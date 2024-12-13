Générateur d'Explications de Services Gouvernementaux : Simplifiez la Communication Publique

Créez facilement des vidéos de communication publique et de formation convaincantes en utilisant la transformation de texte en vidéo à partir d'un script.

Créez une vidéo explicative de 60 secondes destinée aux citoyens, détaillant le processus de demande pour un service gouvernemental courant comme le renouvellement d'un permis de conduire. Le style visuel doit être lumineux et accessible, avec un avatar AI amical et réaliste qui guide les spectateurs étape par étape à travers la demande, complété par une voix off AI claire et rassurante. Cette communication publique doit démontrer clairement comment des informations complexes peuvent être transmises facilement en utilisant les avatars AI de HeyGen pour des explications engageantes des services gouvernementaux.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation de 90 secondes destinée aux nouveaux employés du secteur public, les introduisant aux valeurs fondamentales et à la structure organisationnelle de leur département. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel et épuré, utilisant du texte à l'écran et une voix AI confiante pour délivrer les informations clés. En utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script, assurez-vous que le script est converti de manière fluide en une explication engageante, rendant la formation essentielle du secteur public accessible et efficace pour tous les nouveaux employés.
Exemple de Prompt 2
Concevez une annonce de service public (PSA) convaincante de 45 secondes pour les membres de la communauté locale, incitant à participer à une initiative de santé publique à venir, comme une campagne de vaccination ou un effort de conservation de l'eau. L'esthétique visuelle doit être chaleureuse et axée sur la communauté, incorporant des couleurs vives et une voix off AI encourageante pour transmettre l'urgence sans alarmer. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo explicative à fort impact qui résonne profondément et stimule l'engagement parmi les résidents.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo informative concise de 30 secondes pour les réseaux sociaux, ciblant le grand public à la recherche de mises à jour rapides sur les récents changements de politique ou les programmes d'assistance gouvernementale, générée par un créateur de vidéos explicatives AI. Cette vidéo nécessite un style visuel dynamique et rapide avec des informations claires et digestes présentées par un présentateur virtuel et une voix AI entraînante, garantissant une clarté maximale même sans son. Intégrez des sous-titres/captions proéminents en utilisant la fonctionnalité de HeyGen pour garantir que la création rapide de vidéos est universellement accessible et comprise sur diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur d'Explications de Services Gouvernementaux

Créez rapidement des vidéos explicatives claires et accessibles pour les services publics, améliorant la compréhension et l'engagement des citoyens sans nécessiter d'expérience en production vidéo.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi nos modèles conçus professionnellement, spécifiquement élaborés pour simplifier les services gouvernementaux complexes et créer des vidéos explicatives engageantes.
2
Step 2
Collez Votre Script
Transformez facilement votre communication publique en contenu vidéo dynamique en collant votre script. Notre AI convertira automatiquement le texte en discours naturel en utilisant la technologie de transformation de texte en vidéo à partir d'un script.
3
Step 3
Choisissez Votre Avatar AI
Améliorez votre message avec un avatar AI réaliste qui présentera vos informations clairement, rendant votre explication de service gouvernemental plus relatable et engageante pour le secteur public.
4
Step 4
Générez et Exportez
Finalisez votre annonce de service public (PSA) en ajoutant des sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité, puis générez votre vidéo AI pour une communication publique immédiate sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Annonces de Service Public Rapides

Produisez rapidement des vidéos percutantes alimentées par l'AI pour les réseaux sociaux afin de diffuser efficacement des annonces de service public et des mises à jour vitales.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de puissant générateur d'explications de services gouvernementaux ?

HeyGen permet au secteur public de créer efficacement des vidéos explicatives et des annonces de service public (PSA) percutantes. Utilisez nos modèles conçus professionnellement et nos avatars AI réalistes pour simplifier les informations complexes pour la communication publique.

Le créateur de vidéos AI de HeyGen est-il facile pour les débutants sans expérience ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos explicatives AI intuitif conçu pour tout le monde. Sa fonctionnalité de glisser-déposer et la transformation de texte en vidéo à partir d'un script permettent une création rapide de vidéos, sans besoin d'expérience.

Quelles fonctionnalités AI avancées HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?

HeyGen propose des capacités AI avancées incluant des avatars AI réalistes, un générateur de voix AI robuste, et des sous-titres/captions automatiques. Ces fonctionnalités améliorent vos vidéos de formation et assurent une large accessibilité grâce au support multilingue.

HeyGen peut-il produire rapidement des vidéos explicatives professionnelles ?

Oui, HeyGen permet une création rapide de vidéos pour tous vos besoins, de la communication publique aux vidéos de formation. Notre plateforme simplifie l'ensemble du processus, vous permettant de générer du contenu vidéo AI de haute qualité en quelques minutes.

