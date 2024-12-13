Générateur de Vidéos d'Information Gouvernementale : Créez des Vidéos AI Conformes à l'Image de Marque

Assurez une communication cohérente et maintenez l'identité visuelle de votre agence grâce à des contrôles de branding avancés.

Créez une vidéo éducative de 45 secondes destinée au grand public, expliquant une nouvelle initiative civique. Le style visuel doit être lumineux et accueillant, avec des avatars AI diversifiés pour présenter les informations clés, accompagnés d'une voix off claire et amicale qui simplifie les termes complexes. Ce générateur de vidéos d'information gouvernementale permet une éducation et une sensibilisation publiques efficaces.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une annonce de service public urgente de 30 secondes ciblant les membres de la communauté diverse à propos d'une alerte météo imminente ou d'une directive de sécurité. Le style visuel doit être concis et accrocheur, utilisant l'animation de texte en vidéo à partir d'un script pour transmettre des informations critiques, enrichies de sous-titres/captions proéminents pour une accessibilité maximale. Ce créateur de vidéos de service gouvernemental AI assure une diffusion rapide et efficace.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo professionnelle de 60 secondes pour les responsables et le personnel du gouvernement local, décrivant les nouveaux changements ou mises à jour de la politique interne. Le style visuel doit être cohérent et autoritaire, utilisant des modèles et scènes préconçus et un support de bibliothèque de médias/stock pour maintenir un aspect soigné. Cette solution de création vidéo alimentée par l'AI soutient le développement rapide de vidéos conformes à l'image de marque.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative dynamique de 50 secondes pour les équipes de communication gouvernementales, mettant en avant les avantages d'un nouveau service numérique pour les citoyens. Le style visuel et audio doit être engageant et moderne, incorporant diverses options de redimensionnement et d'exportation de formats pour différentes plateformes et une génération de voix off professionnelle pour articuler les avantages. Cet outil de création de vidéos gouvernementales rend l'information complexe compréhensible grâce à un contenu captivant.

Copiez le prompt

Collez dans la boîte de Création

Regardez votre vidéo prendre vie


Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Information Gouvernementale

Produisez rapidement des vidéos d'information gouvernementale claires et percutantes et des annonces de service public en utilisant des outils alimentés par l'AI, garantissant précision et accessibilité pour votre public.

1
Step 1
Créez Votre Script
Rédigez votre information gouvernementale ou annonce de service public. Notre AI transformera votre script en contenu vidéo engageant grâce aux capacités de conversion de texte en vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Ces avatars AI donnent vie à vos informations avec des mouvements et expressions naturels.
3
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo
Appliquez le branding de votre agence, y compris les logos et les schémas de couleurs, pour garantir que votre vidéo soit professionnelle et conforme à l'image de marque grâce à nos contrôles de branding.
4
Step 4
Générez et Partagez
Produisez votre vidéo avec des sous-titres/captions générés automatiquement pour l'accessibilité, puis partagez facilement votre message important avec le public.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplification des Informations Gouvernementales Complexes

.

Clarifiez les politiques, réglementations et directives de santé publique complexes grâce à des explications vidéo faciles à comprendre.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'information gouvernementale ?

HeyGen sert de créateur de vidéos de service gouvernemental AI avancé, permettant aux agences de créer rapidement des vidéos gouvernementales professionnelles. Avec la conversion de texte en vidéo à partir d'un script et la création vidéo alimentée par l'AI, vous pouvez produire des annonces de service public et du contenu éducatif efficacement, réduisant considérablement les délais de production traditionnels.

Quels contrôles créatifs HeyGen offre-t-il pour le contenu vidéo gouvernemental conforme à l'image de marque ?

HeyGen offre aux utilisateurs des capacités créatives étendues pour développer des vidéos conformes à l'image de marque, ce qui est un aspect clé de la narration vidéo. Vous pouvez utiliser des avatars AI, personnaliser les personnages et mettre en œuvre des contrôles de branding robustes tels que des logos et des schémas de couleurs. La plateforme propose également des modèles de marque, un éditeur glisser-déposer et une vaste bibliothèque de médias pour garantir que vos vidéos d'éducation et de sensibilisation publiques soient cohérentes et percutantes.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités d'accessibilité comme les sous-titres et des voix variées pour les communications gouvernementales ?

Oui, HeyGen améliore l'accessibilité des communications gouvernementales grâce à ses fonctionnalités complètes. La plateforme génère automatiquement des sous-titres/captions et propose un générateur de voix AI avancé avec diverses options de voix. Cela garantit que vos messages importants pour la formation et le développement internes ou les annonces de service public atteignent efficacement un public plus large.

Puis-je créer facilement des vidéos de haute qualité en utilisant le générateur de vidéos AI de HeyGen sans expertise technique approfondie ?

Absolument. Le générateur de vidéos AI de HeyGen est conçu pour être facile à utiliser, permettant à quiconque de créer du contenu vidéo de haute qualité alimenté par l'AI sans expertise technique approfondie. Son éditeur glisser-déposer intuitif et ses modèles prêts à l'emploi permettent une création rapide de vidéos, en faisant un outil de production vidéo en libre-service idéal pour les agences gouvernementales.

