération de voix off de HeyGen, rendant les sujets complexes accessibles et pertinents.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 2 minutes pour les spécialistes IT du secteur public et les dirigeants d'agences, détaillant les fonctionnalités sécurisées d'une plateforme AI pour le gouvernement, avec un accent particulier sur la confidentialité des données et les protocoles de sécurité. Le style visuel doit être fiable et élégant, utilisant les modèles et scènes de HeyGen, complétés par des sous-titres/captions automatiques pour plus de clarté.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo inspirante de 45 secondes pour les équipes de développement de formation gouvernementale, illustrant la puissance de l'AI Générative dans la création de contenus d'apprentissage interactifs et engageants. Le design visuel doit être avant-gardiste et riche, exploitant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen et les modèles et scènes dynamiques pour montrer les possibilités innovantes de formation.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de formation gouvernementale

Créez efficacement des vidéos de formation engageantes et conformes pour les employés du gouvernement avec notre plateforme AI, simplifiant le développement de la main-d'œuvre.

1
Step 1
Créez votre Script de Formation
Collez votre contenu de formation directement dans la plateforme. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script convertit instantanément votre texte en une base vidéo dynamique, parfaite pour les initiatives de formation AI.
2
Step 2
Choisissez votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu de formation. Cela permet des expériences d'apprentissage personnalisées en adaptant le présentateur aux préférences de votre audience.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque et de Conformité
Intégrez l'identité de votre organisation en utilisant les contrôles de branding (logo, couleurs). Ajoutez les mentions légales essentielles et assurez-vous que vos vidéos de conformité respectent toutes les normes réglementaires avec facilité.
4
Step 4
Exportez et Déployez pour le Développement
Générez votre vidéo de formation finale, complète avec des sous-titres/captions automatiques, dans divers formats. Cela accélère le déploiement à travers votre organisation, contribuant à un développement efficace de la main-d'œuvre.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Sujets Gouvernementaux Complexes

.

Simplifiez les réglementations et procédures gouvernementales complexes, améliorant la compréhension et l'éducation pour tous les employés avec l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de générateur de formation gouvernementale efficace pour les employés ?

HeyGen est une plateforme AI avancée pour le gouvernement, permettant la création rapide de vidéos de formation AI engageantes. Cela permet aux agences de développer efficacement des programmes de développement de la main-d'œuvre complets et de fournir un contenu d'apprentissage personnalisé.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour simplifier la création de vidéos de conformité ?

HeyGen simplifie la production de vidéos de conformité grâce à des fonctionnalités telles que le texte-à-vidéo à partir d'un script, des modèles personnalisables et des sous-titres/captions automatiques. Ces outils garantissent une communication claire et le respect des normes d'accessibilité pour tous les employés du gouvernement.

HeyGen peut-il aider à créer des expériences d'apprentissage personnalisées pour le personnel gouvernemental ?

Oui, HeyGen utilise l'AI Générative pour créer un contenu d'apprentissage personnalisé avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off de haute qualité. Cette capacité rend la formation plus interactive et engageante, répondant aux besoins d'apprentissage individuels.

Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque et la sécurité des données pour les agences gouvernementales ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, permettant aux agences d'intégrer facilement leurs logos et couleurs spécifiques dans toutes les vidéos de formation. Nous priorisons la confidentialité et la sécurité des données, offrant une plateforme AI de confiance pour le gouvernement qui respecte des protocoles stricts.

